بوندسليغا- بايرن يستغل تعثر دورتموند ويصعد للمرتبة الثانية

فرط بوروسيا دورتموند المتصدر بفوز كان في متناوله بعد أن تقدم بثلاثية نظيفة على ضيفه هوفنهايم قبل أن تهتز شباكه ثلاث مرات في أقل من ربع ساعة ليكتفي بالتعادل 3-3 اليوم السبت التاسع من شباط/ فبراير) في المرحلة الـ 21 من الدوري الألماني لكرة القدم

في المقابل، قدم هرتا برلين خدمة جليلة لبايرن ميونيخ، بفوزه الكبير على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر. فعلى ملعبه أليانز أرينا، قبل بايرن ميونيخ هدية ممثل العاصمة وانفرد بالمركز الثاني برصيد 45 نقطة بعد تغلبه على ضيفه ووصيفه في الموسم الماضي شالكه 3-1.

ووضع الفريق البافاري خلف ظهره سقوطه القاسي في المرحلة السابقة أمام باير ليفركوزن (1-3) بعد سبعة انتصارات متتالية، وتخطى عقبة كبيرة متمثلة بشالكه رغم تواضع الأخير هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر. وكان صاحب الأرض البادىء بالتسجيل عبر الهولندي جيفري بروما بمجهود فردي (11)، لكن التركي أحمد كوتوجو أدرك التعادل للضيوف مستفيدا من تمريرة بينية وصلته من الأمريكي ويستون ماكيني (25).

وبعد دقيقتين، أعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي التقدم لبايرن مسجلا هدفه الثالث عشر في البطولة في المركز الثاني لترتيب الهدافين، مستفيدا من تمريرة الكولومبي خاميس رودريغيز. وفي الشوط الثاني، عزز سيرج غنابري بالثالث بعد لعبة مشتركة مع ليفاندوفسكي (57).

وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك، أنهى دورتموند الشوط الأول من مباراته أمام هوفنهايم متقدما بهدفين دون رد حملا توقيع الإنجليزي جادون سانشو وماريو غوتسه في الدقيقتين 32 و43. وفي الشوط الثاني أكمل المدافع البرتغالي رافاييل غيريرو ثلاثية بوروسيا دورتموند في الدقيقة 66. ولكن هوفنهايم لم يستسلم وقلب المباراة رأسا على عقب على أصحاب الأرض، حيث تمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف كفلت له نقطة التعادل.

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وكان لايبزيغ الرابع الخاسر الأكبر اليوم باضافة نقطة واحدة الى رصيده (38 نقطة) من تعادله سلبا مع اينتراخت فرانكفورت الذي استعاد المركز الخامس بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن الذي افتتح المرحلة أمس الجمعة بفوز كبير على مضيفه ماينتس 5-1. وانتهت مباراة فرايبورغ وضيفه فولفسبورغ بتعادل مثير 3-3. وتقدم فولفسبورغ عبر الفرنسي جيروم روسيون إثر تمريرة من الكرواتي يوسيب بريكالو (11). إذ أدرك الإيطالي فينتشنزو غريفو التعادل بعد تمريرة من فلوريان نايدرليكنر (37).

وفي الشوط الثاني، تقدم فولفسبورغ مجددا من ركلة جزاء حصل عليها الهولندي فاوت فيغهورست إثر مخالفة من قبل روبين كوخ نفذها بنفسه بنجاح (63). وساهم غريفو بهدف التعادل الثاني من خلال تنفيذ ركلة ركنية تابعها نيلز بيترسن برأسه في الشباك (70). وأعاد السويسري ريناتو ستيفن التقدم للضيوف بالهدف الثالث يعد ان استثمر كرة بينية خلف المدافعين مررها فيغهورست (74). وأعاد فرايبورغ المباراة إلى نقطة البداية بإدراكه التعادل الثالث بعد لعبة مشتركة بين بيترسن وجان-لوكا فالدشميدت أنهاها الأخير بيسراه في المرمى (88).

في مباراة فريقي القاع، استفاد هانوفر الأخير من النقص المبكر في صفوف ضيفه نورنبرغ بطرد سايمون راين في الدقيقة 11، وسجل هدف الافتتاح في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بواسطة نيكولاي مولر (45+5). وعزز مولر تقدم أصحاب الأرض في الشوط الثاني بهدف آخر بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من البرازيلي جوناثانز (77).

وتختتم المرحلة غدا الأحد بلقاءي فيردر بريمن مع أوغسبورغ، وفورتونا دوسلدورف مع شتوتغارت.

ع.ج/ ع.ش (أ ف ب، د ب أ)