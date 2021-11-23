بوندسليغا: بايرن يحافظ على الصدارة وهالاند يقود دورتموند إلى الفوز

حافظ بايرن ميونيخ، حامل اللقب، على موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفضل فوزه الصعب على ضيفه أرمينيا بيفيلد 1-صفر السبت (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021)، في المرحلة الثالثة عشر للبوندسليغا. وعلى استاد "أليانز أرينا"، سجل الجناح الدولي ليروي ساني هدف الفوز للنادي البافاري في الدقيقة 71، ورفع بذلك رصيد النادي البافاري إلى 31 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الوصيف، قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما الأسبوع المقبل.
هذا وقاد المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، العائد للتو من الإصابة، فريقه بوروسيا دورتموند إلى تشديد الخناق على بايرن ميونيخ حامل اللقب، عندما أمَّن له الفوز على مضيفه فولفسبورغ 3-1 السبت. وسجل هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد ثماني دقائق من دخوله مكان الدولي الهولندي دونيل مالين. وهي المباراة الأولى لهالاند بعد غياب لخمسة أسابيع بسبب الإصابة.
وغاب ابن الـ21 عاماً، الذي سجل هدفه التاسع عشر في 14 مباراة هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، عن مباريات هامة شهدت خروج دورتموند من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وفشل النرويج في التأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وبكَّر فولفسبورغ بالتسجيل في الدقيقة الثانية عبر الهولندي فاوت فيخهورست بضربة رأسية من مسافة قريبة، لكن بوروسيا دورتموند حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 35 انبرى لها إيمري دجان بنجاح مدركاً التعادل.
ومنح الدولي الهولندي الآخر دونيل مالين التقدم لدورتموند بتسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء أسكنها على يمين الحارس في الدقيقة 55، ليضيف بعدها هالاند الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 81. وهذا هو الهدف العاشر لهالاند في سبع مباريات في الدوري هذا الموسم. وهو الفوز الثاني توالياً لدورتموند والسادس في مبارياته السبع الأخيرة والعاشر هذا الموسم، ما يرفع رصيده إلى 30 نقطة. في المقابل، مني فولفسبورغ بخسارته الخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة ويتراجع إلى المركز السابع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً.
كما ارتقى هوفنهايم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام أونيون برلين، الذي يحل ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت غداً الأحد في ختام المرحلة، وهوفنهايم بفوزه الكبير على مضيفه غرويتر فورت 6-3. وفرض الدولي التوغولي إيهلاس بيبو نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 32 و62 و80. وأضاف الفرنسي جورجينيو روتيه ثنائية (40 و57)، فيما سجل المدافع ماركو مايرهوفر الهدف الخامس بالخطأ في مرمى فريقه (66). في المقابل، سجل جيمي ليفلينغ (22) وتيموثي تيلمان (46) والسويدي برانيمير هرغوتا (67) أهداف غرويتر فورت.
كولن يفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1
وأكرم كولونيا وفادة ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1 وانتزع منه المركز العاشر بفارق الأهداف. وسجل النمساوي ديان ليوبيتشيتش (55) ومارك أوثه (77) والسلوفيني أوندري دودا (78) والسويدي سيباستيان أندرسون (90+3) أهداف كولونيا، الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم والأول في مبارياته الست الأخيرة (هزيمتان وثلاثة تعادلات)، فيما سجل يوناس هوفمان الهدف الوحيد لبوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 74.
وعمق بوخوم جراح ضيفه فرايبورغ عندما ألحق به الخسارة الثالثة توالياً والثالثة هذا الموسم بهدفين لسيباستيان بولتر (54) والصربي ميلوس بانتوفيتش (82)، مقابل هدف للنمساوي فيليب لينهارت (51). وتجمد رصيد فرايبورغ عند 22 نقطة في المركز الثالث وبات مهدداً بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز باير ليفركوزن (21 نقطة) على مضيفه لايبزيغ، وأونيون برلين على مضيفه فرانكفورت الأحد في ختام المرحلة. أما بوخوم فارتقى إلى المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.
وتعادل هيرتا برلين مع آوغسبورغ بهدف لماركو ريشتر (40) مقابل هدف لميكايل غريغوريتش (90+7).
ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند
يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن
السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن
بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ
لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت
تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم
عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند
أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ
انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع