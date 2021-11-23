بوندسليغا: بايرن يحافظ على الصدارة وهالاند يقود دورتموند إلى الفوز

حافظ بايرن ميونيخ، حامل اللقب، على موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفضل فوزه الصعب على ضيفه أرمينيا بيفيلد 1-صفر السبت (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021)، في المرحلة الثالثة عشر للبوندسليغا. وعلى استاد "أليانز أرينا"، سجل الجناح الدولي ليروي ساني هدف الفوز للنادي البافاري في الدقيقة 71، ورفع بذلك رصيد النادي البافاري إلى 31 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الوصيف، قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما الأسبوع المقبل.

هذا وقاد المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، العائد للتو من الإصابة، فريقه بوروسيا دورتموند إلى تشديد الخناق على بايرن ميونيخ حامل اللقب، عندما أمَّن له الفوز على مضيفه فولفسبورغ 3-1 السبت. وسجل هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد ثماني دقائق من دخوله مكان الدولي الهولندي دونيل مالين. وهي المباراة الأولى لهالاند بعد غياب لخمسة أسابيع بسبب الإصابة.

مشاهدة الفيديو 01:55 الدوري الألماني ينطلق وبايرن يسعى للفوز باللقب للمرة العاشرة على التوالي

وغاب ابن الـ21 عاماً، الذي سجل هدفه التاسع عشر في 14 مباراة هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، عن مباريات هامة شهدت خروج دورتموند من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وفشل النرويج في التأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وبكَّر فولفسبورغ بالتسجيل في الدقيقة الثانية عبر الهولندي فاوت فيخهورست بضربة رأسية من مسافة قريبة، لكن بوروسيا دورتموند حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 35 انبرى لها إيمري دجان بنجاح مدركاً التعادل.

ومنح الدولي الهولندي الآخر دونيل مالين التقدم لدورتموند بتسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء أسكنها على يمين الحارس في الدقيقة 55، ليضيف بعدها هالاند الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 81. وهذا هو الهدف العاشر لهالاند في سبع مباريات في الدوري هذا الموسم. وهو الفوز الثاني توالياً لدورتموند والسادس في مبارياته السبع الأخيرة والعاشر هذا الموسم، ما يرفع رصيده إلى 30 نقطة. في المقابل، مني فولفسبورغ بخسارته الخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة ويتراجع إلى المركز السابع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً.

كما ارتقى هوفنهايم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام أونيون برلين، الذي يحل ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت غداً الأحد في ختام المرحلة، وهوفنهايم بفوزه الكبير على مضيفه غرويتر فورت 6-3. وفرض الدولي التوغولي إيهلاس بيبو نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 32 و62 و80. وأضاف الفرنسي جورجينيو روتيه ثنائية (40 و57)، فيما سجل المدافع ماركو مايرهوفر الهدف الخامس بالخطأ في مرمى فريقه (66). في المقابل، سجل جيمي ليفلينغ (22) وتيموثي تيلمان (46) والسويدي برانيمير هرغوتا (67) أهداف غرويتر فورت.

كولن يفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1

وأكرم كولونيا وفادة ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1 وانتزع منه المركز العاشر بفارق الأهداف. وسجل النمساوي ديان ليوبيتشيتش (55) ومارك أوثه (77) والسلوفيني أوندري دودا (78) والسويدي سيباستيان أندرسون (90+3) أهداف كولونيا، الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم والأول في مبارياته الست الأخيرة (هزيمتان وثلاثة تعادلات)، فيما سجل يوناس هوفمان الهدف الوحيد لبوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 74.

وعمق بوخوم جراح ضيفه فرايبورغ عندما ألحق به الخسارة الثالثة توالياً والثالثة هذا الموسم بهدفين لسيباستيان بولتر (54) والصربي ميلوس بانتوفيتش (82)، مقابل هدف للنمساوي فيليب لينهارت (51). وتجمد رصيد فرايبورغ عند 22 نقطة في المركز الثالث وبات مهدداً بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز باير ليفركوزن (21 نقطة) على مضيفه لايبزيغ، وأونيون برلين على مضيفه فرانكفورت الأحد في ختام المرحلة. أما بوخوم فارتقى إلى المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

وتعادل هيرتا برلين مع آوغسبورغ بهدف لماركو ريشتر (40) مقابل هدف لميكايل غريغوريتش (90+7).

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)