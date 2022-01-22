بوندسليغا: بايرن يثبت أقدامه في القمة باكتساحه هيرتا برلين

ارتفع رصيد بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم التسعة الأخيرة، إلى 49 نقطة في الصدارة، ليعيد فارق النقاط الست الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بعد هزيمته هيرتا برلين، اليوم الأحد 23 يناير/كانون الثاني. وحقق هيرتا فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، وتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح كورينتين توليسو التسجيل لبايرن في الدقيقة 25، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري 2 / صفر على فريقه العاصمة الألمانية.

وواصل بايرن سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الثالث عبر ليروي ساني في الدقيقة 75، فيما أضاف سيرجي غنابري الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 79، في حين أحرز الهولندي الشاب يورغن إيكيلينكامب هدف حفظ ماء الوجه لهيرتا في الدقيقة 80.

من جانبه، واصل لايبزيغ صحوته في البطولة، عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، بعد تغلبه 2 / صفر على ضيفه فولفسبورغ، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد لايبزيغ إلى 31 نقطة في المركز السادس، متأخرا بفارق 3 نقاط عن يونيون برلين، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة التاسعة على التوالي في البطولة، عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط.

وكان فريق بوروسيا دورتموند قد فاز أمس على مضيفه هوفنهايم 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ع.ا/ع.خ ( د ب أ)