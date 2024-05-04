بوندسليغا: بايرن يتعثر أمام شتوتغارت ودورتموند يضرب بقوة

قبيل مواجهة ريال مدريد -في إياب نصف نهائي دوري الأبطال- تعثر بايرن ميونيخ أمام شتوتغارت الذي فاز على البافاري بثلاثية. في المقابل ضرب بورسيا دورتموند بقوة في البوندسليغا قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

فاز شتوتغارت على ضيفه بايرن ميونخ 3 / 1 في الوقت الذي اكتسح فيه بوروسيا دورتموند ضيفه أوغسبورغ 5 / 1 اليوم السبت (الرابع من مايو/ أيار 2024) في المرحلة الثانية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وفي باقي المباريات فاز فولفسبورغ على ضيفه دارمشتات 3 / صفر وتعادل فيردر بريمنمع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2 / 2.

وعلى ملعب إم إتش بي أرينا تقدم شتوتغارت بهدف عن طريق ليونيداس ستيرجيو في الدقيقة 29 ثم تعادل القناص الإنكليزي الدولي هاري كين للنادي البافاري من ضربة جزاء في الدقيقة 37. وبذلك عزز كين موقعه في صدارة قائمة هدافي البوندسليغا رافعا رصيده إلى 36 هدفا.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة أحرز الكوري الجنوبي وويونغ جيونغ الهدف الثاني لشتوتغارت ثم سجل الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

وتوقف رصيد بايرن في المركز الثاني عند 69 نقطة بفارق نقطتين عن شتوتغارت صاحب المركز الثالث.

ماركو ريوس يحتفل بهدفه الرابع لصالح بوروسيا دورتموند. صورة من: Leon Kuegeler/Getty Images

دورتموند يضرب بقوة

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك حسم دورتموند فوزه على أوغسبورغ في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بأربعة أهداف مقابل هدف. وتقدم يوسوفا موكوكو بهدف لدورتموند في الدقيقة الرابعة ثم أضاف دونيايل مالين الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وأحرز يوسوفا موكوكو الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الدقيقة 29 لكن بعدها بثلاث دقائق رد روبين فارغاس بالهدف الوحيد لأوغسبورغ.

وتكفل ماركو رويس بتسجيل الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 34 وفي الشوط الثاني سجل فيليكس نميشا الهدف الخامس في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 39 نقطة في المركز التاسع.

كما ضمن دورتموند التأهل إلى النسخة المقبلة لدوري الأبطال رفقة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ وشتوتغارت ولايبتسغ، بعد زيادة عدد مقاعد ألمانيا في البطولة القارية.

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا فاز فولفسبورغ بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه دارمشتات الذي هبط قبل فترة لدوري الدرجة الثانية.

وتقدم باتريك ويمر بهدف لفولفسبورغ في الدقيقة الثامنة ثم أضاف جوناس ويند (يوناس فيند) الهدف الثاني في الدقيقة 11 وتكفل فاكلاف سيرني بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر وظل دارمشتات في المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

وعلى ملعب فيسير شتاديون تقدم بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف عن طريق روبن هاك في الدقيقة الثامنة لكن نيك وولتيمادي أدرك التعادل لفيردر بريمن في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل نيك وولتيمادي الهدف الثاني له ولبريمن في الدقيقة 65، لكن فلوريان نيوهاوس

خطف هدف التعادل لغلادباخ من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ورفع بريمن رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر بفارق خمس نقاط عن غلادباخ صاحب المركز الثالث عشر.

ع.م/ أ.ح (د ب أ، رويترز)