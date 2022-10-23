بوندسليغا: بايرن يتصدر مؤقتا بفوز صعب على هرتا برلين

فاز بايرن ميونيخعلى هرتا برلين بصعوبة السبت (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022). ورفع بايرن رصيده في المركز الأوّل إلى 28 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن أونيون برلين الذي بإمكانه استعادة الصدارة وفارق النقطة في حال فاز على باير ليفركوزن.
في المقابل فيما رفع دورتموند رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث متقدماً بفارق نقطة عن فرايبورغ الذي يستضيف كولن (كولونيا) الأحد أيضاً في ختام منافسات المرحلة.
ودخل النادي البافاري المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه على إنتر الإيطالي 2-صفر الجمعة في مباراة هامشية ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة، وتصدره بالعلامة الكاملة (18).
وحقق بايرن فوزه الثامن توالياً والعاشر في المباريات الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات دون أن يتذوق طعم الخسارة.
في المقابل، تابع هرتا برلين سلسلة نتائجه المخيبة للآمال اذ اكتفى بفوزين مقابل خمسة تعادلات وست هزائم، ليحتل المركز الرابع عشر مع 11 نقطة. كما تميل الأرقام لصالح بايرن، حيث فاز هرتا برلين مرة واحدة فقط من أصل 23 مباراة ضد النادي البافاري منذ عام 2009.
على الملعب الأولمبي في برلين، وفي نهاية شوط أول جنوني شهد تسجيل 4 أهداف في غضون 8 دقائق، تقدم بايرن باكراً بفضل جمال موسيالا (12). وبدأ المهرجان التهديفي حين هز بايرن شباك مضيفه مرتين في غضون دقيقتين عبر مهاجمه الكاميروني إريك تشوبو-موتينغ هدفين (37 و38).
بيد أن هرتا برلين قلص النتيجة إلى 3-2 بتسجيله هدفين في 5 دقائق للبلجيكي دودي لوكيباكيو (40) وديفي زيلكه في الدقيقة 45 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد للتأكد من خطأ من المغربي نصير مزراوي على قدم زيلكه بالذات.
مع بداية الشوط الثاني، اعتقد بايرن أنه سجل الرابع عبر النيران الصديقة عندما حوّل المدافع الأوروغوياني أوغوستين روجيل الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، إلا أن حكم الفيديو المساعد تدخل مرة ثانية ليحول دون احتساب الهدف بداعي التسلل على بايرن (57).
ثلاثية نظيفة سجلها دورتموند في شباك بوخوم
وأكرم دورتموند وفادة ضيفه بوخوم بفوزه عليه بثلاثية نظيفة. وحسم دورتموند النتيجة لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله أهدافه الثلاثة تناوب عليها يوسوفو موكوكو هدفين (8 و45+2)، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم، والأميركي جيوفاني رينا (12 من ركلة جزاء).
وبافتتاحه التسجيل بات موكوكو في سن الـ 17 عاماً و350 يوماً أصغر لاعب في التاريخ يتجاوز حاجز الـ 10 أهداف في "بوندسليغا".
وهو الفوز الثالث توالياً لدورتموند في الدوري منذ الخسارة أمام أونيون برلين صفر-2 في المرحلة العاشرة، وذلك ضمن سلسلة من 6 مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الخسارة (4 انتصارات مقابل تعادلين).
وفاز أينتراخت فرانكفورت على مضيفه أوغسبورغ 2-1.
ورفع فرانكفورت رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، متقدماً بفارق نقطة عن لايبزيغ السادس الفائز على مضيفه هوفنهايم 3-1.
وخسر ماينز أمام ضيفه فولفسبورغ صفر-3. ويلعب حاليا فيردر بريمن مع شالكه.
خ.س/أ.ح (أ ف ب)
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
في 1995 لعب حسن صالح أمجيتش الملقب ب"الأخ الصغير" أولى مبارياته في الدوري الألماني مع هامبورغ. فخلال حرب البوسنة أرسله والداه إلى أقاربه في هامبورغ عام 1992، وكان عمره حينها 15 عاما. بعد مرور بضع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ، ثم إلى يوفنتوس، قبل أن ينهي مسيرته الحافلة في فولفسبورغ في 2012. ولا يزال "الأخ الصغير" يعمل في الدوري الألماني كمدير رياضي في نادي بايرن. لعب في المجموع 321 مباراة.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
لعب الجناح الأيسر البرازيلي ليوناردو دي ديوس سانتوس (322 مباراة) في صفوف دورتموند من 1998 إلى 2011. وكان صاحب الرقم 17 يحظى بشعبية كبيرة لدى مشجعي دورتموند. وفاز مع النادي بلقب بطل ألمانيا في عامي 2002 و 2011 . ويلقب ليوناردو دي ديوس سانتوس في البرازيل ب "الألماني" بسبب حرصه على الالتزام بالمواعيد.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
التحق المهاجم الدنماركي أوليه بيورنموز (323 مباراة) بالبوندسليغا عام 1966، وقضى فيها أحد عشر عامًا. بعد خمسة مواسم في نادي بريمن، انتقل إلى هامبورغ عام 1971، وفاز معه بكأس الاتحاد الألماني عام 1976 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1977. حتى عام 2008 أي بعد عامين من وفاته، ظل بيورنموز اللاعب الأجنبي الذي شارك في أكبر عدد من في مباريات الدوري الألماني.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
لعب البوسني سيرجي بارباريز (330 مباراة) بين عامي 1996 و 2008 لصالح أربعة فرق في الدوري الألماني. بعد نادي روستوك ودورتموند انتقل بارباريز عام 2000 إلى هامبورغ. ولم يمر سوى وقت قصير حتى أصبح اللاعب المفضل لدى الجماهير. في عام 2001 توجه بلقب الهداف برصيد 22 هدفا. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ، انتقل إلى ليفركوزن في عام 2006 حيث أنهى مسيرته الكروية هناك في عام 2008.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
أثار البرازيلي رافينا (332 مباراة) انتباه الأندية الأوروبية في كأس العالم لأقل من 20 سنة في هولندا عام 2005. ففي نفس العام انتقل إلى نادي شالكه. وبعد خمس سنوات انتقل إلى إيطاليا، لكنه عاد إلى الدوري الألماني بعد مرور عام. وتوجه مع نادي بايرن ميونخ بالبطولة سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات، وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
تألق اللاعب لوكاش بيشتشيك (332 مباراة) كظهير أيمن في بوروسيا دورتموند بين 2010 إلى 2021. ولعب البولندي أيضا بقميص هيرتا برلين لكنه هبط مع نادي العاصمة إلى دوري الدرجة الثانية قبل الانتقال إلى دورتموند. وفاز مع دورتموند ببطولة الدوري مرتين وبكأس الإتحاد الألماني ثلاث مرات.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
التحق البرازيلي زي روبرتو (336 مباراة) عام 1998 من نادي ريال مدريد إلى باير ليفركوزن. وفي عام 2002 انتقل إلى بايرن ميونخ وحقق معه عددًا من الألقاب. في عام 2009 وكان عمرها حينها 35 عامًا، حصل على عقد لمدة عامين للعب مع نادي هامبورغ.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
بداية البوسني وداد إبيسيفيتش (344 مباراة) في الدوري الألماني كانت عام 2006 بقميص نادي آخن. وفي وقت لاحق لعب في صفوف هوفنهايم، وشتوتغارت، وهيرتا برلين. وتمكن من إحراز 127 هدفا في الدوري الألماني. انتهى مسيرته في ألمانيا مع شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020: بعد خلاف مع مساعد المدرب.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
لعب الجورجي ليفان كوبياشفيلي (351 مباراة) في صوف نادي فرايبورغ تحت قيادة المدرب فولكر فينك. وانتقل لاحقا للعب مع شالكه وهيرتا. ويعد لاعب البوندسليغا صاحب أطول عقوبة في تاريخ الدوري. ففي عام 2012 عوقب بالإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضرب الحكم.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
ولد الدولي التركي خليل ألتينتوب (351 مباراة) عام 1982 وهو يحمل الجنسيتين التركية والألمانية. لعب بين عامي 2003 و2017 لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ، وأحرز ما مجموعه 67 هدفًا في الدوري الألماني. شقيقه حميد كان أيضا لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
يعد لاعب خط الوسط الياباني ماكوتو هاسيبي (357 مباراة) أحد المحترفين القلائل الذين ما زالوا متألقين في البنودسليغا. رغم عدم لعبه في صفوف بايرن أو دورتموند، إلا أنه فاز ببطولة ألمانيا عام 2009 في موسمه الثاني مع فولفسبورغ. في عام 2014 انتقل إلى نادي نورنبيرغ، وبعد عام واحد في صفوفه غير الوجهة إلى أينتراخت فرانكفورت، حيث فاز معه بالكأس في عام 2018.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
ولد لاعب خط الوسط دانيال كاليغيوري (358 مباراة) وترعرع في جنوب ألمانيا، وهو يحمل الجنسيتين الإيطالية والألمانية. بدايته كانت مع نادي فرايبورغ حيث دخل معه عالم الاحتراف في الدوري الألماني في عام 2007. وبعد قضائه عدة مواسم مع كل من فولفسبورغ وشالكه، انتقل في 2020 للعب في صفوف نادي أوغسبورغ.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
أمسى النجم البولندي ليفاندوفسكي (383 مباراة)، إلى جانب الهداف غيرد مولر، أحد أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني. في عام 2010 انتقل ليفاندوفسكي من نادي بوزنانيا البولندي إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات غير الوجهة نحو بايرن ميونيخ. وبسبب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد أصبح ليفاندوفسكي جزءًا مهما من تاريخ البوندسليغا.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
لعب كلاوديو بيزارو، القادم من البيرو، 490 مباراة بين عامي 1999 و2020 في صفوف فيردر بريمن وبايرن ميونخ وكولونيا. وسجل 197 هدفا في الدوري الألماني. فاز بالبطولة الألمانية ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات. وفاز مع ميونيخ خمس مرات بالبطولة والكأس ومرة بالثلاثية (البطولة، الكأس، والدوري الأوربي). وأنهى مسيرته مع فيردر بريمن صيف 2020. الكاتب: أندرياس ستين تسيمونس