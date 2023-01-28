بوندسليغا: بايرن يبتعد في الصدارة بفوز سهل على بوخوم

ابتعد بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه بوخوم 3 /صفر اليوم السبت (11 فبراير/ شباط 2023) في المرحلة العشرين من البوندسليغا.

وتقدم بوروسيا دورتموند مؤقتاً لمركز الوصيف بفوزه على ملعب فيردر بريمن 2 /صفر.

وتواصلت المسيرة الكارثية لهوفنهايم وسقط أمام ضيفه باير ليفركوزن بهدف مقابل ثلاثة في أول ظهور لمدربه الأمريكي الجديد بيليغرينو ماتارازو.

وفي باقي المباريات فاز ماينز على ضيفه أوغسبورغ 3/1 كما فاز فرايبورغ على ضيفه شتوتغارت بهدفين مقابل هدف.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 43 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند الوصيف وبفارق أربع نقاط عن يونيون برلين صاحب المركز الثالث والذي يلاقي مضيفه لايبزيغ في وقت لاحق اليوم.

وعلى ملعب أليانز أرينا، أنهى بايرن الشوط الأول من مباراته أمام بوخوم، متقدما بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 64، وبعدها بعشر دقائق حصل النادي البافاري على ضربة جزاء، ترجمها سيرج غنابري إلى هدف ثالث.

دورتموند يفوز بثنائية على بريمن في عقر داره.

وعلى ملعب فيزر شتاديون، انتظر دورتموند للشوط الثاني لحسم فوزه على فيردر بريمن في عقر داره، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم المهاجم الإنجليزي الشاب جيمي بينو جيتنز (18عاماً) بهدف لدورتموند في الدقيقة 67 ثم أكد يوليان براندت فوز الفريق الضيف بتسجيله الهدف الثاني قبل خمس دقائق من النهاية.

وتستكمل مباريات السبت في المرحلة العشرين للدوري الألماني بكرة القدم بعد قليل بمباراة هامة تجمع بين فريقي لايبزيغ وأونيون برلين.

ع.ح/ أ.ح (د ب أ، رويترز)