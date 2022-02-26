بوندسليغا: بايرن يأمل تخطي عقبة ليفركوزن الذي "ليس لديه ما يخسره"

يحكم بايرن قبضته على الدوري الألماني لكرة القدم متقدماً بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند ، في سعيه لمتابعة سيطرته المطلقة على الكرة الألمانية مع لقب عاشر توالياً، لكن يبدو باير ليفركوزن حجر عثرة، ولو بنسبة ضئيلة، أمام طموحات نادي بافاريا، خصوصاً أن خط هجوم الضيف أثار إعجاب عشاق الكرة المستديرة هذا الموسم والمؤلف من الثلاثي الناري ديابي والشاب فلوريان فيرتس (18 عاماً) والتشيكي باتريك شيك (26).

سجّل هذا الثلاثي 45 هدفاً معاً، في حين سُلّطت الأضواء في الأسابيع الأخيرة على "المتفجر" ديابي، الذي حقق ثنائية الأسبوع الماضي في ثلاثية الفوز على أرمينيا بيليفيلد، بعدما كان هز شباك شتوتغارت ودورتموند، وسجل ثلاثية أمام أوغسبورغ، وكل ذلك منذ العطلة الشتوية.

وتحمل المباراة رائحة الثأر بالنسبة لباير الذي كان تلقى صفعة قوية على أرضه من بايرن بخسارته 1-5 في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، غير أن ليفركوزن وضع هذه الذكرى خلفه بعدما نجح في تحقيق سلسلة من 5 انتصارات في 6 مباريات، بما فيها الفوز 5-2 على دورتموند.

ومنحت هذه الانتصارات رفاق ديابي هامشاً من 4 نقاط للابتعاد عن كل من لايبزيغ وفرايبورغ وهوفنهايم المتساوين بأربعين نقطة، في الصراع على حجز مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وبدوره أكد قائد ليفركوزن حارس المرمى الدولي الفنلندي لوكاش هراديتسكي "ليس لدينا أي شيء لنخسره"، مضيفاً "لدينا ثقة بأنفسنا وموسى ديابي في قمة مستواه". وتابع "أتطلع قدماً لمباراة جيدة".

وقال جوناتان تاه مدافع ليفركوزن لبوابة "سبورتبازر" أن المواجهة على ملعب بايرن "أصعب مباراة هذا العام" لكنه أكد "نريد أن نقدم أنفسنا بطريقة أفضل من المباراة الأولى".

وستكون المباراة أيضاً فرصة لمواجهة بين أفضل هدافين في الـ"بوندسليغا"، وهما متصدر الترتيب مهاجم بايرن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 28 هدفاً في 24 مباراة ووصيفه مهاجم ليفركوزن شيك صاحب 20 هدفاً في 20 مباراة.

ويأمل ليفركوزن أن يبني على واقع تذبذب مستوى بايرن الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام بوخوم 2-4 في منتصف شهر شباط/فبراير(المرحلة 22)، وفاز بشق الأنفس على أينتراخت فرانكفورت المتواضع 1-صفر السبت الماضي.

وتميل الكفة لصالح العملاق البافاري حيث تشير الأرقام إلى فوزه على منافسه في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، منذ أن عاد ليفركوزن بالنقاط الثلاث من ملعب "أليانز أرينا" بفوزه 2-1 في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ليفركوزن يأمل ألا يعيد التاريخ نفسه

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني سيرجي بارباريس - 330 مباراة بين عامي 1996 و2008 لعب البوسني لأربعة فرق في الدوري الألماني. بعد فترات قضاها في روستوك ودورتموند، تحول بارباريس إلى هامبورغ إس في في عام 2000، حيث سرعان ما أصبح اللاعب المفضل لدى جماهير النادي. في عام 2001 حصل على لقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ عام 2006، انتقل إلى باير ليفركوزن، وفيه أنهى مسيرته الاحترافية عام 2008.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني رافينيا - 332 مباراة جذب البرازيلي رافينيا (على اليمين) انتباه الأندية الأوروبية خلال كأس العالم تحت 20 سنة في هولندا عام 2005، وانتقل إلى نادي شالكه في نفس العام. عندما قام المدرب فيليكس ماغات بالاستغناء عنه بعد خمس سنوات، ذهب الظهير إلى إيطاليا وعاد إلى الدوري الألماني بعد عام. مع نادي بايرن ميونيخ، توج ببطولة الدوري سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني لوكاس بيتشيك - 332 مباراة لسنوات كان هو المرشح المفضل في مركز الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند. لعب لوكاس بيتشيك في الدوري الألماني لكرة القدم من 2010 إلى 2021. كانت أول 68 مباراة للبولندي في الدوري الألماني بقميص هيرتا برلين، الذي هبط معه إلى الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى دورتموند. مع دورتموند، فاز بيتشيك ببطولة الدوري مرتين وبكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم ثلاث مرات.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني زي روبرتو - 336 مباراة في عام 1998، انتقل البرازيلي زي روبرتو، الذي لعب سابقاً مع ريال مدريد، إلى باير ليفركوزن من فلامينغو ريو دي جانيرو. في عام 2002، اتخذ الخطوة التالية نحو بايرن ميونيخ، وحقق معه عدداً من الألقاب. في عام 2009، وفي ذلك الوقت كان عمره 35 عاماً، حصل على عقد لمدة عامين مع هامبورغ. وفي عام 2011، غادر زي روبرتو ألمانيا، لكنه ظل لاعب كرة قدم محترفًا حتى نهاية مسيرته الرياضية في عمر 43 عاماً.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني فيداد إبيزيفيتش - 344 مباراة خطى البوسني خطواته الأولى في الدوري الألماني عام 2006 بقميص ألمانيا آخن. وفي وقت لاحق، سعى المهاجم للبحث عن أهداف لهوفنهايم وشتوتغارت وهيرتا برلين. أحرز 127 هدفاً في الدوري الألماني. انتهت مشاركته الأخيرة في شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020، بعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو، تم عقبه الاستغناء الفوري عنه وإنهاء عقده.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني دانييل كاليغيوري - 349 مباراة * يمتلك دانييل كاليغيوري جوازي سفر إيطالي وألماني، لكنه ولد ونشأ في جنوب ألمانيا. في نادي فرايبورغ أصبح لاعباً محترفاً في الدوري الألماني عام 2007. بعد فترات قضاها في فولفسبورغ وشالكه، يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حالياً في آوغسبورغ منذ عام 2020، وهو الفريق الرابع له في الدوري الألماني. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني ماكوتو هاسيبه - 351 مباراة * لاعب خط الوسط الياباني هو أحد المحترفين القلائل النشيطين والذين، على الرغم من عدم وجودهم مع بايرن أو دورتموند، حصلوا على بطولة الدوري. ففي عام 2009 فاز باللقب في موسمه الثاني في البوندسليغا مع فولفسبورغ. في عام 2014، انتقل هاسيبه إلى نورنبرغ، وبعدها بعام إلى آينتراخت فرانكفورت، حيث فاز بالكأس في عام 2018 وكان حتى قائد الفريق لفترة من الوقت. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022).

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني ليفان كوبياتشفيلي- 351 مباراة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، شكل كوبياتشفيلي (إلى اليمين) وغيره من المحترفين الجورجيين مجموعة "فيليس" في فرايبورغ، والذين حققوا نجاحاً باهراً تحت قيادة المدرب فولكر فينك. لعب كوبياتشفيلي لاحقاً مع شالكه وهيرتا برلين. لكن مسيرته الرياضية الطويلة لم تخلُ من الفضائح، فهو لاعب البوندسليغا الذي فرضت عليه أطول عقوبة، وذلك في عام 2012، وهي الإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضربه الحكم.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني خليل ألتينتوب - 351 مباراة ولد اللاعب التركي خليل ألتينتوب في غيلزنكيرشن غربي ألمانيا عام 1982 ويحمل أيضاً الجنسية الألمانية. بين عامي 2003 و2017 لعب مع كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وآوغسبورغ، وأحرز 67 هدفاً في الدوري الألماني. حميد ألتينتوب هو شقيق خليل ألتينتوب، التوأم الأكبر، وكان لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني نالدو- 358 مباراة البرازيلي رونالدو أباريسيدو رودريغيز، الملقب بنالدو، لعب أولاً لفيردر بريمن في عام 2005. ولعب المدافع فيما بعد مع فولفسبورغ وشالكه. أصبح البرازيلي أسطورة بين مشجعي شالكه عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، خلال مباراة الديربي ضد دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. فاز نالدو بكأس الاتحاد الألماني مرة واحدة مع بريمن ومرة واحدة مع فولفسبورغ.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني روبرت ليفاندوفسكي - 369 مباراة * جنباً إلى جنب مع الهداف التاريخي للبوندسليغا غيرد مولر، يعد البولندي ليفاندوفسكي، أحد أكثر الهدافين فاعلية في تاريخ الدوري. في عام 2010، انتقل ليفاندوفسكي من بوزنان إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ. أصبح ليفاندوفسكي جزءاً من البوندسليغا، ليس فقط بسبب أهدافه، بل لحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم 2021 وللعام الثاني على التوالي. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني كلاوديو بيتزارو - 490 مباراة بين عامي 1999 و2020، لعب اللاعب البيروفي مع فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وسجل 197 هدفاً في الدوري الألماني. فاز بيتزارو ببطولة الدوري ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات، وحصل على الثنائية مع بايرن خمس مرات وحتى الثلاثية مرة واحدة. انتقل إلى فيردر بريمن خمس مرات وأنهى مسيرته هناك صيف 2020. الكاتب: أندرياس شتين-تسيمونس/ زمن البدري الكاتب: زمن البدري



واقتسم الفريقان صدارة البوندسليغا في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي لكن بايرن الآن يسير بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب العاشر على التوالي في الدوري المحلي في رقم قياسي، بتفوقه بفارق ثمان نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف وبفارق 14 نقطة عن ليفركوزن صاحب المركز الثالث.

واستعاد ليفركوزن عنصر الاستقرار بخسارته مرة واحدة فقط في أول سبع مباريات في 2022 مقابل خمسة انتصارات وتعادل وحيد، بما في ذلك الفوز الكاسح على ملعب دورتموند الشهر الماضي بخمسة أهداف لهدفين.

لكن ليفركوزن خسر في آخر خمس مواجهات أمام بايرن الذي تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، لكن الفريق سيستفيد من عودة توماس مولر بعد تعافيه من عدوى كورونا، بجانب عودة القائد والحارس مانويل نوير عقب خضوعه لجراحة في الركبة.

لكن بايرن حامل اللقب قد يواجه بعض المشاكل في خط الدفاع في ظل استمرار غياب ألفونسو ديفيز بسبب مشاكل في القلب بجانب إيقاف لوكاس هرنانديز ومعاناة نيكلاس زوله من إصابة في الظهر.

وقد يفتقد ليفركوزن من جانبه لجهود هدافه باتريك شيك لكن المدرب غيراردو سيواني يبقى متفائلا.

ويأمل ليفركوزن في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي من أجل العودة لدوري أبطال أوروبا ، لكن الفريق يبتعد بفارق أربع نقاط عن لايبزغ وفرايبورغ وهوفنهايم.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، دب أ)