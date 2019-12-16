بوندسليغا: بايرن ميونيخ ثانيا بفوز ساحق على هرتا برلين

صعد بايرن ميونيخ الى المركز الثاني في الدوري الالماني لكرة القدم، بفوز ساحق على مضيفه هرتا برلين برباعية نظيفة على الملعب الأولمبي في العاصمة ضمن المرحلة الثامنة عشرة الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2020). ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 36 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن لايبزيغ المتصدر. والخسارة هي الاولى لفريق العاصمة في آخر أربع مباريات له.

وفي غياب الجناح الفرنسي كينغسلي كومان بداعي إصابة في ركبته وجلوس نظيره على الجهة اليمنى سيرج غنابري العائد من إصابة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، أشرك المدرب هانزي فليك الكرواتي إيفان بيريسيتش وتوماس مولر مكانهما. وقال مولر بعد المباراة "اتعبناهم في الشوط الاول. ثم بدأت المساحات تتسع تدريجيا. كنا حذرين بعض الشيء في بداية المباراة لدرجة باننا لم نشكل خطورة".

وضغط الفريق البافاري منذ بداية اللقاء واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة، لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع هرتا برلين الذي حافظ عل نظافة شباكه في المباريات الثلاث الأخيرة. وفي المقابل اعتمد هرتا برلين على الهجمات المرتدة بقيادة جناحه الأيمن البلجيكي دودي لوكيكابيو الذي سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات ضد الفريق البافاري، لكن فريقه لم يشكل أي خطورة تذكر على مرمى مانويل نوير.

وأضاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي فرصة سهلة عندما وصلته الكرة من بيريشيتش لينفرد بالمرمى، لكنه سدد بجانب القائم الايمن (25). كما سدد صانع الالعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو كرة رأسية جاءت ضعيفة بين يدي الحارس النروجي رونه يارستن (31).

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل عن طريق مولر الذي استغل كرة رأسية من بيريسيتش ليسدد كرة على "الطاير" بين ساقي حارس هرتا برلين، رافعا رصيده الى 3 أهداف هذا الموسم (60). واعتقد ليفاندوفسكي بأنه سجل الهدف الثاني لبايرن عندما طار لكرة مشتركة مع حارس هرتا برلين قبل ان يسجل داخل شباكه، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو (64).

لكن البولندي نجح في ترجمة ركلة الجزاء التي منحت لفريقه اثر عرقلة ليون غوريتسكا داخل المنطقة، ليرفع رصيده هذا الموسم الى 20 هدفا في الصدارة مشاركة مع مهاجم لايبتسيغ تيمو فيرنر. وانهار هرتا برلين بعد الهدف وتلقت شباكه هدفين بتسديدة قوية من الاسباني تياغو الكانتارا (76) وكرة رأسية من بيريسيتش (84).

استعاد باير ليفركوزن المركز السادس بفوزه الكبير على بادربورن.

وفي آخر مباراة في هذه المرحلة سقط بادربورن الصاعد هذا الموسم الى مصاف الدرجة الاولى امام ضيفه مع باير ليفركوزن 1-4 بينها ثنائية لكيفن هولاند (11 و14)، فيما أضاف النمسوي يوليان باومغارتلينغر (36) وكاي هافرتس (75) الهدفين الآخرين للفائز، أما هدف الخاسر فسجله دينيس سربني (51). واستعاد ليفركوزن بالتالي المركز السادس مع 31 نقطة.

م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب، د ب أ)