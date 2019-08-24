 بوندسليغا: بايرن ميونخ يكتسح ماينز ولايبزيغ يزاحم دورتموند | عالم الرياضة | DW | 31.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

بوندسليغا: بايرن ميونخ يكتسح ماينز ولايبزيغ يزاحم دورتموند

المرحلة الثالثة من بوندسليغا تميزت بفوز ساحق لبايرن ميونخ على ماينز بسداسية غير نظيفة وبنهوض فرق الذيل، حيث وقف بادربورن انطلاقة فولفسبورغ الذهبية، فيما حقق كولن فوزه الأول هذا الموسم أمام فرايبورغ بهدفين مقابل هدف.

Deutschland Bundesliga Bayern München gegen Mainz 05 | (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

فرض بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، واقعيته على ماينز الأخير والتهمه بنصف دزينة من الأهداف مقابل هدف يتيم اليوم السبت (31 آب/أغسطس 2019) في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وتناوب ستة لاعبين على التسجيل في الفريق البافاري، بينهم البولندي روبت ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده الى ستة أهداف ليستعيد صدارة الهدافين، بعد اختصاره أهداف بايرن في أول جولتين: اثنان في مرمى هرتا برلين (2-2) وثلاثية في مرمى شالكه (3-1). وهذه أول مرة منذ 1998 يسجل لبايرن ستة لاعبين مختلفين في مباراة واحدة من الدوري، عندما فاز على هانزا روستوك بالنتيجة عينها.

مختارات

قلب بوروسيا دورتموند الطاولة على مضيفه كولن، العائد مجددا للعب بين الكبار، وحول تخلفه إلى فوز 3-1 في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم. (23.08.2019)

تعاقد بايرن ميونيخ مع البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لتعويض الجناح آرين روبن. لكن ما بدأ يظهر على البساط الأخضر يشير إلى أن ظهور منافسة صريحة بين كوتينيو ومولر، وهو ما أثار حفيظة روبن نفسه. (26.08.2019)

واستفاد بايرن من تعثر فرايبورغ مع كولن (كولونيا) بهدف مقابل هدفين ليرتقي موقتا الى المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطتين عن لايبزيغ المتصدر الذي افتتح المرحلة بفوز صريح الجمعة على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 بثلاثية المهاجم الدولي تيمو فيرنر.

وقد يتراجع بايرن الى المركز الثالث في وقت لاحق بحال حقق غريمه بوروسيا دورتموند فوزه الثالث على حساب مضيفه الصاعد أونيون برلين. ودفع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بلاعبيه الجديدين البرازيلي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني والكرواتي إيفان بيريشيتش نجم إنتر الإيطالي السابق في خط الوسط، بالإضافة الى المدافعين الفرنسيين بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز القادم بصفقة كبيرة.

وفي ظل التغييرات التي أجراها كوفاتش، جلس أمثال المهاجمين توماس مولر وسيرج غنابري ولاعبي الوسط الفرنسي كورنتان توليسو وليون غوريتسكا على مقاعد البدلاء. وقال كوفاتش بعد الفوز "قبل الاستراحة (بين الشوطين) كنا خاملين للغاية، ثم حركنا الكرة أسرع وصنعنا فرصا خطيرة. تقدمُنا 2-1 قبل الاستراحة كان هاما جدا. نحن سعداء بشكل عام".

Muenchen Deutschland 31 08 2019 1 Bundesliga 3 Spieltag FC Bayern Muenchen 1 FSV Mainz 05 (imago-images/eu-images)

مهرجان الأهداف لبايرن ضد ماينز

وصحيح أن ماينز فاجأ الفريق البافاري بهدف مبكر عبر الهولندي جان-بول بوتيوس برأسية قريبة بعد خطأ من بافار (6)، إلا أن رجال كوفاتش دخلوا غرف الملابس متقدمين 2-1. فقد عادل بافار بهدف جميل من داخل المنطقة بعد عرضية من بيريتشيتش (36)، ومن ضربة حرة متقنة، زرع النمسوي دافيد ألابا الكرة في المقص الأيسر لمرمى الحارس الشاب فلوريان مولر مسجلا هدفه السابع من ركلة حرة في الدوري (45).

ورد بافار الجميل لبيريشيتش بعرضية جميلة تابعها برأسية محكمة في الشباك (54)، ليصنع ويسجل اللاعبان اللذان تواجها في نهائي مونديال روسيا حيث أحرزت فرنسا لقبها الثاني بعد 1998. ومن ركنية ليوسوا كيميش تابعها الفرنسي كينغسلي كومان أرضية رفع بايرن رصيده إلى أربعة اهداف (64)، ثم سجل ليفاندوفسكي الخامس بعد عرضية من مولر بديل كوتينيو، روضها وسددها بيمناه قوية في الزاوية اليمنى (78)، ليحتفل بتجديد عقده ويزور شباك ماينز 15 مرة في 18 مباراة.

وأنهى الكندي الشاب ألفونسو ديفيس (18 عاما) المهرجان من كرة في العمق عكسها مولر "مقشرة" وتابعها البديل في المرمى الخالي (81).   

وخيمت على مباريات السبت الأهداف العكسية خصوصا في مباراة شالكه وضيفه هرتا برلين والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. وأصبح هرتا برلين اول فريق منذ هانوفر عام 2009 يسجل هدفين في مرماه في مباراة واحدة، عبر نيكلاش شتارك (38) والهولندي كريم رقيق (48)، قبل أن يضيف الانكليزي جونجو كيني الثالث للأزرق الملكي الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم.

Bundesliga SC Freiburg - 1. FC Köln (picture-alliance/Pressefoto Rudel)

فريق كولن (كولونيا) يحقق فوزه الأول في الموسم الجديد أمام فريبورغ

وبعد فوزين مبكرين، سقط فرايبورغ على أرضه أمام كولن (كولونيا) 1-2 برغم تقدمه عبر رافايل تشيشوس (40) أيضا بهدف عكسي. لكن كولن حقق فوزه الأول عندما عادل الفرنسي أنطوني موديست (52) ثم خطف التونسي إلياس السخيري هدف الفوز من مجهود فردي جميل في اللحظات القاتلة (90+2).

وخسر باير ليفركوزن أولى نقاطه هذا الموسم بتعادله السلبي على أرضه مع هوفنهايم، فيما تعادل فولفسبورغ مع ضيفه بادربورن 1-1. وافتتح الضيوف التسجيل عبر البرازيلي كاولي (12) وعادل الكرواتي يوسيب بركالو (56) في الشوط الثاني.

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب/د.ب.أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04

بوندسليغا: ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن لفوزه الأول 24.08.2019

المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم أظهرت تنافسا حادا مبكرا على الصدارة، حيث يزاحم كل من ليفركوزن وفرايبورغ دورتموند على المركز الأول. فيما احتل بايرن المركز الرابع بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة على شالكه.

Bundesliga | 1. Spieltag | Borussia Dortmund - FC Augsburg

دورتموند يرسل تحذيرا مبكرا في الدوري الألماني 17.08.2019

أرسل بوروسيا دورتموند تحذيرا مبكرا في الدوري الألماني بعدما قلب تأخره إلى اكتساح لضيفه أوغسبورغ. فهل يستخلص دورتموند العبر من الموسم الماضي حين تقدم على بايرن بفارق تسع نقاط ثم أنهى الموسم في المركز الثاني؟.

Fußball Bundesliga - Bayern München v Hertha BSC Torjubel

بايرن يفوز على برلين ويقاسم دورتموند صدارة الدوري مؤقتاً 23.02.2019

شهدت المرحلة الثالثة والعشرون من الدوري الألماني صعود بايرن ميونخ على صدارة جدول الدوري شراكة مع دورتموند مؤقتاً بعد فوزه على هيرتا برلين، فيما سحق فرايبورغ آوغسبورغ بخماسية مقابل هدف يتيم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بوندسليغا: بايرن ميونخ يكتسح ماينز ولايبزيغ يزاحم دورتموند

مسلسل نيمار وبرشلونة.. كيف ستكون النهاية؟

لويس أنريكه يفقد طفلته التي اعتزل من أجلها

بايرن ميونيخ يودع حقبة هونيس ويستعد لعهد أوليفر كان

الهولندي فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

الرياضة الالكترونية تزداد شعبية واحترافية مع جوائز بالملايين