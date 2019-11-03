 بوندسليغا.. بايرن ميونخ يسحق دورتموند بعد أيام من الهزيمة المذلة | عالم الرياضة | DW | 09.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

بوندسليغا.. بايرن ميونخ يسحق دورتموند بعد أيام من الهزيمة المذلة

حقق بايرن ميونخ انتصاراً ساحقاً على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند وفاز عليه بأربعة أهداف دون مقابل لينفض غبار هزيمته السابقة التي أدت إلى إقالة مدربه. فيما فاز لايبتزغ على هرتا برلين.

Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

استعاد بايرن ميونخ توازنه وصالح جماهيره بعد أيام من تلقيه هزيمة مهينة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسيلغا)، إذ فاز على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة القمة التي جمعت بينهما اليوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في شباك دورتموند في الدقيقة 17 ثم أضاف سيرجي غنابري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47. بعدها سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 76، ليتبعه الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 80 والذي سجله ماتس هوميلز لاعب دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه.

مختارات

وكان بايرن ميونخ الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة حيث أحكم سيطرته على مجريات اللعب وصنع عدداً كبيراً من الفرصة التهديفية التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار أكبر، بينما بدا دورتموند عاجزاً عن إيجاد الحلول وأخفق في هز الشباك رغم بدايته الحماسية في الدقائق الأولى من المباراة.

ورفع الفريق البافاري، حامل اللقب، رصيده إلى 21 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ وبفارق الأهداف فقط خلف لايبتزغ، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 19 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.

واستعاد بايرن بذلك توازنه بعد الهزيمة المهينة التي مني بها في مباراته الماضية في البوندسليغا، حيث خسر أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي (5/1) ليعادل بذلك أسوأ هزيمة له خلال عشرة أعوام، عندما بايرن أمام فولفسبورغ بالنتيجة نفسها في نيسان/أبريل 2009.

وكان  قد أعلن عقب هزيمة يوم السبت الماضي إقالة مدربه نيكو كوفاتش، وأسند المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب المساعد هانس فليك، الذي قاد بايرن للفوز على أولمبياكوس اليوناني 2 / صفر يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ثم قاده للفوز في مباراة قمة البوندسليغا اليوم.
وفي وقت سابق اليوم، تغلب لايبتزغ على مضيفه هرتا برلين بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما تجمد رصيد هرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي مباريات أخرى جرت اليوم، تعادل شالكه مع فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف لكل منهما، فيما تغلب يونيون برلين على مضيفه ماينز بثلاثة أهداف لهدفين وفاز أوغسبورغ على مضيفه بادربورن بهدف دون مقابل.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ)


  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

سر تألق "سلاح بايرن القاتل" ليفاندوفسكي  

مواضيع ذات صلة

FC Bayern München - Niko Kovac

بايرن ميونيخ يؤكد إقالة مدربه نيكو كوفاتش 03.11.2019

بعد حديث معمق وجدي قرر فريق بايرن ميونيخ إقالة مدربه الكروالتي نيكو كوفاتش. وجاء هذا القرار عقب هزيمة بايرن ميونيخ المذلة أمام اينترخت فرانكفورت في المرحلة العاشرة للبوندسليغا.

Fußball Bundesliga Niko Kovac, Trainer FC Bayern München

صحف ألمانية تتساءل عن سر بقاء كوفاتش وهو يرد "اسألوا أصحاب القرار"! 03.11.2019

بعد الهزيمة المدوية التي تكبدها بايرن في منافسات الدوري المحلي أمام آنتراخت فراكفورت، زادت الضغوط على المدرب نيكو كوفاتش، والصحافة تتسائل "ما سر الاحتفاظ به؟!". وبدوره يرد عليها بالسؤال.

Borussia Dortmund - Bayern München

بايرن في اختبار القوة مع دورتموند بعد رحيل مدربه كوفاتش 08.11.2019

يواجه بايرن ميونيخ اختبارا صعبا في مباراته المقبلة ضد منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند يوم السبت إثر رحيل مدربه كوفاتش وتولي مساعده فيلك مسؤولية الفريق.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بوندسليغا.. بايرن ميونخ يسحق دورتموند بعد أيام من الهزيمة المذلة

غوارديولا: هذا هو أفضل فريق في العالم!

بايرن ودرتموند.. صراع خفي على "ميسي الصغير"

بايرن في اختبار القوة مع دورتموند بعد رحيل مدربه كوفاتش

كرة القدم الألمانية الشرقية بعد ثلاثة عقود على سقوط الجدار

زوجة شوماخر تتذكر.. سعى لتحقيق حلمي بداية من دبي