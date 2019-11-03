بوندسليغا.. بايرن ميونخ يسحق دورتموند بعد أيام من الهزيمة المذلة

استعاد بايرن ميونخ توازنه وصالح جماهيره بعد أيام من تلقيه هزيمة مهينة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسيلغا)، إذ فاز على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة القمة التي جمعت بينهما اليوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.
وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في شباك دورتموند في الدقيقة 17 ثم أضاف سيرجي غنابري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47. بعدها سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 76، ليتبعه الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 80 والذي سجله ماتس هوميلز لاعب دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه.
وكان بايرن ميونخ الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة حيث أحكم سيطرته على مجريات اللعب وصنع عدداً كبيراً من الفرصة التهديفية التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار أكبر، بينما بدا دورتموند عاجزاً عن إيجاد الحلول وأخفق في هز الشباك رغم بدايته الحماسية في الدقائق الأولى من المباراة.
ورفع الفريق البافاري، حامل اللقب، رصيده إلى 21 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ وبفارق الأهداف فقط خلف لايبتزغ، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 19 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.
واستعاد بايرن بذلك توازنه بعد الهزيمة المهينة التي مني بها في مباراته الماضية في البوندسليغا، حيث خسر أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي (5/1) ليعادل بذلك أسوأ هزيمة له خلال عشرة أعوام، عندما بايرن أمام فولفسبورغ بالنتيجة نفسها في نيسان/أبريل 2009.
وكان قد أعلن عقب هزيمة يوم السبت الماضي إقالة مدربه نيكو كوفاتش، وأسند المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب المساعد هانس فليك، الذي قاد بايرن للفوز على أولمبياكوس اليوناني 2 / صفر يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ثم قاده للفوز في مباراة قمة البوندسليغا اليوم.
وفي وقت سابق اليوم، تغلب لايبتزغ على مضيفه هرتا برلين بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما تجمد رصيد هرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي مباريات أخرى جرت اليوم، تعادل شالكه مع فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف لكل منهما، فيما تغلب يونيون برلين على مضيفه ماينز بثلاثة أهداف لهدفين وفاز أوغسبورغ على مضيفه بادربورن بهدف دون مقابل.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ)
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا
لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين
صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
كلاوديو بيتزارو في سن الـ41
المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش