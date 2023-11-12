بوندسليغا- بايرليفركوزن يستعيد الصدارة وبريمن يفرط في الفوز

ضاعف بايرليفركوزن من جراح ضيفه يونيون برلين، واستعاد قمة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم من جديد.
وواصل ليفركوزن انطلاقته الرائعة في البطولة هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً كبيراً 4 / صفر على يونيون برلين، اليوم الأحد (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.
ثاني أكبر انتصار لليفركوزن
وعلى ملعب (باي أرينا)، افتتح أليخاندرو جريمالدو التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 23، فيما أضاف زميلاه أوديلون كوسونو وجوناثان جلاو تاه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و73 على الترتيب.
واختتم ناثان تيلا مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الرابع لليفركوزن في الدقيقة 83، ليحقق أصحاب الأرض ثاني أكبر انتصار في مشوارهم بالدوري الألماني هذا الموسم، بعد الفوز 5 / 1 على دار مشتات في أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة.
وأشاد مدرب ليفركوزن الإسباني تشابي ألونسو بفريقه "الصبور" قائلاً: "نحن راضون جداً عما فعلناه منذ فترة التوقف الدولي السابقة حتى هذه اللحظة... الكثير من المباريات خارج أرضنا وكل مباراة نحقق فيها الفوز". وتابع "الشعور رائع في الوقت الحالي".
ارتفع رصيد ليفركوزن، الذي حقق فوزه العاشرة في البطولة هذا الموسم والسابع على التوالي، إلى 31 نقطة
وارتفع رصيد ليفركوزن، الذي حقق فوزه العاشرة في البطولة هذا الموسم والسابع على التوالي، مقابل تعادل وحيد، إلى 31 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، الذي تراجع للمركز الثاني.
في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين، الذي تلقى خسارته التاسعة على التوالي مقابل فوزين فقط، عند 6 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تشاؤما قبل انطلاق الموسم الحالي في البطولة.
بريمن يفرط في الفوز
وفرّط فيردر بريمن بتقدمه بهدفين ليخرج متعادلاً مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2/2. ويحتل فرانكفورت المركز السابع مع 18 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن بريمن الثاني عشر.
وتقدم بريمن بهدفي مارفين دوكش الذي استدعي للمرة الاولى لتمثيل منتخب ألمانيا (في الدقيقة 45 من ركلة جزاء) والكولومبي رافايل بوري (في الدقيقة 50)، قبل أن يتلقى هدفين عبر التونسي إلياس السخيري (في الدقيقة 65) والكرواتي هرفوي سمولسيتش (في الدقيقة 75).
فرّط فيردر بريمن بتقدمه بهدفين ليخرج متعادلاً مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-2
لايبزيغ وفرايبورغ
واقتحم لايبزغ المربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على ضيفه فرايبورغ، ليصالح جماهيره الغاضبة من خسارته المباغتة صفر / 2 أمام مضيفه ماينز بالمرحلة الماضية للمسابقة.
وافتتح تشافي سيمونز التسجيل مبكراً لفريق لايبزغ في الدقيقة السادسة، غير أن ميرلين رول منح التعادل لفرايبورغ في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أضاف لويس أوبيندا الهدف الثاني لمصلحة لايبزغ في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، فيما تكفل كريستوف بومغارتنر بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 80.
وارتفع رصيد لايبزغ، الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم بالبطولة مقابل تعادلين وخسارتين، إلى 23 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فرايبورغ، الذي حصل على نقطة وحيدة في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، عند 14 نقطة في المركز الثامن.
ع.ح./ع.خ. (د ب أ)
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو
انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كيتا: 70 مليون يورو
انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كيفن دي بروين: 74 مليون يورو
بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو
نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو
إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو: 85 مليون يورو
مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو
على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافيرتز: 100 مليون يورو
دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
هاري كين: 100 مليون يورو
بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جود بلينغهام: 103 مليون يورو
بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو
حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.