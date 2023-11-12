بوندسليغا- بايرليفركوزن يستعيد الصدارة وبريمن يفرط في الفوز

ضاعف بايرليفركوزن من جراح ضيفه يونيون برلين، واستعاد قمة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم من جديد.

وواصل ليفركوزن انطلاقته الرائعة في البطولة هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً كبيراً 4 / صفر على يونيون برلين، اليوم الأحد (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

ثاني أكبر انتصار لليفركوزن

وعلى ملعب (باي أرينا)، افتتح أليخاندرو جريمالدو التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 23، فيما أضاف زميلاه أوديلون كوسونو وجوناثان جلاو تاه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و73 على الترتيب.

واختتم ناثان تيلا مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الرابع لليفركوزن في الدقيقة 83، ليحقق أصحاب الأرض ثاني أكبر انتصار في مشوارهم بالدوري الألماني هذا الموسم، بعد الفوز 5 / 1 على دار مشتات في أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة.

وأشاد مدرب ليفركوزن الإسباني تشابي ألونسو بفريقه "الصبور" قائلاً: "نحن راضون جداً عما فعلناه منذ فترة التوقف الدولي السابقة حتى هذه اللحظة... الكثير من المباريات خارج أرضنا وكل مباراة نحقق فيها الفوز". وتابع "الشعور رائع في الوقت الحالي".

ارتفع رصيد ليفركوزن، الذي حقق فوزه العاشرة في البطولة هذا الموسم والسابع على التوالي، إلى 31 نقطة

وارتفع رصيد ليفركوزن، الذي حقق فوزه العاشرة في البطولة هذا الموسم والسابع على التوالي، مقابل تعادل وحيد، إلى 31 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين، الذي تلقى خسارته التاسعة على التوالي مقابل فوزين فقط، عند 6 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تشاؤما قبل انطلاق الموسم الحالي في البطولة.

بريمن يفرط في الفوز

وفرّط فيردر بريمن بتقدمه بهدفين ليخرج متعادلاً مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2/2. ويحتل فرانكفورت المركز السابع مع 18 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن بريمن الثاني عشر.

وتقدم بريمن بهدفي مارفين دوكش الذي استدعي للمرة الاولى لتمثيل منتخب ألمانيا (في الدقيقة 45 من ركلة جزاء) والكولومبي رافايل بوري (في الدقيقة 50)، قبل أن يتلقى هدفين عبر التونسي إلياس السخيري (في الدقيقة 65) والكرواتي هرفوي سمولسيتش (في الدقيقة 75).

فرّط فيردر بريمن بتقدمه بهدفين ليخرج متعادلاً مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-2

لايبزيغ وفرايبورغ

واقتحم لايبزغ المربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على ضيفه فرايبورغ، ليصالح جماهيره الغاضبة من خسارته المباغتة صفر / 2 أمام مضيفه ماينز بالمرحلة الماضية للمسابقة.

وافتتح تشافي سيمونز التسجيل مبكراً لفريق لايبزغ في الدقيقة السادسة، غير أن ميرلين رول منح التعادل لفرايبورغ في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف لويس أوبيندا الهدف الثاني لمصلحة لايبزغ في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، فيما تكفل كريستوف بومغارتنر بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وارتفع رصيد لايبزغ، الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم بالبطولة مقابل تعادلين وخسارتين، إلى 23 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فرايبورغ، الذي حصل على نقطة وحيدة في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، عند 14 نقطة في المركز الثامن.

ع.ح./ع.خ. (د ب أ)