 بوندسليغا: الـ″فار″ يحرم لايبزيغ من نصر هام | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.04.2021

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رياضة

بوندسليغا: الـ"فار" يحرم لايبزيغ من نصر هام

في مباريات الدوري الألماني، أضاع نادي لايبزيغ فرصة ثمينة للحاق بمتصدر الدوري الألماني بايرن ميونيخ، بعدما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدف المباراة الوحيد لصالحه في الوقت بدل الضائع من مباراته مع هوفنهايم.

لقطة من مباراة لايبزيغ وهوفنهايم

قرر الحكم عدم احتساب هدف لايبزيغ بسبب لمسة يد، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)

عرقل هوفنهايم مضيفه لايبزيغ بعدما فرض عليه التعادل السلبي الجمعة (16 أبريل/ نيسان 2021) في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وقد أسفر نظام حكم الفيديو المساعد (فار) عن إلغاء هدف للايبزيغ في الثواني الأخيرة من المباراة.

ولم تشهد المباراة سوى عدد ضئيل من الفرص التهديفية الحقيقية، إذ سدد لايبزيغ مرتين فقط تجاه المرمى، بينما لم يحرز هوفنهايم أي تسديدة.

وأسكن يوزف بولسن، لاعب لايبزيغ، الكرة في شباك هوفنهايم في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، لكن لم يجر احتساب الهدف بداعي وجود لمسة يد، وذلك بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد.

مختارات

نتيجة التعادل الثقيلة على متصدر الدوري الألماني، بايرن ميونيخ، وهي الثانية هذا الموسم، من المتوقع أن تهز تحضيراته لمواجهة باريس سان جرمان في إياب ربع نهائي دوري الأبطال. في المقابل حقق لايبزيغ فوزا كبيرا على بريمن.

نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يقرر إنهاء عمل المدير الفني بيتر بوش بسبب سوء النتائج، معلناً إسناد مهمة تدريب الفريق إلى هانس فولف.

وحصد لايبزيغ نقطة واحدة بالتعادل، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، حامل اللقب. كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويعتبر التعادل في مباراة اليوم هو السابع للايبزيغ خلال الموسم، مقابل 18 انتصاراً وأربع هزائم. ويمكن لبايرن ميونخ تعزيز موقعه في الصدارة والتقدم خطوة كبيرة نحو الحفاظ على اللقب عبر مباراته المقررة غداً السبت أمام مضيفه فولفسبورغ في المرحلة نفسها.

وقال ماركوس كرويتشه، مدير نادي لايبزيغ، في تصريحات لمنصة "دي إيه. زد إن" للبث المباشر للفعاليات الرياضية حسب الطلب: "لم نصنع العديد من الفرص للتسجيل، وافتقدنا اللمسة الأخيرة. وبعدها سجلنا هدفاً لكن لسوء الحظ جاء بعد لمسة يد. علينا أن نتقبل ذلك.

وعلى الجانب الآخر، قال كريستوف باومغارتنر، لاعب خط وسط هوفنهايم: "عدم اهتزاز الشباك يعد نجاحاً. علينا أن نكون سعداء بالنقطة".

ي.أ/ ع.ح (د ب أ)

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