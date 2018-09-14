بوندسليغا: التعادل يهيمن على مباريات الأحد

حرم فريق نورنبرغ مضيفه فيردر بريمن من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعدما انتزع منه تعادلاً في الثواني الأخيرة 1/ 1 الأحد (16 أيلول/ سبتمبر 2018) في المرحلة الثالثة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادلاً مثيراً بين فرايبورغ وضيفه شتوتغارت 3/ 3.

وارتفع رصيد نورنبرغ إلى نقطتين في المركز الرابع عشر بفارق ثلاث نقاط خلف بريمن، الذي أصبح في المركز السابع.

وبادر ماكسيمليانو إيجيستين بالتسجيل لبريمن في الدقيقة 26، لكن فيرجيل ميسيدجان أدرك التعادل لنورنبرغ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وحصد كل من فرايبورغ وشتوتغارت أول نقطة لهما في البطولة هذا الموسم، عقب تعادلهما بثلاثة أهداف لكل منهما. وتقدم فرايبورغ بهدف مبكر حمل توقيع جيرم جوندروف في الدقيقة الأولى، قبل أن يتعادل إيميليانو انسوا لشتوتغارت في الدقيقة 44.

وأضاف النجم المخضرم ماريو غوميز الهدف الثاني لشتوتغارت في الدقيقة 48. لكن فرحة الضيوف بالتقدم لم تدم طويلاً عقب تسجيل جوندروف هدف التعادل لفرايبورغ في الدقيقة 52.

مهاجم شتوتغارت غوميز يتلقى التهئنة بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه

وواصل غوميز تألقه في اللقاء بعدما سجل الهدف الثالث لشتوتغارت في الدقيقة 56. لكن فرايبورغ انتظر حتى الدقيقة 81 ليحرز لاعبه لوكا فالدشميدت هدف التعادل، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

واضطر فرايبورغ للعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد طرد لاعبه باسكال ستينزيل في الدقيقة 83.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب)