 بوندسليغا: اكتساح بافاري لبريمن ودورتموند يقسو على ماينز | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 14.12.2019

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رياضة

بوندسليغا: اكتساح بافاري لبريمن ودورتموند يقسو على ماينز

توهج البرازيلي كوتينيو وقاد بايرن ميونيخ لتحويل تأخره بهدف إلى فوز ساحق على فيردر بريمن. بينما حقق دورتموند هو الآخر فوزا برباعية على مضيفه ماينز. ونجح كولونيا في مغادرة قاع المسابقة بعد انتصاره في ديربي "شمال الراين".

البرازيلي كوتينيو وبجانبه ألفونسو دافيز وفي الخلف ليفاندوفسكي

كوتينيو (رقم 10) رجل مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام بريمن في البوندسليغا، فقد سجل هاتريك وصنع هدفين في فوز بايرن 6/1

قلب فريق بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، تأخره بهدف أمام ضيفه فيردر بريمن إلى انتصار كاسح بنتيجة 6/1 اليوم السبت (14 ديسمبر/ كانون الأول 2019) في الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعلى ملعب أليانز أرينا، توهج البرازيلي فيليب كوتينيو وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفين ليقود بايرن لانتصار كاسح على بريمن. وتقدم بريمن بهدف في الدقيقة 24 بواسطة مهاجم كوسوفو ميلوت راشيتسكا ثم رد بايرن بهدفين في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق كوتينيو والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونصب بايرن السيرك في الشوط الثاني وأحرز أربعة أهداف تكفل كوتينيو بهدفين منها في الدقيقتين 63 و78 وسجل ليفاندوفسكي هدفا في الدقيقة 72 وتكفل البديل توماس مولر بالهدف الخامس قبل الأخير في الدقيقة 75.

وفي المقابل، فشل بريمن في كسر سلسلة من 20 خسارة متتالية ضد بايرن.

رباعية لدورتموند في ماينز

مباراة دورتموند مع ماينز بالدوري الألماني

لاعبو دورتموند يتبادلون التهاني بعد التسجيل في مرمى فريق ماينز. المباراة انتهت 4/ صفر لصالح دورتموند

وعلى ملعب أوبل أرينا، عزز بوروسيا دورتموند تواجده بين الكبار عبر الفوز الساحق على مضيفه ماينز 4 /صفر. وجاءت رباعية دورتموند بتوقيع ماركو رويس وجادون سانشو وثورغان هازارد ونيكو شولتز في الدقائق 32 و66 و69 و.84

وفي مباريات أخرى فاز كولونيا على ضيفه وجاره باير ليفركوزن 2 /صفر في مباراة "ديربي" ولاية شمال الراين فيتستفاليا. وقد نجح كولونيا بهذا الفوز المستحق في الخروج من قاع المسابقة وتقدم مركزا واحدا برصيد 11 نقطة. وتقدم كوردوبا لكولونيا في الدقيقة 73 من المباراة، وعزز بعدها بـ11 دقيقة بورناوف فوز فريقه بتسجيله للهدف الثاني.

مختارات

أحرز رامي بن سبعيني هدفين ليقلب بروسيا مونشنغلادباخ تأخره إلى فوز على ضيفه بايرن ميونيخ ويحافظ على صدارة البوندسليغا، بينما تقهقر ترتيب بايرن في البطولة. واكتسح دورتموند ضيفه دوسلدورف، كما تغلب أوغسبورغ على ماينز. (07.12.2019)

بوروسيا دورتموند يتلقى صفعة جديدة في الدوري الألماني قبل رحلته إلى برشلونة لمواجهة النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه بادربورن صاحب المركز الأخير بالدوري الألماني. (22.11.2019)

كما فاز هيرتا برلين على ضيفه فرايبورغ 1 /صفر، وهو أول فوز يحققه فريق العاصمة منذ تولي يورغن كلينسمان مهمة تدريب الفريق. وسجل هدف هيرتا برلين فلاديمير داريدا في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وتعادل بادربورن مع يونيون برلين بهدف لمثله. وتقدم أنغفارستن ليونيون برلين بهدف في الدقيقة السابعة قبل أن ينجح بروغر في تحقيق التعادل لبادربورن في الدقيقة 33. ليرتفع رصيد بادربون لـ9 نقاط ويهبط لقاع المسابقة بعد فوز كولونيا اليوم.

ويتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 31 نقطة قبل مباراته غدا الأحد أمام مضيفه فولفسبورغ، ويحل لايبزيغ في مركز الوصيف برصيد 30 نقطة قبل مباراته اليوم أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف.

ويأتي دورتموند في المركز الثالث برصيد 29 نقطة ثم بايرن ميونيخ في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt |  Meisterschaftsfeier Bayern (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    كتابة التاريخ

    دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.

  • Fußball Bundesliga l Hertha BSC Berlin vs Bayern München 2:0 l Trainer Nico Kovac (Getty Images/Bongarts/B. Streubel)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    ضربة مبكرة

    في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.

  • Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    انفراد بالصدارة

    في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.

  • Fußball Thomas Müller Borussia Dortmund v FC Bayern Muenchen - Bundesliga (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    خسارة القمة أمام دورتموند

    في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.

  • 1. Bundesliga | Bayern München v Fortuna Düsseldorf | (3:3) (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    دوامة الشك

    على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.

  • Fußball Bundesliga - FC Bayern München - RB Leipzig (Reuters/A. Gebert)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    بداية التألق

    في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة

    رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.

  • Bundesliga - Borussia Moenchengladbach gegen Bayern München Tor zum 1:3 (picture alliance/dpa/I.Fassbender)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    اشتراك في الصدارة

    في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.

  • Bundesliga FC Bayern München v VfL Wolfsburg | Jubel (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"

    سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.

  • Bundesliga Bayern München gegen Borussia Dortmund (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    خماسية في شباك دورتموند

    في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.

  • Fußball Bundesliga RB Leipzig - Bayern München (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    إثارة متواصلة

    في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

  • Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt | 5. TOR Bayern (Reuters/M. Dalder)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    مسك الختام

    قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

بعد موسم حافل بالإثارة والتشويق، حسم بايرن ميونيخ رسمياً لقب الدوري الألماني لصالحه. الفريق البافاري وجد منافسة شرسة من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريبا للغاية من اللقب لولا لعنة الأمتار الأخيرة. (18.05.2019)  

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