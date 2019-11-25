بوندسليغا: اكتساح بافاري لبريمن ودورتموند يقسو على ماينز

قلب فريق بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، تأخره بهدف أمام ضيفه فيردر بريمن إلى انتصار كاسح بنتيجة 6/1 اليوم السبت (14 ديسمبر/ كانون الأول 2019) في الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعلى ملعب أليانز أرينا، توهج البرازيلي فيليب كوتينيو وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفين ليقود بايرن لانتصار كاسح على بريمن. وتقدم بريمن بهدف في الدقيقة 24 بواسطة مهاجم كوسوفو ميلوت راشيتسكا ثم رد بايرن بهدفين في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق كوتينيو والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونصب بايرن السيرك في الشوط الثاني وأحرز أربعة أهداف تكفل كوتينيو بهدفين منها في الدقيقتين 63 و78 وسجل ليفاندوفسكي هدفا في الدقيقة 72 وتكفل البديل توماس مولر بالهدف الخامس قبل الأخير في الدقيقة 75.

وفي المقابل، فشل بريمن في كسر سلسلة من 20 خسارة متتالية ضد بايرن.

رباعية لدورتموند في ماينز

لاعبو دورتموند يتبادلون التهاني بعد التسجيل في مرمى فريق ماينز. المباراة انتهت 4/ صفر لصالح دورتموند

وعلى ملعب أوبل أرينا، عزز بوروسيا دورتموند تواجده بين الكبار عبر الفوز الساحق على مضيفه ماينز 4 /صفر. وجاءت رباعية دورتموند بتوقيع ماركو رويس وجادون سانشو وثورغان هازارد ونيكو شولتز في الدقائق 32 و66 و69 و.84

وفي مباريات أخرى فاز كولونيا على ضيفه وجاره باير ليفركوزن 2 /صفر في مباراة "ديربي" ولاية شمال الراين فيتستفاليا. وقد نجح كولونيا بهذا الفوز المستحق في الخروج من قاع المسابقة وتقدم مركزا واحدا برصيد 11 نقطة. وتقدم كوردوبا لكولونيا في الدقيقة 73 من المباراة، وعزز بعدها بـ11 دقيقة بورناوف فوز فريقه بتسجيله للهدف الثاني.

كما فاز هيرتا برلين على ضيفه فرايبورغ 1 /صفر، وهو أول فوز يحققه فريق العاصمة منذ تولي يورغن كلينسمان مهمة تدريب الفريق. وسجل هدف هيرتا برلين فلاديمير داريدا في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وتعادل بادربورن مع يونيون برلين بهدف لمثله. وتقدم أنغفارستن ليونيون برلين بهدف في الدقيقة السابعة قبل أن ينجح بروغر في تحقيق التعادل لبادربورن في الدقيقة 33. ليرتفع رصيد بادربون لـ9 نقاط ويهبط لقاع المسابقة بعد فوز كولونيا اليوم.

ويتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 31 نقطة قبل مباراته غدا الأحد أمام مضيفه فولفسبورغ، ويحل لايبزيغ في مركز الوصيف برصيد 30 نقطة قبل مباراته اليوم أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف.

ويأتي دورتموند في المركز الثالث برصيد 29 نقطة ثم بايرن ميونيخ في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)