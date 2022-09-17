 بوندسليغا: أونيون برلين يعود إلى الصدارة وبوخوم يسقط في فخ التعادل | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بوندسليغا: أونيون برلين يعود إلى الصدارة وبوخوم يسقط في فخ التعادل

ضمن منافسات المرحلة السابعة، عاد أونيون برلين، الذي يلعب موسمه الرابع فقط في دوري الدرجة الأولى، إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فولفسبورغ، فيما سقط بوخوم في فخ التعادل مع ضيفه كولون في الوقت القاتل.

أونيون برلين هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في الـبوندسليغا هذا الموسم (18/9/2022)

أونيون برلين هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في الـ"بوندسليغا" هذا الموسم

استعاد نادي أونيون برلين صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 2- صفر الأحد (18 أيلول/سبتمبر 2022)، وذلك ضمن منافسات المرحلة السابعة.

مختارات

سرطان الخصية هو الأكثر شيوعاً بين الشبان، لكنه ما زال خطا أحمر مسكوت عنه، لأسباب نفسية أغلبها يتعلق بتكاسل الرجال عن إجراء الفحوص الروتينية المطلوبة. فيما يلي بعض أهم الحقائق بشأنه.

ثالث تعادل في هذا الموسم لفريق بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي واصل نزيف النقط وأهدر فرصة الانفراد بصدارة الدوري. في المقابل تعرض دورتموند لخسارة مذلة أمام لايبزيغ وذلك في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد.

ويدين أونيون برلين بهذا الانتصار إلى مهاجميه الأميركي جوردان سيباتشو والسورينامي شيرالدو بيكر اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 54 و77 توالياً.

وأونيون برلين الذي يلعب موسمه الرابع فقط في دوري الدرجة الأولى، هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في الـ"بوندسليغا" هذا الموسم ويحتل الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي.

وقبل انطلاق المباراة، أطلقت الجماهير هتافات ترحيبية للمدافع العائد تيمو بومغارتل الذي ظهر للمرة الأولى في التشكيلة الأساسية لأونيون برلين منذ تغلبه على سرطان الخصية.

وعلى غرار المرحلة الماضية ضد كولن، بدأ أونيون برلين المباراة بضغط كبير وكاد يفتتح التسجيل في الثواني الـ45 الأولى من صافرة البداية عندما سدد يانيك هابيرير كرة قوية كان لها حارس فولفسبورغ كوين كاستيلز بالمرصاد.

لكن رغم الفرص المتتالية في الشوط الأول، انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لتسجيل أول أهداف المباراة، عندما ارتقى سيباتشو لعرضية من بيكر وحوّلها برأسه في الشباك (54). وتحوّل الممرّر إلى هدّاف في الدقيقة 77، عندما سيطر بيكر على كرة طويلة بصدره قبل أن يسددها في مرمى كاستيلز، ليسجّل هدفه السادس هذا الموسم. وسجّل بيكر وسيباتشو مجتمعَين تسعة أهداف من أصل 15 هدفاً لأونيون برلين هذا الموسم، مع ثلاث تمريرات حاسمة لبيكر.

 وبوخوم يفرط في الانتصار

وأهدر بوخوم فرصة تحقيق انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه كولون في الوقت القاتل.
وظل بوخوم، الذي خسر مبارياته الست الأولى في البطولة هذا الموسم، في قاع الترتيب، بعدما حصل على أول نقطة في مشواره بالمسابقة، فيما رفع كولون رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

وتقدم بوخوم مبكرا بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل بيننو شميتز، لاعب كولون هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، قبل 
أن يتعادل كولون في الدقائق الأخيرة عن طريق لينتون ماينا في الدقيقة 88.

خ.س/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Hasan Salihamidzic FC Bayern München

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    في 1995 لعب حسن صالح أمجيتش الملقب ب"الأخ الصغير" أولى مبارياته في الدوري الألماني مع هامبورغ. فخلال حرب البوسنة أرسله والداه إلى أقاربه في هامبورغ عام 1992، وكان عمره حينها 15 عاما. بعد مرور بضع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ، ثم إلى يوفنتوس، قبل أن ينهي مسيرته الحافلة في فولفسبورغ في 2012. ولا يزال "الأخ الصغير" يعمل في الدوري الألماني كمدير رياضي في نادي بايرن. لعب في المجموع 321 مباراة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - VFB Stuttgart

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    لعب الجناح الأيسر البرازيلي ليوناردو دي ديوس سانتوس (322 مباراة) في صفوف دورتموند من 1998 إلى 2011. وكان صاحب الرقم 17 يحظى بشعبية كبيرة لدى مشجعي دورتموند. وفاز مع النادي بلقب بطل ألمانيا في عامي 2002 و 2011 . ويلقب ليوناردو دي ديوس سانتوس في البرازيل ب "الألماني" بسبب حرصه على الالتزام بالمواعيد.

  • Ole Björnmose SV Werder Bremen

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    التحق المهاجم الدنماركي أوليه بيورنموز (323 مباراة) بالبوندسليغا عام 1966، وقضى فيها أحد عشر عامًا. بعد خمسة مواسم في نادي بريمن، انتقل إلى هامبورغ عام 1971، وفاز معه بكأس الاتحاد الألماني عام 1976 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1977. حتى عام 2008 أي بعد عامين من وفاته، ظل بيورنموز اللاعب الأجنبي الذي شارك في أكبر عدد من في مباريات الدوري الألماني.

  • Sergej Barbarez (HSV) - Torjubel

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    لعب البوسني سيرجي بارباريز (330 مباراة) بين عامي 1996 و 2008 لصالح أربعة فرق في الدوري الألماني. بعد نادي روستوك ودورتموند انتقل بارباريز عام 2000 إلى هامبورغ. ولم يمر سوى وقت قصير حتى أصبح اللاعب المفضل لدى الجماهير. في عام 2001 توجه بلقب الهداف برصيد 22 هدفا. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ، انتقل إلى ليفركوزن في عام 2006 حيث أنهى مسيرته الكروية هناك في عام 2008.

  • Marijan Cavar Eintracht Frankfurt und Rafinha FC Bayern München im Zweikampf

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    أثار البرازيلي رافينا (332 مباراة) انتباه الأندية الأوروبية في كأس العالم لأقل من 20 سنة في هولندا عام 2005. ففي نفس العام انتقل إلى نادي شالكه. وبعد خمس سنوات انتقل إلى إيطاليا، لكنه عاد إلى الدوري الألماني بعد مرور عام. وتوجه مع نادي بايرن ميونخ بالبطولة سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات، وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.

  • Fußball: 1. Bundesliga, Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    تألق اللاعب لوكاش بيشتشيك (332 مباراة) كظهير أيمن في بوروسيا دورتموند بين 2010 إلى 2021. ولعب البولندي أيضا بقميص هيرتا برلين لكنه هبط مع نادي العاصمة إلى دوري الدرجة الثانية قبل الانتقال إلى دورتموند. وفاز مع دورتموند ببطولة الدوري مرتين وبكأس الإتحاد الألماني ثلاث مرات.

  • Hamburgs Ze Roberto (weiss) gegen Hoffenheims Roberto Firmino (blau)

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    التحق البرازيلي زي روبرتو (336 مباراة) عام 1998 من نادي ريال مدريد إلى باير ليفركوزن. وفي عام 2002 انتقل إلى بايرن ميونخ وحقق معه عددًا من الألقاب. في عام 2009 وكان عمرها حينها 35 عامًا، حصل على عقد لمدة عامين للعب مع نادي هامبورغ.

  • Fußball Bundesliga Hertha BSC Berlin gegen SV Hamburg

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    بداية البوسني وداد إبيسيفيتش (344 مباراة) في الدوري الألماني كانت عام 2006 بقميص نادي آخن. وفي وقت لاحق لعب في صفوف هوفنهايم، وشتوتغارت، وهيرتا برلين. وتمكن من إحراز 127 هدفا في الدوري الألماني. انتهى مسيرته في ألمانيا مع شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020: بعد خلاف مع مساعد المدرب.

  • Fußball Bundesliga - Der FC Bayern München ist Meister

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    لعب الجورجي ليفان كوبياشفيلي (351 مباراة) في صوف نادي فرايبورغ تحت قيادة المدرب فولكر فينك. وانتقل لاحقا للعب مع شالكه وهيرتا. ويعد لاعب البوندسليغا صاحب أطول عقوبة في تاريخ الدوري. ففي عام 2012 عوقب بالإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضرب الحكم.

  • Altintop schreibt Bundesliga-Geschichte

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    ولد الدولي التركي خليل ألتينتوب (351 مباراة) عام 1982 وهو يحمل الجنسيتين التركية والألمانية. لعب بين عامي 2003 و2017 لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ، وأحرز ما مجموعه 67 هدفًا في الدوري الألماني. شقيقه حميد كان أيضا لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.

  • Fußball Bundelsiga I Makoto Hasebe I Eintracht Frankfurt - FC Giessen, Testspiel

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    يعد لاعب خط الوسط الياباني ماكوتو هاسيبي (357 مباراة) أحد المحترفين القلائل الذين ما زالوا متألقين في البنودسليغا. رغم عدم لعبه في صفوف بايرن أو دورتموند، إلا أنه فاز ببطولة ألمانيا عام 2009 في موسمه الثاني مع فولفسبورغ. في عام 2014 انتقل إلى نادي نورنبيرغ، وبعد عام واحد في صفوفه غير الوجهة إلى أينتراخت فرانكفورت، حيث فاز معه بالكأس في عام 2018.

  • Torjubel Daniel Caligiuri

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    ولد لاعب خط الوسط دانيال كاليغيوري (358 مباراة) وترعرع في جنوب ألمانيا، وهو يحمل الجنسيتين الإيطالية والألمانية. بدايته كانت مع نادي فرايبورغ حيث دخل معه عالم الاحتراف في الدوري الألماني في عام 2007. وبعد قضائه عدة مواسم مع كل من فولفسبورغ وشالكه، انتقل في 2020 للعب في صفوف نادي أوغسبورغ.

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    أمسى النجم البولندي ليفاندوفسكي (383 مباراة)، إلى جانب الهداف غيرد مولر، أحد أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني. في عام 2010 انتقل ليفاندوفسكي من نادي بوزنانيا البولندي إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات غير الوجهة نحو بايرن ميونيخ. وبسبب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد أصبح ليفاندوفسكي جزءًا مهما من تاريخ البوندسليغا.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    لعب كلاوديو بيزارو، القادم من البيرو، 490 مباراة بين عامي 1999 و2020 في صفوف فيردر بريمن وبايرن ميونخ وكولونيا. وسجل 197 هدفا في الدوري الألماني. فاز بالبطولة الألمانية ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات. وفاز مع ميونيخ خمس مرات بالبطولة والكأس ومرة بالثلاثية (البطولة، الكأس، والدوري الأوربي). وأنهى مسيرته مع فيردر بريمن صيف 2020. الكاتب: أندرياس ستين تسيمونس


مواضيع ذات صلة

Marco Reus Borussia Dortmund, 11, Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04, Fussball, 1. Bundesliga, 7. Spieltag, 17.09.2022 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video *** Marco Reus Borussia Dortmund, 11 , Borussia Dortmund vs FC Schalke 04, Football, 1 Bundesliga, Matchday 7, 17 09 2022 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Copyright: xkolbert-press/MarcxNiemeyerx

الدوري الألماني: دورتموند يستغل هزيمة بايرن وينفرد مؤقتا بالصدارة 17.09.2022

تصدر دورتموند ترتيب الدوري الألماني بعد فوزه على ضيفه شالكه، في مباراة شهدت إصابة بالغة لقائد الفريق ماركو رويس، فيما خسر الفريق البافاري، حامل اللقب، على يد مضيفه أوغسبورغ. واستعاد غلادباخ توازنه على حساب لايبزيغ.

11.9.2022, Köln*** Fussball, 1.BL Saison 2022/2023, 1.FC K�ln- 1.FC Union Berlin 11.09.2022, Rheinenergiestadion K�ln 1.FC Union Berlin , jubeln *** Football, 1 BL season 2022 2023, 1 FC K�ln 1 FC Union Berlin 11 09 2022, Rheinenergiestadion K�ln 1 FC Union Berlin , cheer

بوندسليغا: أونيون برلين ينفرد بالصدارة بعد تعثر فرايبورغ 11.09.2022

بعد ثالث تعادل لحامل اللقب بايرن ميونيخ انفرد فريق أونيون بصدارة ترتيب الدوري الألماني في مرحلته السادسة وذلك إثر فوزه على كولونيا بهدف يتيم. واكتفى فرايبورغ بالمركز الثاني بعد تعادله السلبي مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

27.08.2022, Fussball 1. Bundesliga 2022/2023, 04.Spieltag, FC Bayern M¸nchen - Borussia Mˆnchengladbach, in der Allianz-Arena M¸nchen. Joshua Kimmich FC Bayern M¸nchen ist unzufrieden, Er ‰rgert sich ***DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.*** *** 27 08 2022, Football 1 Bundesliga 2022 2023, 04 Matchday, FC Bayern Munich Borussia Mˆnchengladbach, at Allianz Arena Munich Joshua Kimmich FC Bayern Munich is unhappy, He is annoyed DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video

بوندسليغا: بايرن يهدر أولى نقاطه ودورتموند يستعيد توازنه 27.08.2022

اكتفى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لعشر مواسم على التوالي بالتعادل على أرضه مع بوروسيا مونشنغلادباخ، ليصبح الفارق على الصدارة بينه وبين أونيون برلين، الذي عاد بفوز كاسح من أرض شالكه، بالأهداف فقط.