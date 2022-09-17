بوندسليغا: أونيون برلين يعود إلى الصدارة وبوخوم يسقط في فخ التعادل

استعاد نادي أونيون برلين صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 2- صفر الأحد (18 أيلول/سبتمبر 2022)، وذلك ضمن منافسات المرحلة السابعة.

ويدين أونيون برلين بهذا الانتصار إلى مهاجميه الأميركي جوردان سيباتشو والسورينامي شيرالدو بيكر اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 54 و77 توالياً.

وأونيون برلين الذي يلعب موسمه الرابع فقط في دوري الدرجة الأولى، هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في الـ"بوندسليغا" هذا الموسم ويحتل الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي.

وقبل انطلاق المباراة، أطلقت الجماهير هتافات ترحيبية للمدافع العائد تيمو بومغارتل الذي ظهر للمرة الأولى في التشكيلة الأساسية لأونيون برلين منذ تغلبه على سرطان الخصية.

وعلى غرار المرحلة الماضية ضد كولن، بدأ أونيون برلين المباراة بضغط كبير وكاد يفتتح التسجيل في الثواني الـ45 الأولى من صافرة البداية عندما سدد يانيك هابيرير كرة قوية كان لها حارس فولفسبورغ كوين كاستيلز بالمرصاد.

لكن رغم الفرص المتتالية في الشوط الأول، انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لتسجيل أول أهداف المباراة، عندما ارتقى سيباتشو لعرضية من بيكر وحوّلها برأسه في الشباك (54). وتحوّل الممرّر إلى هدّاف في الدقيقة 77، عندما سيطر بيكر على كرة طويلة بصدره قبل أن يسددها في مرمى كاستيلز، ليسجّل هدفه السادس هذا الموسم. وسجّل بيكر وسيباتشو مجتمعَين تسعة أهداف من أصل 15 هدفاً لأونيون برلين هذا الموسم، مع ثلاث تمريرات حاسمة لبيكر.

وبوخوم يفرط في الانتصار

وأهدر بوخوم فرصة تحقيق انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه كولون في الوقت القاتل.

وظل بوخوم، الذي خسر مبارياته الست الأولى في البطولة هذا الموسم، في قاع الترتيب، بعدما حصل على أول نقطة في مشواره بالمسابقة، فيما رفع كولون رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

وتقدم بوخوم مبكرا بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل بيننو شميتز، لاعب كولون هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، قبل

أن يتعادل كولون في الدقائق الأخيرة عن طريق لينتون ماينا في الدقيقة 88.

خ.س/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)