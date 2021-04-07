 بوندسليغا: أونيون برلين يعطل مسيرة بايرن ولايبزيغ يتألق | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.04.2021

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رياضة

بوندسليغا: أونيون برلين يعطل مسيرة بايرن ولايبزيغ يتألق

نتيجة التعادل الثقيلة على متصدر الدوري الألماني، بايرن ميونيخ، وهي الثانية هذا الموسم، من المتوقع أن تهز تحضيراته لمواجهة باريس سان جرمان في إياب ربع نهائي دوري الأبطال. في المقابل حقق لايبزيغ فوزا كبيرا على بريمن.

تعادل بايرن مع أونيون برلين هو الثاني له هذا الموسم وجاء في وقت صعب للنادي البافاري.

تعادل بايرن مع أونيون برلين هو الثاني له هذا الموسم وجاء في وقت صعب للنادي البافاري.

زاد أونيون برلين من متاعب بايرن ميونيخ، حامل اللقب والمتصدر، بإجباره على التعادل للمرة الثانية هذا الموسم وبنفس النتيجة 1-1 السبت (10 أبريل/ نيسان 2021) في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، ليتحضر العملاق البافاري بشكل مهتز لاختباره القاري الشاق الثلاثاء في باريس.

مختارات

إذا لم تسجل الأهداف من الفرص الكثيرة قد تعاقب في النهاية بالخسارة. وهذا هو ما حدث مع لايبزيغ الذي أهدر العديد من الفرص، بينما نجح بايرن، رغم غياب نجمه ليفاندوفسكي، في خطف الفوز والاقتراب من لقبه التاسع على التوالي.

سيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع قمة الإثارة من جديد، بعدما أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهتين ثأريتين بين فرق بايرن وسان جرمان وكذلك ريال مدريد وليفربول. كما سيكون الطريق إلى النهائي مثيرا أيضا.

وخاض بايرن اللقاء وسط ازدياد الحديث عن توتر العلاقة بين مدربه هانزي فليك ومديره الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش، على خلفية سياسة الانتقالات في النادي وعدم التزام الأول بمواصلة المشوار في مهامه بعد الصيف المقبل.

كما ازداد الوضع تأزماً بعدما بات النادي البافاري على شفير التنازل عن لقب دوري أبطال أوروبا بخسارته في منتصف الأسبوع على أرضه 2-3 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع النهائي، ما يجعله أمام مهمة شاقة الثلاثاء في العاصمة الفرنسية، حيث يبدو بطل "ليغ 1" مرشحاً للثأر من خسارته نهائي العام الماضي أمام رجال فليك.

واضطر الرئيس التنفيذي لبايرن، كارل هاينتس رومينيغه، إلى الخروج علناً للتعبير عن استيائه من التوتر الداخلي الحاصل في النادي البافاري، داعياً الى توحيد الصفوف والتركيز على نهاية الموسم.

وشدد رومينيغه في حديث لصحيفة "بيلد" الرياضية على ضرورة "أن نعمل معاً بطريقة متناغمة ومخلصة ومهنية. هذا ما أطلبه بوضوح من الإدارة الرياضية. هذا هو ما يميز بايرن ميونيخ على الدوام".

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بايرن ميونيخ يواجه باريس سان جيرمان دون عدة نجوم في صفوفه

ويبدو أن قرار الإدارة بعدم التجديد للمدافع جيروم بواتنغ أثار حفيظة فليك أكثر من أي شيء آخر، بما أنه يعول عليه كثيراً ويراه عنصراً لا غنى عنه.

ويعتبر فليك بحسب وسائل الإعلام الألمانية المرشح الأوفر حظاً لاستلام مهمة الإشراف على المنتخب الألماني بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، خلفاً ليوآخيم لوف، الذي سيترك المنصب بعد البطولة القارية.

لكن بالنسبة لرومينيغه، فيجب "أن ينتهي هذا الموضوع! لا داعي للتعليق عليه باستمرار، لاسيما أننا في الربع الأخير من الموسم". وتابع: "نحن في المركز الأول في الدوري الألماني بفارق سبع نقاط (قبل مباراة اليوم)، ولا يزال لدينا فرصة للتأهل في دوري الأبطالرغم خسارتنا 3-2 أمام باريس".

لايبزيغ يضرب بقوة

وبانتظار الرحلة الباريسية الشاقة، عجز بايرن عن إتمام مهمته المحلية السبت وتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه لايبزيغ، الفائز بنتيجة كبيرة على مضيفه فيردر بريمن 4-1، من سبع نقاط إلى خمس.

وعانى بايرن، الفائز في المرحلة الماضية على لايبزيغ في ملعب الأخير 1-صفر، بغياب سيرج غنابري ونيكلاس زوله وليون غوريتسكا، المنضمين الى الهداف البولندي المصاب روبرت ليفاندوفسكي، ما عقّد من مهمته في تحقيق الفوز السادس توالياً.

حقق لايبزيغ فوزا كبيرا على بريمن وقلص الفارق مع بايرن ميونيخ إلى خمس نقاط.

حقق لايبزيغ فوزا كبيرا على بريمن وقلص الفارق مع بايرن ميونيخ إلى خمس نقاط.

وفي بقية المباريات لم يجد لايبزيغ صعوبة تذكر في استعادة توازنه وتعويض الخسارة أمام بايرن، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فيردر بريمن 4-1، في لقاء حسمه فعلياً في شوطه الأول بعدما أنهاه متقدماً بثلاثية نظيفة عبر الإسباني داني أولمو (23) والنروجي ألكسندر سورلوث (32 و41).

كما حسم أينتراخت فرانكفورت أقوى مواجهات المرحلة بفوزه المثير على ضيفه فولفسبورغ 4-3. وبات إينتراخت فرانكفورت بفوزه الرابع عشر هذا الموسم على بعد نقطة من فولفسبورغ الثالث، وليعزز حظوظه بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما ابتعد بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الخامس الذي يلتقي لاحقاً مضيفه شتوتغارت.

وأنقذ بوروسيا مونشنغلادباخ نقطة من زيارته الى العاصمة بتعادله مع هرتا برلين 2-2، لاسيما أنه أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 لطرد حارس مرماه السويسري يان سومر.

المباراة الأخيرة لليوم السبت والتي تجمع بين شتوتغارت وبوروسيا دورتموند بدأت قبل قليل.
 

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟

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    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

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    مع أدوات احترافية فقط؟

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    وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".

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    غلادباخ.. خدمة ذاتية

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    النموذج السويدي

    لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.

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    "ذيل الحصان"

    أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

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    لا مخاوف

    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


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