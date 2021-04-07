بوندسليغا: أونيون برلين يعطل مسيرة بايرن ولايبزيغ يتألق

زاد أونيون برلين من متاعب بايرن ميونيخ، حامل اللقب والمتصدر، بإجباره على التعادل للمرة الثانية هذا الموسم وبنفس النتيجة 1-1 السبت (10 أبريل/ نيسان 2021) في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، ليتحضر العملاق البافاري بشكل مهتز لاختباره القاري الشاق الثلاثاء في باريس.

وخاض بايرن اللقاء وسط ازدياد الحديث عن توتر العلاقة بين مدربه هانزي فليك ومديره الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش، على خلفية سياسة الانتقالات في النادي وعدم التزام الأول بمواصلة المشوار في مهامه بعد الصيف المقبل.

كما ازداد الوضع تأزماً بعدما بات النادي البافاري على شفير التنازل عن لقب دوري أبطال أوروبا بخسارته في منتصف الأسبوع على أرضه 2-3 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع النهائي، ما يجعله أمام مهمة شاقة الثلاثاء في العاصمة الفرنسية، حيث يبدو بطل "ليغ 1" مرشحاً للثأر من خسارته نهائي العام الماضي أمام رجال فليك.

واضطر الرئيس التنفيذي لبايرن، كارل هاينتس رومينيغه، إلى الخروج علناً للتعبير عن استيائه من التوتر الداخلي الحاصل في النادي البافاري، داعياً الى توحيد الصفوف والتركيز على نهاية الموسم.

وشدد رومينيغه في حديث لصحيفة "بيلد" الرياضية على ضرورة "أن نعمل معاً بطريقة متناغمة ومخلصة ومهنية. هذا ما أطلبه بوضوح من الإدارة الرياضية. هذا هو ما يميز بايرن ميونيخ على الدوام".

مشاهدة الفيديو 01:33 شارك بايرن يواجه سان جيرمان بدون ليفاندوفسكي إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3rhCi بايرن ميونيخ يواجه باريس سان جيرمان دون عدة نجوم في صفوفه

ويبدو أن قرار الإدارة بعدم التجديد للمدافع جيروم بواتنغ أثار حفيظة فليك أكثر من أي شيء آخر، بما أنه يعول عليه كثيراً ويراه عنصراً لا غنى عنه.

ويعتبر فليك بحسب وسائل الإعلام الألمانية المرشح الأوفر حظاً لاستلام مهمة الإشراف على المنتخب الألماني بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، خلفاً ليوآخيم لوف، الذي سيترك المنصب بعد البطولة القارية.

لكن بالنسبة لرومينيغه، فيجب "أن ينتهي هذا الموضوع! لا داعي للتعليق عليه باستمرار، لاسيما أننا في الربع الأخير من الموسم". وتابع: "نحن في المركز الأول في الدوري الألماني بفارق سبع نقاط (قبل مباراة اليوم)، ولا يزال لدينا فرصة للتأهل في دوري الأبطالرغم خسارتنا 3-2 أمام باريس".

لايبزيغ يضرب بقوة

وبانتظار الرحلة الباريسية الشاقة، عجز بايرن عن إتمام مهمته المحلية السبت وتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه لايبزيغ، الفائز بنتيجة كبيرة على مضيفه فيردر بريمن 4-1، من سبع نقاط إلى خمس.

وعانى بايرن، الفائز في المرحلة الماضية على لايبزيغ في ملعب الأخير 1-صفر، بغياب سيرج غنابري ونيكلاس زوله وليون غوريتسكا، المنضمين الى الهداف البولندي المصاب روبرت ليفاندوفسكي، ما عقّد من مهمته في تحقيق الفوز السادس توالياً.

حقق لايبزيغ فوزا كبيرا على بريمن وقلص الفارق مع بايرن ميونيخ إلى خمس نقاط.

وفي بقية المباريات لم يجد لايبزيغ صعوبة تذكر في استعادة توازنه وتعويض الخسارة أمام بايرن، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فيردر بريمن 4-1، في لقاء حسمه فعلياً في شوطه الأول بعدما أنهاه متقدماً بثلاثية نظيفة عبر الإسباني داني أولمو (23) والنروجي ألكسندر سورلوث (32 و41).

كما حسم أينتراخت فرانكفورت أقوى مواجهات المرحلة بفوزه المثير على ضيفه فولفسبورغ 4-3. وبات إينتراخت فرانكفورت بفوزه الرابع عشر هذا الموسم على بعد نقطة من فولفسبورغ الثالث، وليعزز حظوظه بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما ابتعد بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الخامس الذي يلتقي لاحقاً مضيفه شتوتغارت.

وأنقذ بوروسيا مونشنغلادباخ نقطة من زيارته الى العاصمة بتعادله مع هرتا برلين 2-2، لاسيما أنه أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 لطرد حارس مرماه السويسري يان سومر.

المباراة الأخيرة لليوم السبت والتي تجمع بين شتوتغارت وبوروسيا دورتموند بدأت قبل قليل.



ي.أ/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)