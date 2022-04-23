بوندسليغا.. أوغسبورغ يعبر بوخوم وبرلين يعمق جراح شتوتغارت

ابتعد فريق أوغسبورغ خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على مضيفه بوخوم (2/0) اليوم الأحد (24 أبريل/ نيسان 2022)، في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وحسم أوغسبورغ الفوز في الشوط الأول حيث تقدم أندريه هان بهدف في الدقيقة 15، ثم أضاف ميكائيل غريغوريتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 43. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة خلف بوخوم صاحب المركز الثالث عشر.

فوز ثمين لبرلين

وفي مباراة أخرى، انتزع هيرتا برلين فوزا ثمينا (2/0) على ضيفه شتوتغارت ليقطع خطوة كبيرة نحو البقاء في دوري الدرجة الأولى. ووصل ديفي زيلكه إلى تمريرة مارفين بلاتنهاردت العرضية في وقت مثالي ليهز الشباك في الدقيقة الرابعة ويمنح هيرتا التقدم، وحسم إسحاق بلفوضيل الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ارتفع رصيد هيرتا إلى 32 نقطة في المركز 15 متقدما بأربع نقاط ومركز واحد على شتوتغارت الذي يحتل المركز المؤهل لملحق البقاء قبل ثلاث جولات من النهاية

وحافظ صاحب الأرض على تفوقه البسيط طيلة المباراة رغم تحسن شتوتغارت في الشوط الثاني وإهداره فرصتين عبر بورنا سوزا وكونستانتينوس مافروبانوس. وهذا هو الفوز الثالث في خمس مباريات لهيرتا مع المدرب الجديد فيليكس ماغات الذي احتفل بمباراته رقم 500 كمدرب في الدوري الألماني.

وارتفع رصيد هيرتا إلى 32 نقطة في المركز 15 متقدما بأربع نقاط ومركز واحد على شتوتغارت الذي يحتل المركز المؤهل لملحق البقاء قبل ثلاث جولات من النهاية.

وفيما تأكد هبوط غرويتر فورت إلى دوري الدرجة الثانية، يحتل أرمينيا بيليفيلد المركز 17 المؤدي أيضا إلى الهبوط برصيد 26 نقطة.

وأمس السبت، حسم بايرن ميونيخ لقبه العاشر على التوالي في المسابقة عقب انتصاره (3-1) على ضيفه بروسيا دورتموند ثاني الترتيب.

ع.ش (د ب أ، رويترز)