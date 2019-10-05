بوندسليغاـ مونشنغلادباخ يستعيد الصدارة برباعية في شباك فرايبورغ

استعاد بوروسيا مونشنغلادباخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الثمين (4 / 2) على ضيفه فرايبورغ اليوم الأحد (الأول من كانون الأول / ديسمبر 2019) في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد مونشنغلادباخ، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته المباغتة صفر / 2 أمام مضيفه يونيون برلين، إلى 28 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه لايبزغ، فيما تجمد رصيد فرايبورغ، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 22 نقطة في المركز السادس.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ اللحظات الأولى، حيث تقدم مونشنغلادباخ مبكرا عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة الثالثة، غير أن فرايبورغ أدرك التعادل سريعا عبر لاعبه جوناثان شميد في الدقيقة السادسة.

وأعاد بريل إيمبولو التقدم لمونشنغلادباخ من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 46، قبل أن يهدر نفس اللاعب ركلة جزاء في الدقيقة 49 ونجح باتريك هيرمان في تعويض ركلة الجزاء المهدرة سريعا، عقب تسجيله الهدف الثالث لمونشنغلادباخ في الدقيقة 51، لكن لوكاس هولير أشعل المباراة من جديد بإحرازه الهدف الثاني لفرايبورغ في الدقيقة 58.

وعاد إيمبولو لهز الشباك من جديد، بعدما سجل الهدف الرابع لمونشنغلادباخ وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71، ليؤمن لفريقه النقاط الثلاث، قبل لقائه المرتقب مع ضيفه بايرن ميونخ في المرحلة المقبلة للبطولة.

ع.أ.ج/ عى ش ( د ب أ، رويترز)