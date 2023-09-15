 بوندسليغاـ ليفركوزن يواصل عروضه القوية ويتعادل مع بايرن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.09.2023

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رياضة

بوندسليغاـ ليفركوزن يواصل عروضه القوية ويتعادل مع بايرن

تعادل فريق باير ليفركوزن مع مضيفه بايرن ميونيخ خلال المباراة التي جمعتهما في افتتاح مباريات الجولة الرابعة للدوري الألماني. وبذلك يواصل فريق باير ليفركوزن عروضه القوية في البوندسليغا.

فريق باير ليفركوزن عروضه القوية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)

فريق باير ليفركوزن يواصل عروضه القوية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)

واصل فريق باير ليفركوزن عروضه القوية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وتعادل مع مضيفه بايرن ميونخ (2/2) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة (15 سبتمبر/ أيلول 2023) في الجولة الرابعة من المسابقة.

مختارات

بعد مفاوضات شاقة تعثرت مرارا، توصل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق مع أينتراخت فرانكفورت الألماني ينتقل بموجبه المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني إلى الفريق الفرنسي مقابل صفقة اعتبرت "قياسية".

بعد بحث طويل، عثر بايرن ميونيخ على حارس مرمى جديد. إنه دانيال بيرتز حارس مرمى منتخب إسرائيل تحت 21 عامًا - في البداية سيكون احتياطيا للحارس سفين أولرايش، الذي يحرس المرمى في غياب نوير. فهل يصبح بيرتز بديلا لنوير نفسه؟

في أولى جولات الموسم الجديد للبوندسليغا، حقق ليفركوزن فوزا هاما على لايبزغ القوي. واكتسح شتوتغارت بوخوم، بينما تعادل أوغسبورغ مع ضيفه غلادباخ في مباراة غزيرة بالأهداف. وقاد مالن دورتموند إلى فوز قاتل على حساب ضيفه كولن.

القناص الإنجليزي هاري كين، الهداف التاريخي لتوتنهام ومنتخب إنجلترا، صدم في أول ظهور له بقميص ميونيخ، بخسارة كأس السوبر، "لكنه يتأقلم سريعا على البيئة الجديدة وسيكون نقطة فاصلة" لبايرن بحسب ما يرى المدرب توماس توخيل.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف مبكر أحرزه الإنجليزي هاري كين في الدقيقة السابعة، مسجلا هدفه الرابع مع بايرن، الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من توتنهام. ولم تدم فرحة بايرن ميونخ طويلا بهدف التقدم، حيث نجح ليفركوزن في تسجيل هدف التعادل عن طريق أليخاندرو غريمالدو في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما الهجومية لتسجيل هدف ثاني، وبالفعل تمكن بايرن من تسجيله في الدقيقة 86 عن طريق ليون غوريتسكا. لم يستسلم لاعبو باير ليفركوزن وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء سددها أزيكويل بالاسيو بنجاح إلى داخل المرمى.

وبهذا التعادل، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، متفوقا على بايرن ميونخ بفارق الأهداف. وأصبح هذا التعادل هو الأول للفريقين في الدوري هذا الموسم، حيث سبق لهما الفوز في أول ثلاث لقاءات من المسابقة.

يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل لقب الدوري في آخر 11 موسما، فيما يعد ليفركوزن أحد المنافسين على اللقب هذا الموسم.  

ع.ش (د ب أ)

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو

    انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا: 70 مليون يورو

    انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.

  • Kevin de Bruyne im Trikot des VfL Wolfsburg

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفن دي بروين: 74 مليون يورو

    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

  • Jubelsprung Erling Haaland im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو

    نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.

  • Lucas Hernandez von Bayern München im Trainingsanzug

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

  • Jadon Sancho jubelt mit geballter Faust im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

  • Torjubel Josko Gvardiol nach seinem Tor für RB Leipzig gegen Manchester CIty

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو

    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

  • Kai Havertz im Trikot von Bayer Leverkusen

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • Fußballspieler Harry Kane im Trikot von Tottenham Hotspur klatscht in die Hände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

  • Jude Bellingham im Trikot von Borussia Dortmund wirft Kusshände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

  • Ousmane Dembélé im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


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