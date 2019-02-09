بوندسليغاـ دورتموند يتعثر ويمنح بايرن فرصة تقليص الفارق

فرط فريق بوروسيا دورتموند في تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم وسمح له بالتعادل (3ـ3) اليوم السبت (التاسع فبراير/ شباط 2019) في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. وفي باقي المباريات فاز هيرتا برلين على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (3ـ0) وهانوفر على ضيفه نورنبرغ (2ـ0) وتعادل فرايبورغ مع فولفسبورغ (3ـ3) كما تعادل لايبزيغ مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت سلبيا.

ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 50 نقطة بفارق ثمان نقاط عن بايرن ميونيخ الوصيف ومونشنغلادباخ صاحب المركز الثالث. وبإمكان بايرن أن يقلص الفارق مع دورتموند في الصدارة إلى خمس نقاط إذا فاز على ضيفه شالكه في وقت لاحق اليوم.

وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك، أنهى دورتموند الشوط الأول من مباراته أمام هوفنهايم متقدما بهدفين دون رد حملا توقيع الإنجليزي جادون سانشو وماريو غوتسه في الدقيقتين 32 و43. وفي الشوط الثاني أكمل المدافع البرتغالي رافاييل غيريرو ثلاثية بوروسيا دورتموند في الدقيقة 66. ولكن هوفنهايم لم يستسلم وقلب المباراة رأسا على عقب على أصحاب الأرض، حيث تمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف كفلت له نقطة التعادل.

وتقمص المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث لهوفنهايم في الدقيقتين 75 و87، فيما جاء الهدف الثاني بواسطة بافيل كاديرابيك في الدقيقة 83. ولقن هيرتا برلين مضيفه مونشنغلادباخ درسا قاسيا وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم سالومون كالو بهدف لهيرتا برلين في الدقيقة 30 ثم أضاف أوندريج دودا الهدف الثاني في الدقيقة 76 قبل أن يختتم دافي سيلكه التسجيل في الدقيقة 76. الفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 31 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد مونشنغلادباخ عند 42 نقطة في المركز الثالث.

وعلى ملعب "اود ارينا" فاز هانوفر على ضيفه نورنبرغ بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويتقدم من المركز الأخير للمركز قبل الأخير، وتوقف رصيد نورنبرغ عند 12 نقطة ليتراجع للمركز الأخير. ولعب نورنبرغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11 بعد طرد سيمون رهين. واستغل هانوفر النقص العددي في صفوف ضيفه وسجل هدفين حملا توقيع نيكولاي مولر في الدقيقتين 50 و77.

ع.ش/ ع.ج (د ب أ)