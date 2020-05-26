بوندسليغاـ بريمن يعمق جراح شالكه ويواصل صحوته لتفادي الهبوط

تابع فيردر بريمن العريق صحوته لتفادي هبوطه الى دوري الدرجة الثانية، وتغلب على مضيفه شالكه الجريح (0/1)، اليوم السبت (30 أيار/مايو 2020) في المرحلة 29 من الدوري الالماني لكرة القدم. وسجل ليوناردو بيتنكورت الهدف الوحيد في الدقيقة 32، ليحقق بريمن فوزه الرابع تواليا في آخر أربع زيارات إلى شالكه.

ورفع بريمن رصيده إلى 25 نقطة في المركز قبل الأخير، بفارق نقطتين عن فورتونا دوسلدورف السادس عشر الذي يلعب لاحقاً مع مضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب، وثلاث نقاط وراء ماينتس الذي سقط أمام ضيفه هوفنهايم (1/0). ويملك بريمن مباراة مؤجلة سيخوضها الأربعاء ضد أينتراخت فرانكفورت.

وكان استئناف المنافسة الكروية في ألمانيا قبل أسبوعين مبكراً مقارنة مع جيرانها في غرب أوروبا والذين سيعودون في حزيران/يونيو، علما بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب "كوفيد-19" هو من الأدنى في أوروبا والعالم. ووسط اجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا للدوران دون جماهير.

مشاهدة الفيديو 01:48 شارك البوندسليغا بين تحدي المخاطر واختبار العودة في ظل كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3cJ2w دوري البوندسليغا بين تحدي المخاطر واختبار العودة في ظل كورونا

وبعد عودة الدوري، خسر بريمن من ليفركوزن (1-4) ثم فاز على فرايبورغ (1-صفر) وتعادل سلبا مع مونشنغلادباخ القوي. وقدم بريمن بداية موسم سيئة جدا، فبعد هبوط هامبورغ العريق في 2018 وشتوتغارت في 2019، بدا الفريق الأخضر في طريقه إلى الدرجة الثانية التي تذوق طعمها مرة يتيمة في 1981، بعدما كان من مؤسسي البوندسليغا في 1963.

ويُعد بريمن الذي يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات في البوندسليغا (56 موسما)، من أعرق الأندية في الدوري وكان الخصم الأبرز لبايرن ميونيخ بين 1980 و2010.

وأحرز بريمن اللقب أربع مرات وثنائية الدوري-الكأس في 2004، كأس الكؤوس الأوروبية 1992 وبلغ نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ راهنا) في 2009، وكان مشاركا دائما في دوري أبطال أوروبا مطلع الألفية الثالثة.

وحمل ألوانه لاعبين كبار أمثال رودي فولر، ميروسلاف كلوزه، الفرنسي يوهان ميكو، مسعود أوزيل والبيروفي كلاوديو بيتزارو ودرّبه العملاقين أوتو ريهاغل (1981-1995) وتوماس شاف (1999-2013).

عجز شالكه عن تحقيق الفوز للمرة الـ11 تواليا

في المقابل، عجز شالكه عن تحقيق الفوز للمرة الحادية عشرة تواليا، ومني بخسارته الرابعة تواليا بعد العودة، علما بأنه كان يحتل المركز الثالث في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقال مهاجمه البلجيكي بينتو رامان "من الصعب أن تفوز عندما لا تلعب جيدا. نمرّ الآن بفترة عصيبة. نريد أن نتحسن لكن ما حصل في الشوط الثاني لم يكن كافيا. وجدنا كل المسافات مغلقة. كنا نريد تقديم مباراة جيدة ومن الصعب التعليق على ما يحدث في الفريق".

واستفاد بريمن من خسارة ماينتس المهدد بالهبوط أمام ضيفه هوفنهايم صفر-1. وأهدر السويسري ستيفن تسوبر ركلة جزاء لهوفنهايم صدها الحارس فلوريان مولر (27). لكن التوغولي ايهلاس بيبو تلاعب بالدفاع وسجل هدف الفوز (43).

وتابع هرتا برلين التاسع نتائجه المميزة بعد العودة وأحرز نقطته العاشرة من أصل 12، بفوزه على ضيفه أوغسبورغ الرابع عشر 2-صفر. وافتتح فريق العاصمة التسجيل عبر الهولندي الشاب خافايرو ديلروسون بعد لمحة فنية جميلة (23)، وأضاف هدف الاطمئنان البولندي كريستوف بيونتيك القادم من ميلان الايطالي (90+3).

وحقق أينتراخت فرانكفورت فوزه الأول في ثماني مباريات على أرض فولفسبورغ السادس 2-1. وافتتح البرتغالي أندري سيلفا التسجيل لفرانكفورت من ركلة جزاء (27)، ثم عادل السويسري كيفن مبابو برأسه (58). لكن الياباني دايتشي كامادا منح النقاط لفرانكفورت، الثاني عشر في الترتيب، من يسارية داخل المنطقة (85).

مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف

لوف يبدي إعجابه بمستويات "مباريات الأشباح"

من جانب آخر، أثنى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم على المستويات العالية للمباريات التي تقام في الوقت الحالي ضمن منافسات الدوري الألماني.

وبعد فترة توقف دامت شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، جرى استئناف مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من 16 أيار/مايو الجاري.

وتقام المباريات بدون جماهير، وهي ما يطلق عليها في ألمانيا "مباريات الأشباح"، كما تشهد معايير وإجراءات طبية ووقائية صارمة. وقال لوف في مقابلة نشرت اليوم السبت بموقع الاتحاد الألماني للعبة :"هو شكل مختلف لكرة القدم، وبالطبع أتابع المباريات. يجب على الجميع أيضا الاعتياد على مباريات كرة القدم دون تفاعل الجماهير". وأضاف :"إنني شعرت بالانبهار إزاء المستويات العالية للحماس لدى اللاعبين والفرق... وكذلك طريقة التعامل مع المباريات وأسلوب اللعب". وقال لوف إنه أمر إيجابي "أن ألمانيا لعبت هذا الدور الرائد".

من ناحية أخرى، قال لوف إنه يأمل أن يعود المنتخب الألماني لخوض المباريات من جديد في أيلول/سبتمبر، بعد الغياب طوال عشرة أشهر، مضيفا أنه وأعضاء الجهاز الفني المعاون له بدأوا استئناف العمل بعد التوقف لفترة بسبب أزمة الوباء.

وأضاف لوف: "نعيش مرحلة الاستعداد الذهني للعودة في أيلول/سبتمبر، إذا تقرر استئناف اللعب (للمنتخب) حينذاك." ويغيب المنتخب الألماني عن المباريات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث تم إلغاء المباراتين الوديتين اللتين كان من المقرر إقامتهما أمام إسبانيا وإيطاليا في أذار/مارس الماضي، كما تأجلت كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى العام المقبل.

ز.أ.ب/ ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)