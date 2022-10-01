بوندسليغاـ أونيون يتلقى أول هزيمة.. وكولونيا يقلب الطاولة على دورتموند

أنهى أينتراخت فرانكفورت السجل الخالي من الهزيمة لأونيون برلين فيدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عندما انتصر (2/0) على ضيفه، اليوم السبت (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، بهدفي ماريو غوتسه ويسبر ليندستروم.

وراوغ المهاجم راندال كولو مواني ثنائي دفاع أونيون ديوغو ليتي وتيمو باومغارتن، قبل أن يمرر الكرة إلى غوتسه الذي هز الشباك بعد 12 دقيقة من البداية. وارتدت تسديدة ليندستروم من الدفاع ثم سدد المدافع لوكا بليغريني كرة لمست أعلى العارضة قبل أن يعزز ليندستروم من تفوق أينتراخت.

واستغل ليندستروم إبعاد بول غايكل الكرة بشكل سيء وراوغه قبل أن يتلاعب بباومغارتن ويضع الكرة في مرمى الحارس فريدريك رونوف قبل ثلاث دقائق من الاستراحة. وطُرد كولو مواني لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 68، لكن أينتراخت صمد ليحافظ على انتصاره بفضل تألق الحارس كيفن تراب الذي أنقذ فرصتين من يانيك هابرر وتيم شتاركه.

وحافظ أونيون، الذي كان الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري قبل هذه الجولة، على صدارة المسابقة بعد خسارة بوروسيا دورتموند 3-2 في ملعب كولونيا. ويتساوى أونيون برصيد 17 نقطة مع فرايبورغ، الذي تغلب 2-1 على ماينتس، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

فريق كولونيا يقلب تأخره بهدف لصفر في الشوط الأول، إلى فوز على دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين

ويأتي بايرن ميونيخ في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن أونيون ومتفوقا بفارق الأهداف على دورتموند. ويحتل أينتراخت، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، المركز الخامس وله 14 نقطة من ثماني مباريات.

وعلى ملعب ريد بول قاد الثنائي تيمو فيرنر وكريستوفر نكونكو فريقهما لايبزيغ لاكتساح ضيفه بوخوم بأربعة أهداف دون رد. وتقدم فيرنر بهدف في الدقيقة 15 ثم أضاف نكونكو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 23 وعاد فيرنر وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53 ثم اختتم نكونكو التسجيل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى 11 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز الأخير. وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، قلب فولفسبورغ تأخره بهدف أمام ضيفه شتوتغارت إلى فوز مثير (3/2).

ع.ش/ ف.ي (رويترز، د ب أ)