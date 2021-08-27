 ″بوموكل″ ـ شخصية كرتونية تخاطب الأطفال في زمن كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

"بوموكل" ـ شخصية كرتونية تخاطب الأطفال في زمن كورونا

ترك وباء كورونا، آثاراً نفسية صعبة على الكبار والصغار بسبب حالة الذعر التي أصابت العالم، غير أن الأطفال هم الأكثر تضرراً خلال هذه الفترة. لهذا اختارت وزارة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية شخصية كرتونية تخاطب عقولهم.

الشخصية الكرتونية الشهيرة تخاطب الأطفال بلغتهم حول كورونا

الشخصية الكرتونية الشهيرة تخاطب الأطفال بلغتهم حول كورونا

منذ ظهور وباء كورونا يعاني العديد من الأطفالوذويهم من الإجهاد النفسي جراء عدم تفهمم لأسباب ابتعادهم عن زملائهم وفصولهم الدراسية ولماذا لم يعد بإمكانهم مقابلة أصدقائهم، و لماذا تم إلغاء حفلة عيد الميلاد أو لماذا اضطر الجد للذهاب إلى المستشفى. هذه التساؤلات وغيرها ظلت ترهق الآباء وتصيب الأطفال بالقلق والخوف.

وزادت اضطرابات الاكتئاب والقلق بشكل كبير خلال الجائحة. وتقدر الإحصاءات العدد بحوالي عشرة إلى عشرين في المائة من الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم. في ألمانيا أيضاً، استمرت الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في التدهور أثناء تفشي الوباء، لكن لا توجد أرقام محددة لحد الآن. غير أن البروفيسور غيرد شولته ـ كورنه، مدير عيادة الطب النفسي للأطفال والمراهقين وعلم النفس الجسدي والعلاج النفسي في عيادة جامعة ميونيخ، قدر وجود أعداد كبيرة وعدد أكبر من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، كما جاء في تصريح له نقلاً عن مجلة "بيلد" الألمانية. وعن الوضع من داخل عيادة الطب النفسي في ميونيخ قال البروفيسور الألماني أن الأسِرة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين في جامعة ميونيخ  وعددها 50، كانت مشغولة على الدوام. كما أن مدة الانتظار للحصول على سرير شاغر بلغت ستة الى تسعة اشهر. وتحاول العيادة تقصير مدة الإقامة في المستشفى وتقوية خدمات العيادات الخارجية، لكن القدرات محدودة و الوقاية هي الأهم، على حد قوله.

شخصية كرتونية تخاطب عقول الأطفال

هذا ما يسعى وزير الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، كلاوس هوليتشيك تحقيقه من خلال حملة للإهتمام بالصحة النفسية. وتستهدف الحملة الأطفال وأولياء أمورهم وتهدف إلى دعمهم في مواجهة تحديات جائحة كورونا، حسب ما نقلت مجلة "بيلد".

Ellis Kaut Erfinderin des Pumuckl Porträt Kinderbuchautorin

إليس كاوت مخترعة ومؤلفة كتاب الأطفال في صورة مع الشخصية الكرتونيةPumuckl

تم اختيار الشخصية الكرتونية ذات الشعر الأحمر،Pumuckl هي واحدة من أكثر الشخصيات شعبية في مجال الترفيه للأطفال في ألمانيا. من خلال مجلة الأطفال "MucklMAG" ، تخاطب  Pumuckl الأطفال وتشرح لهم بطريقة واضحة وسهلة الفهم ما يعنيه العيش في أوقات كورونا. وعن هذه الحملة يقول البروفيسور شولته ـ كورنه:"الأطفال والشباب لديهم ظروف نفسية خاصة بهم ويريدون أن يؤخذوا على محمل الجد". وتابع لم يُنظر إليهم على أنهم مجموعة منفصلة أثناء الوباء. تم التحدث عنهم، ولكن ليس معهم. من خلال الشخصية الكرتونية Pumuckl ، سيجد الأطفال شخصية تخاطب عقولهم.

لكن الحملة لا تريد الوصول إلى الأطفال فحسب، بل إلى آبائهم وأمهاتهم أيضاً. تهدف المجلة إلى توعيتهم بقضية الصحة النفسية وتشجيعهم على طلب المساعدة إذا لزم الأمر."نريد من خلال المجلة أن نظهر أنه يمكننا أن نرى بالضبط ما حققته العائلات في الأشهر القليلة الماضية. الآن من المهم للغاية الاهتمام بصحتك العقلية وصحة أطفالنا، "يقول هوليتشيك.

سيتم توفير 500 ألف نسخة، وقد تم طباعة 400 ألف نسخة وتوزيعها. المجلة مجانية ومتاحة في الصيدليات والمدارس ومكاتب رعاية الشباب ومراكز الإرشاد التربوي وكذلك لدى عيادات أطباء الأطفال. يمكن أيضاً طلب المجلة أو تنزيلها من على الموقع الإلكتروني للمجلة MucklMAG وهي متوفرة بلغات مختلفة أيضاً.

 إ.م/ع.ج.م

  • NO FLASH Symbolbild Traum Schlaf (picture alliance/Bildagentur-online)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

    النوم: حلم بعيد المنال ولكن الأمل موجود!

    تراجع عدد وعمق ساعات النوم بعد الإنجاب، مسألة يدركها الآباء والأمهات جيدا، لاسيما في الشهور الأولى التي يصبح فيها النوم للبعض حلما بعيد المنال، لكن الأمل موجود في العودة لعادات النوم القديمة، إذ أظهرت دراسة بريطانية أنه بعد الست سنوات الأولى من عمر الطفل، يعود الآباء والأمهات تدريجيا للنوم بنفس العمق وعدد الساعات التي كانوا يناموها قبل الإنجاب.

  • Babyschwimmen (Fotolia/detailblick)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

    أنواع جديدة من الرياضة

    ليس بالضرورة أن تختفي الرياضة تماما من حياة الأب والأم بعد الإنجاب، لكن بدلا من صالات حمل الأثقال أو رقص الزومبا، تلفت دورات الرياضة مع الرضع، انتباه الأم والأب بشكل أكبر.

  • Zeitdruck Stress Symbolbild (ArTo - Fotolia)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

    عفوا..تعذر الحضور في الموعد المحدد!

    بعد جهد كبير في تجهيز الطفل واختيار ملابسه على أمل اللحاق بموعد متفق عليه مع الأصدقاء أو الأقارب، وبمجرد الجلوس في السيارة، تشم هذه الرائحة التي تؤكد لك ضرورة العودة للمنزل وبدء العملية السابقة من جديد، هل مررت بهذه التجربة التي خرجت منها بنتيجة واحدة وهي أن: الالتزام بالمواعيد صار من الماضي؟

  • Symbolbild - Kind mit Smartphone (Colourbox)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

    "أنشطة غامضة" على هاتفك المحمول

    هل تعثر على لقطات مصورة كثيرة على هاتفك المحمول دون أن تذكر أنك قمت بها، أو ربما عبارات غير مفهومة في محادثة مع أحد أصدقائك على "واتس آب"، ومحاولات اتصال متكررة برقم مديرك في العمل؟ لا تستغرب كثيرا، فالهاتف المحمول بكاميرته وبرامجه المختلفة، له جاذبيته الخاصة للصغار.

  • Kinder schmutzig beim Spaghetti essen (dpa/PA)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

    معايير جديدة للأناقة!

    عندما لا تجد مشكلة في الذهاب للعمل ببقعة المربى أو المعكرونة "الصغيرة" التي طبعها صغيرك على ملابسك دون قصد قبل دقائق من خروجك من المنزل، وتقنع نفسك طوال الوقت أن أحدا لن يلاحظها، فاعلم أن حياتك بدأت تتغير بالفعل.

  • München Oktoberfest Junge Frauen Dirndl Handtaschen (picture-alliance/chromeorange)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

    "متجر صغير" داخل حقيبة اليد

    محتوى وحجم حقيبة اليد ربما سيتغير "قليلا" بعد الإنجاب، فغالبا ما ستحل المناديل المبللة والدمى وبعض أكياس الحلوى وثمار الفواكه، محل زجاجة العطر وأدوات الزينة، أو في أحسن الأحوال ستستحوذ على نفس المساحة داخل الحقيبة التي سيزداد حجمها بالتأكيد، ربما لعدة أضعاف.

  • Symbolbild Kinder Fernsehen (Fotolia/mirpic)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

    مناورات لاقتناص ريموت التليفزيون

    بعد أن تغيرت قنوات الدراما والرياضة التي كنت حاضرة بقوة في منزلك قبل الإنجاب، لتحل محلها قنوات الكارتون وأغاني الأطفال، ستحتاج على الأرجح لـ "مناورات" طويلة من أجل "اقتناص" الريموت لدقائق معدودة، لمشاهدة نشرة الأخبار.

  • Baby mit Trinkflasche (Fotolia/Zsolt Bota Finna)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

    صراخ يتزامن مع موعد الطعام

    تعتقد بعض الأمهات أن الطفل يضبط موعد صراخه على لحظة الاستعداد لتناول الطعام. ومع الوقت لا تجد الأم مشكلة كبيرة في تناول الطعام البارد أو فنجان القهوة الذي نسيته بسبب مداعبة الصغير حتى يعود للنوم.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (Colourbox)

    بعد الإنجاب ليس كما قبله ـ هكذا تتغير الحياة مع الأطفال

    ابتسامة تعادل كل شيء

    رغم أشكال "المعاناة" التي يسردها الآباء والأمهات بشكل فكاهي غالبا، إلا أن المؤكد هو أن ابتسامة واحدة أو نظرة حب من هذه الكائنات الصغيرة، قادرة على تعويض نقص النوم والتعب، بكم هائل من الحب والدفء. الكاتب: ابتسام فوزي

    الكاتب: ابتسام فوزي


 

مواضيع ذات صلة

Bildbeschreibung: Still aus ZDF-Beitrag: 'Immer erschöpft – Das Fatigue Syndrom'. Bitte nur im Zusammenhang mit diesem Beitrag verwenden!

دراسة: تبعات "كوفيد طويل الأمد" يمكن أن تستمر لأكثر من عام 27.08.2021

خرجت دراسة طبية حديثة بنتيجة مفادها أن بعض المصابين الذين لازمتهم أعراض فايروس كورونا اضطرتهم لدخول المستشفيات على إثرها لفترات طويلة، عانوا من أعراض وتبعات المرض لمدة زادت عن العام. فما أبرز هذه الأعراض؟

ILLUSTRATION - Eine junge Frau pflanzt am 10.08.2017 auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in Berlin Astern in einen Balkonkasten (gestellte Szene). Foto: Franziska Gabbert | Verwendung weltweit

البستنة والعناية بالحدائق.. فوائد صحية ذهبية لاغنى عنها! 15.06.2021

بالنسبة لكثير من الأشخاص قد تكون البستنة هواية جانبية لتمضية الوقت، غير أن بعض الدراسات قد كشفت وجود فوائد مذهلة لأعمال العناية بالحديقة تنعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية والجسدية. فما هي؟

Sandbach, Odenwald am 17.M‰rz 2021 zum Thema: Fussball, Kinder und Jugend trainiert wieder in der Pandemie. Wie lange v.l., Symbolbild: Kinder beim Fussball Training, Trainer Christian Lohnes SG Sandbach,gibt Anweisungen, gestikuliert, mit den Armen gestikulieren gives instructions, gesticulate. *** Sandbach, Odenwald on 17 March 2021 on the subject of football, children and youth training again in the pandemic How long v l , symbolic image children at football training, coach Christian Lohnes SG Sandbach ,gives instructions, gestures, gesticulate with his arms gives instructions, gesticulate Copyright: JoaquimxFerreira

دراسة: الرياضة في الصغر تقلل من الاكتئاب عند الكبر 05.05.2021

تراجعت أعداد الذين يمارسون الرياضة، خصوصا بين الأطفال والمراهقين، بسبب أزمة وباء كورونا. ويحذر خبراء من ذلك نظرا لفوائد الرياضة على الصحة النفسية.