"بوموكل" ـ شخصية كرتونية تخاطب الأطفال في زمن كورونا

منذ ظهور وباء كورونا يعاني العديد من الأطفالوذويهم من الإجهاد النفسي جراء عدم تفهمم لأسباب ابتعادهم عن زملائهم وفصولهم الدراسية ولماذا لم يعد بإمكانهم مقابلة أصدقائهم، و لماذا تم إلغاء حفلة عيد الميلاد أو لماذا اضطر الجد للذهاب إلى المستشفى. هذه التساؤلات وغيرها ظلت ترهق الآباء وتصيب الأطفال بالقلق والخوف.

وزادت اضطرابات الاكتئاب والقلق بشكل كبير خلال الجائحة. وتقدر الإحصاءات العدد بحوالي عشرة إلى عشرين في المائة من الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم. في ألمانيا أيضاً، استمرت الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في التدهور أثناء تفشي الوباء، لكن لا توجد أرقام محددة لحد الآن. غير أن البروفيسور غيرد شولته ـ كورنه، مدير عيادة الطب النفسي للأطفال والمراهقين وعلم النفس الجسدي والعلاج النفسي في عيادة جامعة ميونيخ، قدر وجود أعداد كبيرة وعدد أكبر من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، كما جاء في تصريح له نقلاً عن مجلة "بيلد" الألمانية. وعن الوضع من داخل عيادة الطب النفسي في ميونيخ قال البروفيسور الألماني أن الأسِرة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين في جامعة ميونيخ وعددها 50، كانت مشغولة على الدوام. كما أن مدة الانتظار للحصول على سرير شاغر بلغت ستة الى تسعة اشهر. وتحاول العيادة تقصير مدة الإقامة في المستشفى وتقوية خدمات العيادات الخارجية، لكن القدرات محدودة و الوقاية هي الأهم، على حد قوله.

شخصية كرتونية تخاطب عقول الأطفال

هذا ما يسعى وزير الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، كلاوس هوليتشيك تحقيقه من خلال حملة للإهتمام بالصحة النفسية. وتستهدف الحملة الأطفال وأولياء أمورهم وتهدف إلى دعمهم في مواجهة تحديات جائحة كورونا، حسب ما نقلت مجلة "بيلد".

إليس كاوت مخترعة ومؤلفة كتاب الأطفال في صورة مع الشخصية الكرتونيةPumuckl

تم اختيار الشخصية الكرتونية ذات الشعر الأحمر،Pumuckl هي واحدة من أكثر الشخصيات شعبية في مجال الترفيه للأطفال في ألمانيا. من خلال مجلة الأطفال "MucklMAG" ، تخاطب Pumuckl الأطفال وتشرح لهم بطريقة واضحة وسهلة الفهم ما يعنيه العيش في أوقات كورونا. وعن هذه الحملة يقول البروفيسور شولته ـ كورنه:"الأطفال والشباب لديهم ظروف نفسية خاصة بهم ويريدون أن يؤخذوا على محمل الجد". وتابع لم يُنظر إليهم على أنهم مجموعة منفصلة أثناء الوباء. تم التحدث عنهم، ولكن ليس معهم. من خلال الشخصية الكرتونية Pumuckl ، سيجد الأطفال شخصية تخاطب عقولهم.

لكن الحملة لا تريد الوصول إلى الأطفال فحسب، بل إلى آبائهم وأمهاتهم أيضاً. تهدف المجلة إلى توعيتهم بقضية الصحة النفسية وتشجيعهم على طلب المساعدة إذا لزم الأمر."نريد من خلال المجلة أن نظهر أنه يمكننا أن نرى بالضبط ما حققته العائلات في الأشهر القليلة الماضية. الآن من المهم للغاية الاهتمام بصحتك العقلية وصحة أطفالنا، "يقول هوليتشيك.

سيتم توفير 500 ألف نسخة، وقد تم طباعة 400 ألف نسخة وتوزيعها. المجلة مجانية ومتاحة في الصيدليات والمدارس ومكاتب رعاية الشباب ومراكز الإرشاد التربوي وكذلك لدى عيادات أطباء الأطفال. يمكن أيضاً طلب المجلة أو تنزيلها من على الموقع الإلكتروني للمجلة MucklMAG وهي متوفرة بلغات مختلفة أيضاً.

إ.م/ع.ج.م