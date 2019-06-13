بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي النفط

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الخميس (13 حزيران/ يونيو 2019) أنّ إيران "مسؤولة" عن استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان بعد شهر من استهداف أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط، قبالة سواحل إمارة الفجيرة الإماراتية.

وقال بومبيو في تصريح أمام الصحافيين في واشنطن إنّ "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ جهورية إيران الإسلامية مسؤولة عن هجومي اليوم في بحر عمان". لكن رئيس الدبلوماسية الأمريكية لم يقدم دليلا ماديا يدعم هذا التقييم.

بيد أنه أضاف أنّ اتهاماته تستند إلى جملة من الأسانيد هي: معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات و"الأسلحة التي استخدمت" في الهجومين والهجمات السابقة التي استهدفت سفن شحن في المنطقة واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.

كما دعم تقييمه بالقول أن أيّاً من الجماعات الموالية لإيران في المنطقة ليس لديه وسائل "على هذا القدر من التطوّر". واعتبر الوزير الأميركي أنّ هدف إيران من هذه الهجمات هو منع النفط من عبور مضيق هرمز. وبالنسبة إلى رأس الدبلوماسية الأميركية فإنّ الأنشطة التي تقوم بها إيران "تمثّل تهديداً واضحاً للأمن والسلم الدوليين، وهجوماً فاضحاً على حرية الملاحة وتصعيداً للتوتّرات من جانب إيران غير مقبول".

تغريدة ترامب حول إيران

وجاء تصريح بومبيو بعيد دقائق من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه من المبكر جداً "حتّى مجرّد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران. وقال في تغريدة على تويتر إنّه يثمّن مهمّة الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي بدأ زيارة إلى طهران، مضيفاً "أشعر شخصياً أنّه من المبكر جداً حتّى مجرّد التفكير بإبرام اتّفاق. هم ليسوا مستعدّين، ولا نحن أيضاً".

وفي حين كان ترامب يستبعد التفاوض مع إيران كان بومبيو يقول أمام الصحافيين إنّ بلاده ما زالت تريد أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات "عندما يحين الوقت لذلك".

ويشار إلى أن ناقلتي نفط نروجية ويابانية تعرضتا الخميس في بحر عمان لهجومين ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

أ.ح/هـ.د (أ ف ب، د ب أ، رويترز)