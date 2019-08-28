 بومبيو يتهم إيران بتنفيذ الهجوم على منشآت النفط السعودية | أخبار | DW | 14.09.2019

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أخبار

بومبيو يتهم إيران بتنفيذ الهجوم على منشآت النفط السعودية

ندد الرئيس الأميركي ترامب بهجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين نفطيّتين في السعودية، وذلك خلال اتّصال هاتفي مع ولي العهد السعودي. بيد أن وزير خارجيته بومبيو اتهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم مشككا في إعلان الحوثيين.

Saudi-Arabien Feuer in der Aramco-Ölaufbereitungsanlage in Abkaik (Reuters)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء اليوم السبت (14 أيلول/ سبتمبر 2019) إن إيران تقف وراء هجوم على معملين  لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو السعودية، مشككا في إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم بطائرات مسيرة من اليمن.

وذكر بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تقف إيران وراء نحو 100 هجوم على السعودية، بينما يدعي (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير الخارجية جواد) ظريف، انخراطهما في الدبلوماسية".

ووصف بومبيو الحادث بأنه "هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية". وتابع: "ليس هناك دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".

في غضون ذلك ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بهجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين نفطيّتين في السعودية، وذلك خلال اتّصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما قال البيت الأبيض بعد الهجوم بالطائرات المسيرة إن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط.

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في المقابل أكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس ترامب أن لبلاده "الإرادة والقدرة" على الرد على هجوم بطائرات مسيرة للحوثيين استهدف منشأتين نفطيتين استراتيجيتين في المملكة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء قد نقلت عن مصدر مطلع لم تكشف عنه،  في وقت سابق اليوم أن شركة أرامكو تتوقع استئناف معظم الإنتاج "خلال أيام"، وذلك بعد أن وقع هجوم بعدد من الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات على معملين للشركة.

وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن مصدر لم تكشف النقاب عن هويته أن أرامكو اضطرت إلى خفض الإنتاج بمقدار خمسة ملايين برميل يوميا بعد الهجوم. بيد أنه سبق للسلطات السعودية أن أعلنت أن إنتاج النفط لم يتأثر.

وأعلنت الرياض اليوم السبت تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" العملاقة لهجوم بطائرات بدون طيار، ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

وتبنى الحوثيون الهجوم مشيرين إلى استخدام عشر طائرات مسيرة وملوحين بعمليات "واسعة وأشد إيلاما".

أ.ح/م.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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هجوم حوثي بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية

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هجوم حوثي بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية  

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