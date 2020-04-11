بومبيو: نتطلع لتشكيل حكومة عراقية قادرة على مكافحة كورونا

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم (الاثنين 13 نيسان/ أبريل 2020) أن بلاده تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة تكون قادرة على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتخفيف من حدة الضائقة الاقتصادية الحالية في البلاد، ووضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية قائلا: "نرحب بأن الزعماء السياسيين الشيعة والسنة والأكراد قد توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن تشكيل الحكومة، ونأمل أن تضع الحكومة الجديدة مصالح العراق أولاً وتفي باحتياجات الشعب العراقي"، بحسب موقع وزارة الخارجية الامريكية على الإنترنت اليوم الاثنين.

وتابع "الشعب العراقي يطالب بإصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة. هذه المطالب تستحق أن تتم معالجتها بدون عنف أو قمع". وذكر "نقف مع الشعب العراقي الذي يسعى إلى عراق ذي سيادة ومزدهر وخال من الفساد والإرهاب".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف رئيس جهاز الاستخبارات مصطفي الكاظمي يوم الخميس الماضي بتشكيل حكومة جديدة وذلك بعد اعتذار عدنان الزرفي عن مواصلة القيام بتشكيلها. وبدأ الكاظمي أمس الأحد سلسلة مشاورات مع الكتل والتيارات السياسية ومكتب الأمم المتحدة في العراق بهدف الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في إطار المهلة الدستورية البالغة 30 يوما.

م.م/ أ.ح (د ب ا، رويترز)