بومبيو من السعودية: نعمل مع حلفائنا لتشكيل تحالف لردع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء (18 أيلول/سبتمبر 2019) إن بلاده تعمل مع شركائها الدوليين من أجل تشكيل تحالف لـ"ردع" إيران، ليؤكد مجددا أن طهران هي المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية يوم السبت الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن بومبيو قوله للصحفيين وهو على متن الطائرة التي أقلته إلى السعودية للاجتماع مع كبار المسؤولين بالمملكة، إنه من غير المرجح أن يكون الهجوم قد جاء من اليمن أو العراق. وقال بومبيو لصحافيين "الهجوم لم يكن مصدره الحوثيون. كان هجوما إيرانيا".

ويزور بومبيو السعودية حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبحث في سبل الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت "أرامكو". وقال الوزير الأميركي للصحافيين "مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين"، مضيفا "نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم".

وأعلنت السعودية الأربعاء أن الهجوم على أرامكو تمّ "بدون أدنى شك" بدعم من إيران لكنّه لم ينطلق من اليمن بل من موقع شمال المملكة يجري التحقق منه. لكن جماعة انصار الله الحوثية اليمينة ردت مباشرة على الرياض قائلة إنها المسؤولة عن الهجوم، وكشف متحدث باسمهم الأربعاء "للمرة الأولى"، كما قال عن "أنواع من الطائرات المسيرة" جديدة نفذ بها الهجوم.

في الأثناء، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن خبراء أمميين ارسلوا إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول. وكان غوتيريش يتحدث في مؤتمر صحافي عرض خلاله أعمال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة التي ستبدأ الأسبوع المقبل في نيويورك.

وتعرضّت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة لهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ عابرة، بحسب ما قال الأميركيون، تسبب بخفض الإنتاج السعودي.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)