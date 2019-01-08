بومبيو سيطلب من ولي العهد السعودي "محاسبة" كافة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الأحد 13 يناير/ كانون الثاني 2019) في مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية الدوحة قبل أن يتوجه إلى السعودية "سنواصل الحديث مع ولي العهد والسعوديين لضمان محاسبة" المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في شهر تشرين الأول / اكتوبر الماضي.

في سياق متصل، أكد بومبيو على أهمية الوحدة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي. وقال إن "استقالة المبعوث الأميركي لحل الآزمة الخليجية أنتوني زيني لا تشكل أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة إزاء الأزمة الخليجية".

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وأكد بومبيو أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول غير مقبول ، مشيرا إلى انه سيواصل الحديث مع ولي العهد السعودي للتأكد تماما من محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، من جانبه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد وزير الخارجية القطري أن شراكة بلاده مع الولايات المتحدة صلبة ومبنية على أسس متينة، و إن "الدبلوماسية القطرية نشطة وندعم جهود الوساطة في أكثر من ملف".

وتنعقد في الدوحة، اليوم، الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي، بين قطر والولايات المتحدة الأميركية، وتركز على الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب، والتنسيق السياسي حول مختلف القضايا، فضلا عن فتح أسواق جديدة للاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة.

ح.ز/ م.س(د.ب.أ، أ.ف.ب)