بومبيو: المعركة ضد الإرهاب في سريلانكا هي معركتنا أيضا

أعلنت سريلانكا اليوم الاثنين (22 نيسان/ أبريل 2019) أنها تلاحق إسلاميين ينتمون لحركة محلية يشتبه في ارتكابها لهذه الاعتداءات التي خلفت حوالي ثلاثمائة قتيل. كما أعلنت الرئاسة حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين لحماية "الأمن العام"، حسب قولها.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الحكومة السريلانكية أن مجموعة إسلامية محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية" تقف وراء الاعتداءات، وفق المتحدث باسمها الذي لم يقدم تفاصيل أكثر.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" فإن قائد الشرطة السريلانكية أصدر في 11 نيسان/أبريل تحذيرا يؤكد أن "وكالة استخبارات أجنبية" أفادت بأن "جماعة التوحيد الوطنية" تخطط لشن هجمات على كنائس وعلى مفوضية الهند العليا في كولومبو. ولا يعرف الكثير عن هذه الجماعة المتشددة المتهمة بتخريب تماثيل بوذية.

في غضون ذلك أعلنت السلطات توقيف 24 شخصا موضحة أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) يساعدها في التحقيق. ويتوقع أيضا وصول عناصر من الشرطة الدولية (إنتربول) يوم غد إلى البلاد. وأفادت الشرطة السريلانكية أنها عثرت على 87 صاعق قنابل في محطة للحافلات في العاصمة كولومبو.

وارتفعت الحصيلة الرسمية للاعتداءات إلى 290 قتيلا على الأقل و500 جريح. وأوضحت السلطات أنه يصعب تحديد عدد الضحايا الأجانب، لافتة إلى مقتل نحو 37 أجنبيا تم تحديد هويات 11 منهم. وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن أحد الضحايا كان يحمل جوازي سفر، ألماني وأمريكي، موضحة أنه ليس هناك أية معلومات عن وجود ألمان آخرين بين الضحايا.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

معركة أمريكا أيضا

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستواصل حربها على ما وصفه بـ "الإرهاب الإسلامي المتطرف" بعد اعتداءات سريلانكا. وأكد بومبيو "هذه معركة أميركا كذلك"، مشيرا إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينغي.

وردا على سؤال عما إذا كان التهديد يظهر استمرار تهديد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، قال بومبيو إن الولايات المتحدة نجحت في تدمير "الخلافة" التي أعلنها التنظيم في سوريا، ولكن "علينا أن نبقى يقظين" في أنحاء العالم. وأضاف "للأسف الشر موجود في العالم".

أ.ح/ع.ش (ا ف ب، د ب أ)