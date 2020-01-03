بومبيو- أوروبا لم تكن "مفيدة" في مسألة قتل سليماني

أوضح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة إنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب واسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.

وقال الوزير الأميركي "أمضيت اليوم الأخير ونصف يوم، يومين، أتحدث مع شركاء في المنطقة وأطلعهم على ما كنا نفعله ولماذا كنا نفعل ذلك، سعيا للحصول على مساعدتهم. جميعهم كانوا رائعين".

وأضاف "ثم جاء الحديث مع شركائنا الآخرين في أماكن أخرى ولم يكن جيدا. بصراحة لم يكن الأوروبيون مفيدين بالقدر الذي كنت أتمناه".

وكان مسؤولون أميركيون قد ذكروا أن سليماني الذي أدرجته الولايات المتحدة على لائحتها السوداء قتل بقصف من طائرة بدون طيار استهدف سيارته قرب مطار بغداد الدولي.

وبعد اغتياله، دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كل الأطراف الفاعلة إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الحاسمة".

من جهته، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأطراف المعنية على "ضبط النفس"، بينما رأى وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب إن وقف التصعيد سيكون أساس الحل.

تغريدة مارك بومبيو وزير الخارجية الامريكية حول اتصاله بنظيره الألماني هايكو ماس

وقال بومبيو إن "البريطانيين والفرنسيين والألمان يجب أن يدركوا أن ما فعلناه، ما فعله الأميركيون أنقذ أرواحا في أوروبا كذلك" .

وأضاف "كان هذا أمرا جيدا للعالم بأسره، ونحن نحث الجميع في العالم على الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله وهو ببساطة دفع جمهورية إيران الإسلامية إلى اتباع سلوك دولة طبيعية" .

وكان بومبيو صرح قبل ذلك الجمعة أن سليماني كان يخطط لعمل وشيك يهدد مواطنين أميركيين عندما قُتل في الغارة.

م.م/ع.خ (أ ف ب)