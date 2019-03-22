 بول بوغيا يقترب من طي صفحة مانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 01.04.2019

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عالم الرياضة

بول بوغيا يقترب من طي صفحة مانشستر يونايتد

انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2016، ضمن صفقة كانت الأعلى في تاريخ النادي الانجليزي. غير أن عودة زيدان إلى قلعة "الملكي" وقبل ذلك تجربته المتقلبة مع "الشياطين الحمر"، أمور جعلت بول بوغبا يعدل بوصلته.

Champions League Manchester United v Paris St Germain Paul Pogba (Reuters/P. Noble )

لم تكن المدة التي قضاها بول بوغبا تحت قيادة جوزيه مورينيو الأفضل بالنسبة لبطل العالم، وهو ما دفع به للإعلان عن رحيل "وشيك" من صفوف "الشياطين الحمر". ويبدو أن رحيل المدرب البرتغالي لم يثنيه عن هذا القرار، رغم أن الحظ ابتسم لبوغبا ثانية، فابتعد عن دكة البدلاء واستعاد تألقه مع المدرب أولي غورنار سولسكيار.

اعتقد الكثيرون أن سولسكاير سيقنع بوغبا بالبقاء. لكن وعلى ما يبدو لا يرغب لاعب خط الوسط في شيء آخر سوى الرحيل، وبالذات الرحيل إلى ريال مدريد. حقيقة أفصح عنها رسميا لإدارة النادي، وفق ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة، كشفت أيضا عن أن مدير أعماله مينو رايولا عقد بالفعل اتصالات هاتفية الأسبوع الماضي مع إدارة "البيرنابيو".

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المسلمون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويأتي ذلك، تزامنا مع صفعة قوية وجهها الشارع الكروي الإنجليزي للاعب الذي كان أعلى صفقة في تاريخ يونايتد ( نحو 105 مليون يورو)، جين وضع بوغبا على صدارة قائمة لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، الحاصلين على تقييم إيجابي مبالغ فيه. وذلك وفق استطلاع للرأي قامت به صحيفة "سان" البريطانية ونشرت نتائجه قبل ثلاثة أيام.

وللتنويه حصل المصري نجم ليفربول محمد صالح على المرتبة الثانية خلف بوغبا ضمن قائمة نتائج الاستطلاع. وخلفهما مسعود أوزيل لاعب أرسنال.

جميع هذه المعطيات تدل على بوغبا بات بحاجة إلى التغيير. ولن يجد أفضل من فريق يقوده مدرب هو قدوته الأولى في عالم كرة القدم. ويتعلق الأمر بمواطنه زين الدين زيدان. وهذا الإعجاب هو متبادل أيضا، فمدرب ريال مدريد القديم الجديد مؤمن جدا بقدرات بوغبا، واصفا إياه بأنه "مختلف" عن الآخرين وله "مميزات فردية فريدة"، كما يقول زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده ريال مدريد السبت الماضي (30 مارس/ آذار).

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


واستنادا على مصادر صحفية إسبانية فقد حصل المدرب الفرنسي على نحو نصف مليار يورو لإبرام صفقات جديدة. أو بالأحرى صفقتين أساسيتين، الأولى لضم نجم باريس سان جيرمان المتعطش للقب الأبطال كيليان مبابي والثانية تدور حول فلك بول بوغبا. وحسب "ماركا" فإن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ قُدر بنحو 280 مليون يورو للنادي الباريسي المملوك من قطر مقابل التنازل عن مبابي، ما يعني انه سيتبقى لزيدان ما يكفي للحصول على خدمات بوغبا.

و.ب

 

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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

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