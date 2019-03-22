بول بوغيا يقترب من طي صفحة مانشستر يونايتد

لم تكن المدة التي قضاها بول بوغبا تحت قيادة جوزيه مورينيو الأفضل بالنسبة لبطل العالم، وهو ما دفع به للإعلان عن رحيل "وشيك" من صفوف "الشياطين الحمر". ويبدو أن رحيل المدرب البرتغالي لم يثنيه عن هذا القرار، رغم أن الحظ ابتسم لبوغبا ثانية، فابتعد عن دكة البدلاء واستعاد تألقه مع المدرب أولي غورنار سولسكيار.

اعتقد الكثيرون أن سولسكاير سيقنع بوغبا بالبقاء. لكن وعلى ما يبدو لا يرغب لاعب خط الوسط في شيء آخر سوى الرحيل، وبالذات الرحيل إلى ريال مدريد. حقيقة أفصح عنها رسميا لإدارة النادي، وفق ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة، كشفت أيضا عن أن مدير أعماله مينو رايولا عقد بالفعل اتصالات هاتفية الأسبوع الماضي مع إدارة "البيرنابيو".

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ويأتي ذلك، تزامنا مع صفعة قوية وجهها الشارع الكروي الإنجليزي للاعب الذي كان أعلى صفقة في تاريخ يونايتد ( نحو 105 مليون يورو)، جين وضع بوغبا على صدارة قائمة لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، الحاصلين على تقييم إيجابي مبالغ فيه. وذلك وفق استطلاع للرأي قامت به صحيفة "سان" البريطانية ونشرت نتائجه قبل ثلاثة أيام.

وللتنويه حصل المصري نجم ليفربول محمد صالح على المرتبة الثانية خلف بوغبا ضمن قائمة نتائج الاستطلاع. وخلفهما مسعود أوزيل لاعب أرسنال.

جميع هذه المعطيات تدل على بوغبا بات بحاجة إلى التغيير. ولن يجد أفضل من فريق يقوده مدرب هو قدوته الأولى في عالم كرة القدم. ويتعلق الأمر بمواطنه زين الدين زيدان. وهذا الإعجاب هو متبادل أيضا، فمدرب ريال مدريد القديم الجديد مؤمن جدا بقدرات بوغبا، واصفا إياه بأنه "مختلف" عن الآخرين وله "مميزات فردية فريدة"، كما يقول زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده ريال مدريد السبت الماضي (30 مارس/ آذار).

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة الكاتب: صلاح شرارة



واستنادا على مصادر صحفية إسبانية فقد حصل المدرب الفرنسي على نحو نصف مليار يورو لإبرام صفقات جديدة. أو بالأحرى صفقتين أساسيتين، الأولى لضم نجم باريس سان جيرمان المتعطش للقب الأبطال كيليان مبابي والثانية تدور حول فلك بول بوغبا. وحسب "ماركا" فإن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ قُدر بنحو 280 مليون يورو للنادي الباريسي المملوك من قطر مقابل التنازل عن مبابي، ما يعني انه سيتبقى لزيدان ما يكفي للحصول على خدمات بوغبا.

و.ب