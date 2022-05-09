بول بوغبا عرضة لـ "محاولات ابتزاز من عصابة منظمة" وشقيقه يتوعّده

فتحت الشرطة الفرنسيةتحقيقًا بشأن مزاعم نجم المنتخب ونادي يوفنتوس الإيطاليبول بوغبا بتلقيه "تهديدات" و"محاولات ابتزاز من عصابة منظمة" ضده، بعد أن توعّد شقيقه الأكبر ماتياس بالـ"كشف عن أمور كبيرة"، وفق ما أعلن ملف مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.

وجاء رد فعل بطل العالم 2018 في اليوم التالي لبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعهّد فيه ماتياس (32 عامًا) بـ"كشف أمور كبيرة" عن بول.

في المقابل أوضح محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان أن "تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف. فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا". وتابعوا "تمّ إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن تكون هناك تعليقات أخرى بشأن التحقيق الجاري". وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن الشرطة فتحت تحقيقًا بشأن المسألة.

في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنكليزية والإسبانية)، أعلن ماتياس بوغبا، وهو أيضًا لاعب كرة قدم محترف، السبت عن "الكشف عن أمور كبيرة بشأن شقيقه بول بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا" التي خلفت الراحل مينو رايولا.

وأكد شقيق بول أن "العالم بأسره" تمامًا كما ناديه يوفنتوس و"الرعاة" يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقًا التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسيًا في يوفنتوس وإذا كان شخصًا موثوقًا به". وختم أن "كل هذا قد يشكل مفاجآت مدوية"، من دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة ما سيكشفه.



في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! أندري شيفشينكو 48 هدفا يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.

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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! البرغوث و125 هدفا 120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! كريستيانو رونالدو المتربع ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.



ووفقًا لمصدرين مقربين من عائلة بوغبا اتصلت بهما وكالة فرانس برس، فإن بول مطالب بتسديد مبالغ مالية كبيرة إذا أراد تجنب نشر مقاطع فيديو مزعومة. فيما ذكرت إذاعة "فرانس أنفو" أن بول أبلغ المحققين بتعرضه للتهديد من قبل "أصدقاء الطفولة ورجلين مقنعين مسلحين ببنادق هجومية" وأنهم يطلبون منه مبلغ 13 مليون يورو مقابل "الخدمات المقدمة" ويتهمونه بعدم مساعدتهم ماليًا منذ أن أصبح لاعبًا محترفًا.

وأكد مصدر مقرب من الملف تقارير فرانس أنفو لوكالة فرانس برس. كما ظهر إسم كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان والمنتخب الفرنسي في المسألة. وأوضح بول للمحققين أن مبتزيه أرادوا تشويه سمعته من خلال الزعم أنه طلب من أحد المرابطين (رجل ديني) إلقاء تعويذة على مبابي، وهو ما ينفيه بوغبا.

وفي وقت متأخر من يوم الأحد، علّق ماتياس على التطورات التي حدثت خلال اليوم. وكتب "بول، أردتَ أن تُسكتني حقًا والكذب وأن ترسلني الى السجن". وتابع "لقد تركتني في الحفرة بينما كنت تهرب وتريد أن تلعب دور الأبرياء. عندما يقال كل شيء، سيرى الناس أنه لا يوجد جبان أكبر، وخائن أكبر ومنافق أكبر منك على هذه الأرض".

يذكر أن بول بوغبا (29 عامًا) الذي عاد إلى يوفنتوس هذا الصيف بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الانكليزي، متغيّب حاليًا عن الملاعب لتعافيه من إصابة في الركبة اليمنى ومن المقرر أن يستأنف المنافسة في منتصف أيلول/سبتمبر.

ح.ز/ و.ب (أ ف ب)