 بولند تطالب ألمانيا بدفع تعويضات عن خسائر الحرب العالمية | أخبار | DW | 31.08.2019

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أخبار

بولند تطالب ألمانيا بدفع تعويضات عن خسائر الحرب العالمية

أكدت وارسو على ضرورة التزام ألمانيا بدفع تعويضات جراء الخسائر التي ألحقت بها في الحرب العالمية الثانية، وتحيي بولندا الذكرى الثمانين للاجتياح الألماني بمشاركة عالمية وحضور كل من شتاينماير وميركل.

Polen Andrzej Duda (picture-alliance/NurPhoto/M. Wlodarczyk)

الرئيس البولندي أندجي دودا، صورة من الأرشيف.

بمناسبة الذكرى الثمانين لاجتياح ألمانيا الأراضي البولندية جدد الرئيس البولندي أندجي دودا مطالب بلاده بإصلاحات ألمانية لآثار اعتداءاتها في الحرب العالمية الثانية. وقال دودا لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت (31 آب/ أغسطس 2019)  إن الإصلاحات هي "قضية مسؤولية وأخلاق، والحرب التي نتكلم عنها اليوم تسببت في أضرار هائلة لبولندا". وأضاف أن برلمان بولندا "سيقدم حسابا لذلك". وكان الرئيس الاسبق ليخ كاتشينسكي أمر بإعداد: تقارير عن هذه الفترة تبين بوضوح الأضرار التي لم يتم التعويض عنها".

مختارات

طالبت شركة "ريانميتال" لإنتاج الأسلحة الحكومة الألمانية بتعويض في حالة إصرار الحكومة على وقف تصدير 120 شاحنة عسكرية بملحقاتها للسعودية على خلفية قرار ألمانيا بحظر تصدير الأسلحة للمملكة بعد مقتل خاشقجي. (13.03.2019)

فوض البرلمان اليوناني الحكومة بالتحرك رسمياً للحصول على تعويضات مالية ضخمة من ألمانيا عن الأضرار والجرائم التي وقعت خلال الاحتلال النازي في قضية تعترض عليها برلين، وتشكك فيها حتى المعارضة اليونانية نفسها. (18.04.2019)

ويشارك الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل الأحد في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية في العاصمة البولندية وارسو، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت  أمس الجمعة في برلين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن الغاء مشاركته في المراسم بسبب إعصار في جنوب شرق الولايات المتحدة. وسيمثله في المراسم نائبه مايك بنس.

وبدأت الحرب العالمية الثانية في الأول من أيلول/ سبتمبر عام 1939 بغزو ألمانيا النازية لبولندا. وكانت مدينة فيلون الواقعة بالقرب من مدينة وودج البولندية أول منطقة تتعرض للقصف. وستقام هناك بعد غد الأحد أول جزء في مراسم إحياء الذكرى في ساعة مبكرة من الصباح، حيث سيلقي شتاينماير ونظيره البولندي أندريه دودا خطابين.

وسيلقي الرئيسان مجددا إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي كلمتهم ظهر الأحد في المراسم الرئيسية بوارسو. وسيحضر هذه المراسم 250 ضيفا من 40 دولة.

وتم دعوة كافة شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي ودول الجوار الشرقية للاتحاد، باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور إحياء الذكرى. وتعتبر مشاركة كلا الرئيس الاتحادي والمستشارة في مثل هذه المناسبة أمرا غير معتادا.

ع.أ.ج/ ع خ  (د ب ا)

  • Skulptur über der Außenmauer der KZ-Gedenkstätte Dachau

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    بدأت أعمال العنف ضد اليهود في ألمانيا والنمسا بمذبحة التاسع من نوفمبر 1938. وبدأ حينها المعسكر الذي يبعد عن ميونيخ بـ20 كلم يستقبل الأفواج الأولى من اليهود والمعارضين للنظام النازي.

  • Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    كانت فيلا "مارلييه" ببحيرة "فانزيه" ببرلين أحد مراكز التخطيط للمحرقة ضد اليهود. في 20 يناير 1942 اجتمع أعضاء من حكومة الرايخ داخل الفيلا لمناقشة إجراءات إبادة اليهود. ويوجد حاليا داخل إحدى غرف الفيلا نصب تذكاري لذلك اللقاء.

  • Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    ابتداء من 1933 حتى بداية الحرب العالمية الثانية كان مبنى الكونغرس النازي بمدينة نورنبيرغ مسرحا لأكبر خطابات وحملات الدعايىة للنازيبن. وكانت تنظم داخل المبنى الشاسع مسيرات ومؤتمرات الحزب النازي التي يحضرها ما يصل إلى مئتي ألف شخص.

  • Gedenkstätte Bergen-Belsen

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    معسكر الاعتقال بيرغن - بيلسن بولاية ساكسونيا السفلى كان أول معسكر مخصص لأسرى الحرب. وفي السنوات الأخيرة من الحرب استقبل المعسكر السجناء المرضى من معسكرات أخرى. من بين المعتقلين الأكثر شهرة الفتاة اليهودية آن فرانك التي كانت من بين 50 ألف حالة وفاة. واكتسبت فرانك شهرة عالمية بسبب مذكراتها التي نشرت بعد موتها.

  • Deutschland ehemaliges Konzentrationslager Buchenwald (Getty Images/J. Schlueter)

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    معسكر "بوخنفالد" القريب من مدينة فايمار بولاية تورينغن كان من بين أكبر معسكرات الاعتقال في ألمانيا. ففي الفترة ما بين 1937 وأبريل 1945 اختطف النازيون حوالي 270 شخص من جميع أنحاء أوروبا وتم الزج بهم في المعتقل. وكانت حصيلة الذين قتلوا منهم 64 ألفا.

  • Bendlerblock - Ehrenhof der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في العاصمة الألمانية برلين شيد داخل فناء مبنى "بندلر بلوك " تذكار يخلد ذكرى المقاومة الألمانية المسلحة ضد النازية. ففي الـ 20 من يوليو/تموز 1944 فشل العقيد غراف فون شتافنبرغ وضباط آخرون في محاولة اغتيال هيتلر. وفي نفس الليلة تم إعدام بعض المتورطين رميا بالرصاص داخل المبنى.

  • Gedenkstätte Hadamar

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    ابتداء من عام 1941 بدأ النازيون في بلدة هادمار الواقعة بولاية هيسن كان النازيون بقتل المصابين بالأمراض العقلية وذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبر النازيون أن حوالي 15 ألف شخص "لا يستحقون البقاء على قيد الحياة". ووصل عدد قتلى ما كان يُطلق عليه "القتل الرحيم" إلى 70 ألف شخص. ويخلد هذا التذكار في هادمار تلك الجرائم الانسانية.

  • Holocaust Denkmal Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    النصب التذكاري لضحايا النازية من اليهود في العاصمة برلين، يعد من أهم النصب التذكارية. تم افتتاح هذا النصب التذكاري القريب من بوابة براندنبورغ في 10 مايو 2005. وصممه المهندس المعماري بيتر إيزنمان حيث يشبه مقبرة وفيه 2711 لوحًا خرسانيًا بأحجام مختلفة.

  • Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في برلين أقيم أيضا نصب تذكاري للمثليين الذين تعرضوا للاضطهاد على يد النازيين. النصب التذكاري الذي افتتح في 27 مايو 2008 يتوفر على شاشة تُظهر مثليين يتبادلون القبل.

  • Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    قرب مبنى "الرايخستاغ" في برلين شيد عام 2012 تذكار على شكل حديقة تكريما لأرواح 500 ألف من القتلى الغجر خلال فترة الحكم النازي. وعلى حافة نافورة الحديقة يمكن للزوار قراءة قصيدة تذكر بتلك المأساة بعنوان "أوشفيتز" للشاعر سانتينو سبينيللي بالإنجليزية والألمانية وبالغة الرومانية.

  • Stolperstein in Hamburg

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في تسعينيات القرن الماضي أطلق الفنان الألماني غونتر ديمنيغ مشروعًا خاصا لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست. ووضع أمام البيوت التي كان يسكنها الضحايا أحجارا نحاسية نقشت عليها أسماء الضحايا وتاريخ ولادتهم ووفاتهم. وتجاوز عدد هذه الأحجار النحاسية في ألمانيا 45 ألفا.

  • Der ehemalige Führerbau

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في 30 أبريل 2015 ـ وبمناسبة ذكرى تحرير ميونيخ من النازيين ـ تم افتتاح مركز توثيق جديد لجرائم النازيين في قصر ميونيخ التاريخي المعروف ب "البيت البني". القصر كان إحدى مقرات الحزب وكان يضم مكتب أدولف هتلر. الكاتب: ايله سيمون/ عبد الرحمان عمار


مختارات

معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

في 29 أبريل 1945 حررت القوات الأمريكية 200 ألف شخص داخل معسكر الاعتقال "داخاو" الذي فتح أبوابه بعيد وصول هلتر إلى السلطة. وفي عموم ألمانيا شيدت تذكارات لتكون شاهدة على جرائم النازيين. هذه الجولة المصورة تعرفنا على بعضها. (29.04.2019)  

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