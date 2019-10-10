بولندية ونمساوي يفوزان بجائزتي نوبل للأدب

"براعة لغوية تستكشف خصوصية التجربة الإنسانية"، هكذا وصفت الأكاديمية السويدية للعلوم، أعمال النمساوي بيتر هاندكه الفائز بجائزة نوبل للأدب لهذا العام. الجائزة المؤجلة من العام الماضي كانت من نصيب البولندية توكارتشوك.
أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم اليوم الخميس(10 تشرين الأول/أكتوبر 2019) فوز الأديبة البولندية أولغا توكارتشوك والنمساوي بيتر هاندكه بجائزتي نوبل للأدب لعامي 2018 و2019 على الترتيب.
وذكرت الأكاديمية في بيان أن هاندكه فاز بجائزة 2019 عن "عمله المؤثر الذي استكشف ببراعة لغوية حدود وخصوصية التجربة الإنسانية".
وحصلت توكارتشوك على جائزة عام 2018 لما تميز به أسلوبها من "خيال سردي يمثل عبورا للحدود كصورة من صور الحياة". كانت جائزة 2018 قد تأجلت العام الماضي بعد تكشف فضيحة اعتداء جنسي هزت الأكاديمية التي تمنح الجائزة.
ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، رويترز)
وصول الصومالية إيلواد إيلمان والليبية هاجر الشريف إلى القائمة القصيرة لمرشحي جائزة نوبل للسلام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم الفائز نهاية هذا الأسبوع. (10.10.2019)
افتتح "موسم نوبل" بالإعلان عن الفائزين بالجائزة في مجال الطب، على أن تليها في الأيام المقبلة جوائز الفيزياء والكيمياء والآداب والاقتصاد. نوبل للطب ذهبت هذا العام لثلاثة علماء عن أبحاثهم في معرفة آلية لعلاج أمراض عديدة. (07.10.2019)