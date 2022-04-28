بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين

ستحصل بولندا وبلغاريا حالياً على الغاز من جيرانهما الأوروبيين بعد أن قطع عملاق الطاقة الروسي غازبروم إمداداته، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لاين الأربعاء (27 نيسان/أبريل 2022).

وأكدت رئيسة المفوضية في كلمة مقتضبة أمام الصحافة: "سنعمل على أن يكون لقرار غازبروم أقل تأثير ممكن على المستهلكين الأوروبيين"، واعتبرت أن "الإجراء الذي اتخذته روسيا سيؤثر على روسيا نفسها. الكرملين يضر بالاقتصاد الروسي لأنهم يحرمون أنفسهم من مردود كبير".







وأشارت فون دير لاين إلى أن هذا "التوقف الأحادي الجانب" للتسليم "غير مبرر وغير مقبول"، وقالت: "هذا يظهر مرة أخرى عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز"، وأضافت: "اليوم فشل الكرملين مرة أخرى في محاولته بث الانقسام بين الدول الأعضاء. عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا يقترب من نهايته".

من جهته وصف جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال زيارة الى تشيلي خطوة غازبروم بأنها "عمل عدائي"، محذراً من أنها لن تؤدي سوى الى "تسريع تحول أوروبا إلى مصادر الطاقة النظيفة التي لا تخلق تبعيات لأحد".

من جانبها أعلنت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي الأربعاء أنّ الوزراء الأوروبيين المكلّفين شؤون الطاقة سيعقدون الإثنين "اجتماعاً استثنائياً" لبحث وضع الطاقة في الاتّحاد الأوروبي بعد القرار الروسي بقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا. وقالت الوزيرة في تغريدة على تويتر إنّه "بعد توقّف شحنات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، يظلّ الأوروبيون موحّدين ومتّحدين"، وأضافت بومبيلي التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنّها "ستجمع نظراءها بعد ظهر الإثنين في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الأوروبي لشؤون الطاقة".



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تحذير للشركات الأوروبية من الدفع بالروبل

وأعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة الأربعاء أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وحذرت فون دين لاين من أن الشركات الأوروبية التي توافق على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، كما تطالب موسكو، ستخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي وستواجه مخاطر قانونية "جمة"، وأوضحت: "تنص حوالي 97 بالمئة من العقود (بين شركات من الاتحاد الأوروبي وموردي الغاز الروس) على الدفع باليورو أو بالدولار (...) لا ينبغي على الشركات التي لديها مثل هذه العقود أن تستسلم لمطلب روسيا، فهذا من شأنه أن يخالف العقوبات" المفروضة من قبل دول الاتحاد.

تحذير فون دير لاين جاء بالتزامن مع كشف مصادر مطلعة أن شركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني" تستعد لفتح حسابات مصرفية بالروبل الروسي في مصرف "غازبروم بنك" الروسي، حتى تستطيع سداد قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي بالعملة الروسية تنفيذاً لقرار الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول إن هذه الخطوة احترازية، حيث تطلب "إيني" من الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية مزيداً من الإيضاحات بشأن الظروف التي تتيح لها استخدام هذه الحسابات لشراء الغاز الروسي. وأشارت بلومبيرغ إلى أن متحدثا باسم "إيني" رفض التعليق على هذه الأنباء. يذكر أن إيطاليا تحصل على 40% من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، في حين يسعى رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى إيجاد مصادر بديلة لإمدادات الغاز.

م.ع.ح/ز.أ.ب (د ب أ ، أ ف ب)