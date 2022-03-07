 بولندا: مساعدة اللاجئين | مراسلون حول العالم | DW | 11.03.2022

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مراسلون حول العالم

بولندا: مساعدة اللاجئين

توجّه الكثيرون من اللاجئين إلى بولندا، حيث توجد أساسا جالية أوكرانية كبيرة. ففي المدينة الحدودية برزيميسل يساعد المتطوعون اللاجئين قدر استطاعتهم ـ لكن الخوف من المستقبل يبدو واضحا.

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