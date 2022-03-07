بولندا: مساعدة اللاجئين

رائحة الحرب تفوح من ثيابهم.. لاجئون أوكرانيون في بولندا

من بلدة بولندية هادئة منسية على الحدود مع أوكرانيا، تحولت مديكا إلى ملاذ آمن لمئات آلاف اللاجئين من أوكرانيا، الذين هربوا من ويلات الحرب وهم يسحبون خلفهم حقائبهم في الطريق إلى بر الأمان. DW عربية زارت المكان.