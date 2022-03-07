بولندا: مساعدة اللاجئين

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توجّه الكثيرون من اللاجئين إلى بولندا، حيث توجد أساسا جالية أوكرانية كبيرة. ففي المدينة الحدودية برزيميسل يساعد المتطوعون اللاجئين قدر استطاعتهم ـ لكن الخوف من المستقبل يبدو واضحا.
مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
أبلغ وزير خارجية أوكرانيا نظيره الأميركي بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، واصفا رفض حلف الناتو إقامة منطقة حظر جوي بـ"مؤشر ضعف". اللقاء جرى على الحدود الأوكرانية مع بولندا، وسط حراسة مشددة.
يوسف السوداني حائر يريد لقاء أطفاله، محمد يريد العودة إلى"أم الدنيا" ففي مصر لن تكون هناك أوضاع مثل أوكرانيا، وفلسطيني يتحسر ويقول "كرهت كلمة اللجوء". قصص لاجئين عرب هاربين من جحيم أوكرانيا إلى مخيم كورجوفا البولندي.
من بلدة بولندية هادئة منسية على الحدود مع أوكرانيا، تحولت مديكا إلى ملاذ آمن لمئات آلاف اللاجئين من أوكرانيا، الذين هربوا من ويلات الحرب وهم يسحبون خلفهم حقائبهم في الطريق إلى بر الأمان. DW عربية زارت المكان.
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