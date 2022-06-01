بولندا: مساعدة الأيتام

أفارقة فروا من حرب أوكرانيا يتهمون ألمانيا بازدواجية المعايير

يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.