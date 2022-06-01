 بولندا: مساعدة الأيتام | مراسلون حول العالم | DW | 03.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

بولندا: مساعدة الأيتام

استقبلت بولندا أكثر من 4 آلاف يتيم أوكراني. في لودز وجدوا الحماية من الحرب، وهم يأملون في مستقبل أفضل.

مشاهدة الفيديو 02:55

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW: أسلحة متطورة إضافية لأوكرانيا.. هل تصب الزيت على النار؟

مسائيةDW: أسلحة متطورة إضافية لأوكرانيا.. هل تصب الزيت على النار؟ 01.06.2022

الادعاء الأوكراني يفتح التحقيق في أكثر من 15 ألف قضية جريمة حرب

الحرب في أوكرانيا .. تحقيقات متواصلة باتكاب جرائم حرب محتملة 01.06.2022

تسعى روسيا إلى السيطرة على كامل منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وفي المقابل حققت القوات الأوكرانية إنجازات صغيرة في خاركييف

الحرب في أوكرانيا .. روسيا تواصل هجومها في دونباس 31.05.2022

أصوات الانفجارات كجزء من حياة الناس اليومية في قرية بريشيب القريبة من دونباس

أصوات الانفجارات كجزء من حياة الناس اليومية في قرية بريشيب القريبة من دونباس 02.06.2022

المزيد مراسلون حول العالم

الحياة في محطات مترو الأنفاق في خاركيف ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - الحياة في محطات مترو الأنفاق في خاركيف ومواضيع أخرى 03.06.2022

أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر

أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر 03.06.2022

أوكرانيا: العودة إلى بوتشا

أوكرانيا: العودة إلى بوتشا 03.06.2022

خاركيف: الحياة تحت الأرض

خاركيف: الحياة تحت الأرض 03.06.2022

اقرأ أيضا

29.05.2022, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht per Videobotschaft bei der Wohltätigkeits-Veranstaltung «Save Ukraine - #StopWar» am Brandenburger Tor. Die Veranstalter wollen die Aufmerksamkeit der Welt auf die Ereignisse in der Ukraine lenken und Spenden für den Erwerb von medizinischer Ausrüstung sammeln. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

متهم بالتردد.. هل تنجح استراتيجية شولتس في حرب أوكرانيا؟ 31.05.2022

عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.

The logo of the OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) is seen at the organization's headquarter on the eve of the 164th OPEC meeting in Vienna, Austria on December 3, 2013. Iran will immediately export more crude oil once sanctions are lifted in the wake of the international deal to roll back its nuclear programme, the country's oil minister said. Immediately we can return to full export capacity of four million barrels per day, Iran Oil Minister Bijan Zanganeh told reporters ahead of OPEC's meeting on oil production in Vienna. AFP PHOTO / ALEXANDER KLEIN (Photo credit should read ALEXANDER KLEIN/AFP via Getty Images)

"أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع الأسعار 02.06.2022

أخيرا وبعد انتظار قررت الدول الأعضاء في "أوبك بلس" تسريع وتيرة إنتاج النفط تلبية للدعوات الملحة للغربيين، سيما عقب الحظر الأوروبي شبه الكلي للنفط الروسي وتزايد المخاوف من حدوث نقص في الأسواق العالمية.

Bildmaterial frei zur Nutzung für alle Ausspielwege zwischen 01. Februar 2022 und 31. März 2022. Keine weitere Nutzung für erneute Veröffentlichung nach diesem Datum möglich. **** epa09788721 Two refugee African students, of Eswatini (Swaziland) nationality, comfort each-other after they manage to pass the Romanian-Ukrainian border crossing point in Siret, northern Romania, 27 February 2022. Romanian authorities announced that about 25,000 Ukrainian nationals entered and remained in Romania since the start of the conflict. Romanian authorities decided to make an exception regarding Covid-19 quarantine for all refugees entering Romania from Ukraine. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

أفارقة فروا من حرب أوكرانيا يتهمون ألمانيا بازدواجية المعايير 29.05.2022

يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.

Links: TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency Aufnahmedatum 18.11.2021 Bildnachweis picture alliance / AA | Hazem Turkia FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File) - Weniger lesen Aufnahmedatum 25.02.2021 Bildnachweis picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hazem Ahmed

تحليل: هل تكون ليبيا حقلا مبكرا لتداعيات حرب أوكرانيا؟ 26.05.2022

فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟