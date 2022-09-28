 بولندا: مجموعة مؤثرة في أوشفيتز | مراسلون حول العالم | DW | 14.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

بولندا: مجموعة مؤثرة في أوشفيتز

تم ترحيل أكثر من مليون وثلاثمئة ألف إنسان إلى معسكر أوشفيتز من قبل النازيين، وقُتل معظمهم هناك. ولتظل ذكراهم حية تقوم إحدى المنظمات بحماية مجموعة مؤثرة هناك.

المزيد من المركز الإعلامي

مشروع جديد للحفاظ على ذكريات الأطفال الذين قتلوا في معسكر الإبادة النازي في أوشفيتس

احياء ذكرى الأطفال اليهود ضحايا معسكر الإبادة النازي في أوشفيتس 28.09.2022

State Ballet Berlin (Staatsballett Berlin) ensemble perform their program From Berlin with love aboard on the deck of a ship touring Berlin's landmark Bode museum at Spree river, Germany September 12, 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch

ألمانيا: باليه في الهواء الطلق 06.10.2022

Zu Beginn einer Pressekonferenz vor der letzten Teileröffnung des Humboldt Forums stehen die sogenannten Benin Bronzen in den Ausstellungsräumen. Die Sammlungspräsentationen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin sind mit rund 20 000 Exponaten auf 16 000 Quadratmetern dann vollständig zu sehen.

ألمانيا: منتدى همبولت يفتح كل الأبواب 01.10.2022

دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى 30.09.2022

المزيد مراسلون حول العالم

جدل حول الحجاب في إندونيسيا

مراسلون حول العالم - جدل حول الحجاب في إندونيسيا 14.10.2022

Indonesia: Mandatory hijabs or freedom to choose? A teacher and students wearing hijabs. Ort: Indonesia Sendedatum: 19.09.2022

إندونيسيا: جدل حول الحجاب 14.10.2022

Record low water levels in Lake Mead, the largest man-made reservoir in the United States, have brought the urgency of the climate crisis a symptom of climate change and poor resource management. Washington has issued an ultimatum to several states to take strict action. Short teaser: Record low water levels in Lake Mead force US federal government to step in and set an ultimatum to the states to come up with drastic measures.

الولايات المتحدة الأمريكية: نهر كولورادو يجف 14.10.2022

Fokus Europa Großbritannien Schneider

بريطانيا: سيفل رو خياط الرجال 14.10.2022

اقرأ أيضا

Palestinian President Mahmoud Abbas attends a news conference with German Chancellor Olaf Scholz, in Berlin, Germany, August 16, 2022. REUTERS/Lisi Niesner

وجهة نظر: جريمة الهولوكست لا تقارن وكلام عباس مخجل ومشين 17.08.2022

مقارنة الهولوكوست (بشئ آخر) يجب ألا تبقى دون معارضة ولو لثانية واحدة على الأراضي الألمانية، تقول سارة يوديت هوفمان. وترى أن رد فعل أولاف شولتس المتأخر على محمود عباس يظهر أن خطأ ما يقع في ثقافة تذكر المحرقة النازية.

No peace for 1972 Olympics victims' families 30.08.2022, Israel, The 1972 hostage-taking attack at the Munich Olympics continues to haunt eyewitnesses to this day.

بعد 50 عاما من هجوم ميونيخ.. هل حصلت أسر الضحايا على ما تريده؟ 02.09.2022

الاتفاق بين الحكومة الألمانية وأسر ضحايا الوفد الرياضي الإسرائيلي الذين قتلوا بعملية إرهابية نفذها مسلحون فلسطينيون بميونيخ 1972 قد يغلق ملفا دام 50 عاماً، لكن يبدو أن لهذه القضية أسرار قد يكشفها أرشيف سري في حال فتحه.

Das Lager Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) wurde in etwa drei Kilometer Entfernung vom Stammlager errichtet. Die Bauentscheidung wurde in Berlin im September 1941 von Himmler getroffen, der hier 100.000 sowjetische Kriegsgefangene unterbringen wollte. Der Komplex umfasste etwa fünf Quadratkilometer und wurde von einem mit 6.000 Volt geladenen Stacheldrahtzaun umsäumt. Dahinter standen in 200 Meter Abstand Wachtürme. Der letzte Turm auf dem Foto ist das Torhaus, durch das die Züge zur Rampe rollten. Die Huckel im Vordergrund sind Einmann-Bunker für SS-Wachpersonal, in die ich dieses bei Bombenangriffen flüchtete. Foto: Frank Baumgart

إحياء ذكرى الهولوكوست: أوشفيتز .. ذاكرة آلة الإبادة النازية 27.01.2022

يذكّر يوم أحياء ذكرى الهولوكوست حول العالم بجرائم النازية. في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قام الجيش السوفييتي بتحرير من تبقى من سجناء معسكر أوشفيتس للإبادة. ما وجده الجنود هناك يبقى إلى اليوم أمراً مروعاً.

June 26, 2022, Tehran, Tehran, Iran: A handout photo made available by the Iranian presidential office shows, Iranian president EBRAHIM RAISI speaking during a live TV interview, in Tehran, Iran, on 25 Jun 2022. (Credit Image: Â© Iranian Presidency via ZUMA Press Wire

تصريحات الرئيس الإيراني حول الهولوكست تثير انتقادات شديدة 19.09.2022

قوبلت تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حول الهولوكست بانتقادات شديدة خصوصا في إسرائيل والولايات المتحدة. وفيما وصف مستشار الرئيس بايدن التصريحات بـ"الشائنة" دعت إسرائيل إلى منع رئيسي من الكلام أمام الأمم المتحدة.