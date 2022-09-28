بولندا: مجموعة مؤثرة في أوشفيتز

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تم ترحيل أكثر من مليون وثلاثمئة ألف إنسان إلى معسكر أوشفيتز من قبل النازيين، وقُتل معظمهم هناك. ولتظل ذكراهم حية تقوم إحدى المنظمات بحماية مجموعة مؤثرة هناك.
مقارنة الهولوكوست (بشئ آخر) يجب ألا تبقى دون معارضة ولو لثانية واحدة على الأراضي الألمانية، تقول سارة يوديت هوفمان. وترى أن رد فعل أولاف شولتس المتأخر على محمود عباس يظهر أن خطأ ما يقع في ثقافة تذكر المحرقة النازية.
الاتفاق بين الحكومة الألمانية وأسر ضحايا الوفد الرياضي الإسرائيلي الذين قتلوا بعملية إرهابية نفذها مسلحون فلسطينيون بميونيخ 1972 قد يغلق ملفا دام 50 عاماً، لكن يبدو أن لهذه القضية أسرار قد يكشفها أرشيف سري في حال فتحه.
يذكّر يوم أحياء ذكرى الهولوكوست حول العالم بجرائم النازية. في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قام الجيش السوفييتي بتحرير من تبقى من سجناء معسكر أوشفيتس للإبادة. ما وجده الجنود هناك يبقى إلى اليوم أمراً مروعاً.
قوبلت تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حول الهولوكست بانتقادات شديدة خصوصا في إسرائيل والولايات المتحدة. وفيما وصف مستشار الرئيس بايدن التصريحات بـ"الشائنة" دعت إسرائيل إلى منع رئيسي من الكلام أمام الأمم المتحدة.
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