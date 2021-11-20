بولندا .. مبادرة إنسانية للأمهات لمساعدة المهاجرين

بيلاروسيا تفتح المخازن كمأوى للاجئين وبولندا تنتقد ميركل

بعد يوم عاصف، قضى مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية الليلة في مخازن للخدمات اللوجيستية، أمر الرئيس لوكاشينكو بفتحها، في محاولة لتهدئة الوضع. وبولندا تنتقد مكالمة ميركل للوكاشنكو.