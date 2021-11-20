 بولندا .. مبادرة إنسانية للأمهات لمساعدة المهاجرين | DW الأخبار | DW | 21.11.2021

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بولندا .. مبادرة إنسانية للأمهات لمساعدة المهاجرين

لا تزال أزمة المهاجرين على الجناح الشرقي لأوروبا تتواصل. وتقوم بولندا بصد المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود من بيلاروسيا. وأطلقت أمهات بولنديات مبادرة لتقديم مساعدات إنسانية.

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