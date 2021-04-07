 بولندا: قانون صارم ضد الإجهاض | مراسلون حول العالم | DW | 14.01.2022

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مراسلون حول العالم

بولندا: قانون صارم ضد الإجهاض

بولندا لديها قانون متشدد لمنع الإجهاض. والآن تريد الحكومة إدراج سجل مركزي جديد للحوامل. لذا تخشى كثيرات أن يؤدي هذا إلى السيطرة الكاملة على النساء.

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