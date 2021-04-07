بولندا: قانون صارم ضد الإجهاض

حكايات من الحدود: "أوشين فايكنغ" أكثر من "قارب كبير"

تصلنا يوميًا أخبار عمليات الإنقاذ للمهاجرين التي ملأت صفحات الأخبار لكن جميعها تنقل جزءًا واحدًا من القصة.. وعلى متن سفينة الإنقاذ "أوشين فايكينغ" التي تصنع هذه الأخبار يبدو المشهد مختلفًا.. كيف الحياة على متن القارب؟