بولندا: قانون صارم ضد الإجهاض

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بولندا لديها قانون متشدد لمنع الإجهاض. والآن تريد الحكومة إدراج سجل مركزي جديد للحوامل. لذا تخشى كثيرات أن يؤدي هذا إلى السيطرة الكاملة على النساء.
أشار تقريران حديثان صدرا في الولايات المتحدة أن إصابة الحوامل بمتغير دلتا رفع من احتمالات وفاة الأم أو الأجنة قبل وخلال وبعد الولادة، ما يدل على وجوب تلقي الحوامل الجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
غداة اتصاله مع المستشارة ميركل، الرئيس البيلاروسي يظهر استعداداً لحلّ أزمة اللاجئين على حدود بلاده مع بولندا. وسلطات الأخيرة تطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها.
تصلنا يوميًا أخبار عمليات الإنقاذ للمهاجرين التي ملأت صفحات الأخبار لكن جميعها تنقل جزءًا واحدًا من القصة.. وعلى متن سفينة الإنقاذ "أوشين فايكينغ" التي تصنع هذه الأخبار يبدو المشهد مختلفًا.. كيف الحياة على متن القارب؟
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