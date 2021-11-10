بولندا .. جدار حدودي لوقف عبور المهاجرين

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تشيد بولندا سياجا أمنيا على طول حدودها مع بيلاروسيا للحيلولة دون وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي عبر هذا الطريق. تقول بولندا إن الجدار استجابة مبررة للأزمة، لكن منتقدين يقولون إنه يشكل أيضًا حاجزًا أمام طالبي اللجوء.
وزير بولندي يقول إن بيلاروسيا لجأت لاستخدام طريقة جديدة للدفع بالمهاجرين عبر الحدود البولندية إلى أوروبا، فيما قالت مينسك إن الوضع على العدود ما زال "متوتراً". وفي وارسو تظاهر مئات للمطالبة بمساعدة العالقين.
في مساحة مفتوحة بين سياجي الحدودين البولندية البيلاروسية، يعلق المهاجرون. يدفعهم حرس الحدود البيلاروسي إلى الأمام للعبور، وحرس الحدود البولندي إلى الوراء للعودة.
حيدر آل مرجان، واحد من الشباب العراقيين الذين خرجوا إلى الشارع احتجاجاً على أوضاع البلد. سرعان ما انقلبت حياته رأساً على عقب، واضطر كغيره من آلاف العراقيين للهرب إلى أوروبا،بر أكثر طرق الهجرة خطراً: طريق بيلاروسياَ.
زار فريق مهاجر نيوز مقاطعات وبلدات بالقرب من المنطقة الحدودية البولندية البيلاروسية، منها غابة تجاور بلدة ميخالوفا (شمال شرق بولندا) التابعة لمقاطعة بياليستو. التقى هناك بمهاجرتين سوريتين كانتا ضمن مجموعة من 11 شخصا.
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