 بولندا .. جدار حدودي لوقف عبور المهاجرين | DW الأخبار | DW | 30.01.2022

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بولندا .. جدار حدودي لوقف عبور المهاجرين

تشيد بولندا سياجا أمنيا على طول حدودها مع بيلاروسيا للحيلولة دون وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي عبر هذا الطريق. تقول بولندا إن الجدار استجابة مبررة للأزمة، لكن منتقدين يقولون إنه يشكل أيضًا حاجزًا أمام طالبي اللجوء.

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