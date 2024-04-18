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سياسةبولندا

بولندا: توقيف جاسوس يشتبه بتخطيطه مع الروس لاغتيال زيلينسكي

١٨ أبريل ٢٠٢٤

أوقفت بولندا رجلاً يشتبه بأنه تواصل مع أجهزة الاستخبارات الروسية وساعدها في التحضير لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت النيابة العامة في كل من كييف ووارسو.

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أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في الاحتفالات بالذكرى العاشرة للحرس الوطني (26 مارس/ آذار 2024)
قال المدّعي العام الأوكراني إنّ الموقوف في بولندا كان مسؤولاً بشكل خاص عن جمع ونقل معلومات حول أمن مطار رزيسزو-ياسيونكا في بولندا والذي كثيراً ما يستخدمه الرئيس الأوكراني خلال رحلاته الخارجية.صورة من: President Of Ukraine/APA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance

أعلنت السلطات البولندية عن توقيفها لرجل يشتبه بتواصله مع الاستخبارات الروسية لمساعدتها في تدبير محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكان على الموقوف، وهو مواطن بولندي اسمه باول ك. "جمع معلومات وتزويد أجهزة الاستخبارات العسكرية لروسيا الاتحادية بها (...) خصوصاً مساعدة الأجهزة الخاصة الروسية على التخطيط لمحاولة اغتيال محتملة لرئيس دولة أجنبية هو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، وفق ما أفادت النيابة العامة البولندية في بيان.

وأضاف البيان أنّ الموقوف أبدى "استعداده للعمل لحساب أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية وقد أجرى اتصالات مع مواطنين روس منخرطين مباشرة في الحرب في أوكرانيا". وقالت النيابة العامة البولندية إنّ توقيف باول ك. تمّ بعدما تلقّت إخطاراً بشأنه من نظيرتها الأوكرانية أجرت على أساسه تحقيقاً أتاح لها جمع "أدلة أساسية" على تورّطه.

وفي كييف، قال المدّعي العام الأوكراني أندري كوستين إنّ الموقوف في بولندا كان مسؤولاً بشكل خاص عن "جمع ونقل معلومات إلى الدولة المعتدية حول أمن مطار رزيسزو-ياسيونكا" في جنوب شرق بولندا، والذي كثيراً ما يستخدمه الرئيس الأوكراني خلال رحلاته الخارجية.

كذلك فإنّ هذا المطار يستخدمه مسؤولون من دول أخرى في رحلاتهم إلى أوكرانيا وتستخدمه أيضاً قوافل المساعدات المرسلة إلى هذا البلد. وبحسب النيابتان العامّتان في كلّ من كييف ووارسو فإنّ باول ك. أودع الحبس المؤقت.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب)

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