بولندا: توقيف جاسوس يشتبه بتخطيطه مع الروس لاغتيال زيلينسكي

أوقفت بولندا رجلاً يشتبه بأنه تواصل مع أجهزة الاستخبارات الروسية وساعدها في التحضير لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت النيابة العامة في كل من كييف ووارسو.

أعلنت السلطات البولندية عن توقيفها لرجل يشتبه بتواصله مع الاستخبارات الروسية لمساعدتها في تدبير محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكان على الموقوف، وهو مواطن بولندي اسمه باول ك. "جمع معلومات وتزويد أجهزة الاستخبارات العسكرية لروسيا الاتحادية بها (...) خصوصاً مساعدة الأجهزة الخاصة الروسية على التخطيط لمحاولة اغتيال محتملة لرئيس دولة أجنبية هو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، وفق ما أفادت النيابة العامة البولندية في بيان.

وأضاف البيان أنّ الموقوف أبدى "استعداده للعمل لحساب أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية وقد أجرى اتصالات مع مواطنين روس منخرطين مباشرة في الحرب في أوكرانيا". وقالت النيابة العامة البولندية إنّ توقيف باول ك. تمّ بعدما تلقّت إخطاراً بشأنه من نظيرتها الأوكرانية أجرت على أساسه تحقيقاً أتاح لها جمع "أدلة أساسية" على تورّطه.

وفي كييف، قال المدّعي العام الأوكراني أندري كوستين إنّ الموقوف في بولندا كان مسؤولاً بشكل خاص عن "جمع ونقل معلومات إلى الدولة المعتدية حول أمن مطار رزيسزو-ياسيونكا" في جنوب شرق بولندا، والذي كثيراً ما يستخدمه الرئيس الأوكراني خلال رحلاته الخارجية.

كذلك فإنّ هذا المطار يستخدمه مسؤولون من دول أخرى في رحلاتهم إلى أوكرانيا وتستخدمه أيضاً قوافل المساعدات المرسلة إلى هذا البلد. وبحسب النيابتان العامّتان في كلّ من كييف ووارسو فإنّ باول ك. أودع الحبس المؤقت.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب)