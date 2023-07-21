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بولندا تنقل قوات إلى شرق البلاد بسبب تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروسيا
أعلن الرئيس الروسي أن أي عدوان على بيلاروسيا سيعد عدوانا على الاتحاد الروسي، مهددا بالرد على ذلك بكل الوسائل المتاحة، فيما قال وزير الدفاع الألماني إن بلاده وحلف الناتو مستعدان لدعم بولندا.
بمجرد إعلان كييف أن روسيا هي مصدر الصاروخ الذي ضرب قرية بولندية، حثت واشطن الرئيس زيلينسكي على توخي الحذر. القيادة البولندية اندهشت بدورها من إصرار الرئيس الأوكراني على موقفه، ما أجج المخاوف بشأن تآكل الدعم الغربي لكييف.
شد وجذب وتطورات متلاحقة بشأن الأزمة الراهنة عند الحدود البولندية البيلاروسية، إذ كشفت بغداد عن "إجراءات فعلية" لإعادة العراقيين العالقين في المنطقة الحدودية، فيما هدد الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو بالرد على أي عقوبات.
فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
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