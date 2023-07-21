بولندا تنقل قوات إلى شرق البلاد بسبب تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروسيا

بوتين يهدد بولندا بعد نشرها قوات على الحدود مع بيلاروسيا

أعلن الرئيس الروسي أن أي عدوان على بيلاروسيا سيعد عدوانا على الاتحاد الروسي، مهددا بالرد على ذلك بكل الوسائل المتاحة، فيما قال وزير الدفاع الألماني إن بلاده وحلف الناتو مستعدان لدعم بولندا.