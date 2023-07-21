 بولندا تنقل قوات إلى شرق البلاد بسبب تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروسيا | DW الأخبار | DW | 22.07.2023

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بولندا تنقل قوات إلى شرق البلاد بسبب تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروسيا

بولندا تنقل قوات إلى شرق البلاد بسبب تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروسيا

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