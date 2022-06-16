 بولندا تعترف بأن رئيسها خُدع بمكالمة أجراها منتحل لشخصية ماكرون | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.11.2022

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سياسة واقتصاد

بولندا تعترف بأن رئيسها خُدع بمكالمة أجراها منتحل لشخصية ماكرون

أكد مكتب الرئيس البولندي أن خطأ وقع في تحديد شخصية المتصل بالرئيس البولندي، وبحسب مكتب الرئيس أندريه دودا، فإن الأخير اعتقد أنه يتحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حين اتضح أنه تحدث مع مخادع روسي.

الرئيس البولندي أندريه دودا

الرئيس البولندي أندريه دودا

عندما تحدّث الرئيس البولندي الأسبوع الماضي عن انفجار صاروخ في قرية بولندية لشخص اعتقد أنه نظيره الفرنسي، كان في الواقع يتحدث إلى مخادع روسي. وأكّد مكتب الرئيس أندريه دودا اليوم الثلاثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني)، حصول المكالمة الأسبوع الماضي بعدما تم تداول تسجيل صوتي قال مخادعَان روسيان على الإنترنت إنهما وراءه. ويملك الزوجان تاريخا في خداع شخصيات بارزة ويعتقد أن لهما صلات بأجهزة الأمن الروسية.

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اتهمت واشنطن موسكو بارتكاب "جرائم حرب ممنهجة" في أوكرانيا، في وقت تعددت فيه المسارات القضائية لملاحقة روسيا على جرائم محتملة، بما في ذلك اتهامات منظمة الصحة العالمية لموسكو بتدمير البنبة الصحية في أوكرانيا.

بعد حالة من التأهب والقلق أعقبت سقوط صاروخ في بولندا، رجح الناتو ووارسو أن الحادث لم يكن هجوما متعمدا علاوة على عدم وجود دليل على أن روسيا أطلقت الصاروخ. موسكو نفت صلتها بالأمر ورحبت بـ"ضبط النفس" الأمريكي.

بمجرد إعلان كييف أن روسيا هي مصدر الصاروخ الذي ضرب قرية بولندية، حثت واشطن الرئيس زيلينسكي على توخي الحذر. القيادة البولندية اندهشت بدورها من إصرار الرئيس الأوكراني على موقفه، ما أجج المخاوف بشأن تآكل الدعم الغربي لكييف.

وغرّد مكتب دودا "عقب الانفجار الصاروخي في بجيفودوف، وخلال مكالمات متواصلة مع رؤساء دول وحكومات، كانت هناك مكالمة مع شخص يدّعي أنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضاف "أدرك دودا من خلال الطريقة التي كان يجري بها المتصل المحادثة أنها ربما كانت محاولة للاحتيال وأغلق الهاتف".

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" عما إذا كانا وراء المكالمة، أكد المخادعان الروسيان "فوفان ولكزس"، "قلنا ذلك على كل وسائل التواصل الاجتماعي... ونشرنا مقطع فيديو". وفي المكالمة التي أجريت يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر، ادعى شخص بلكنة روسية أنه ماكرون. تحدث هو ودودا عنالانفجار الصاروخي القاتل قرب الحدود الأوكرانية في وقت سابق من ذلك اليوم.

ويُعتقد الآن على نطاق واسع أن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقته الدفاعات الأوكرانية،رغم أن التكهنات الأولية وجهت أصابع الاتهام إلى روسيا.

وقال دودا "أهلا إيمانويل... شكرا على مكالمتك. الوضع صعب جدا كما تعلم". وأضاف أن الانفجار نجم عن صاروخ "أطلق ولا نعرف من المسؤول" وأنه ينتظر نتائج التحقيق.

وتابع "إيمانويل، صدقني، أنا شديد الحذر. أنا لا ألوم الروس ... لا أريد خوض حرب مع روسيا". وقال دودا أيضا إن بولندا لا تفكر في التمسك بالمادة 5 من المعاهدة التأسيسية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تطلب من الدول الأعضاء مساعدة بعضها في حال وقوع هجوم على إحداها. كما سئل الرئيس البولندي أيضا عن المزاعم الروسية بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنابل قذرة. وأجاب "أنا متخوّف أكثر من بعض المشكلات مع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا... أنا متخوّف أكثر من كارثة نووية".

ع.أ.ج/ ع. ش (أ ف ب)

مسائيةDW : عقب سقوط صاروخ على بولندا.. كييف تتهم موسكو وحذر غربي

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