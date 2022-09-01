بولندا تطالب ألمانيا بتعويضات حرب بقيمة 1,3 تريليون يورو

قدرت الحكومة البولندية الخميس قيمة الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب العالمية الثانية بـ 1,3 تريليون يورو معلنة أنها "ستطلب من ألمانيا التفاوض على هذه التعويضات".

وقال نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس (الأول من أيلول/ سبتمبر 2022) "إنه مبلغ ضخم قدره 6,2 تريليون" زلوتي (1,3 تريليون يورو)، مضيفا أن الآلية التي ستفضي إلى تلقي بولندا هذه التعويضات ستكون "طويلة وصعبة". وأشار إلى أن "قسما كبيرا (من المبلغ) هو تعويض عن مقتل أكثر من 5,2 مليون مواطن بولندي".

وأدلى كاتشينسكي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي خصصه لعرض تقرير حول خسائر بولندا خلال الحرب العالمية الثانية. ويقدر التقرير خسائر بولندا المادية بـ800 مليار زلوتي (170 مليار يورو).

وغالبا ما شدد حزب القانون والعدالة منذ وصوله إلى السلطة عام 2015 على مسألة التعويضات. وبدأ العمل على التقرير في 2017. وتم عرض التقرير اليوم الخميس في القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو بمناسبة الذكرى الـ 83 لبدء الحرب العالمية الثانية.

ألمانيا ترفض دفع أي مطالب من بولندا بدفع تعويضات عن خسائرها إبان الحرب العالمية الثانية

ملف التعويضات أغلق!

وقال كاتشينسكي "لم نكتف بإعداد تقرير هو وثيقة مفتوحة سيتم حتما استكمالها، بل اتخذنا أيضا قرارا، قرارا يتعلق بتحرك لاحق، وهذا التحرك يقضي بأن نطلب من ألمانيا التفاوض على هذه التعويضات. وهذا قرار سننفذه".

وتابع "الألمان احتلوا بولندا وألحقوا بنا أضرارا جسيمة. كان الاحتلال إجراميا ووحشياإلى حد يفوق التصور، وترك عواقب لا تزال في حالات كثيرة مستمرة حتى اليوم".

تقول ألمانيا إن بولندا تخلت عن تقاضي تعويضات حرب من ألمانيا الشرقية عام 1953، غير أن المحافظين البولنديين ينفون ذلك. وترفض برلين أية مطالب بدفع تعويضات، حيث تعتبر أن المسألة أغلقت منذ إبرام معاهدة 4+2، التي سمحت بإعادة توحيد ألمانيا في مطلع تسعينيات القرن الماضي .

وفي أول رد رسمي على المطالبات الجديدة قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إنّ "مسألة التعويضات قد تم إنهاؤها وأن الموقف الألماني لم يتغير"، مشيرا إلى أن بولندا كانت قد تنازلت عن المطالبة بتعويضات أخرى.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)