DW الأخبار

بولندا تستقبل الآلاف من أيتام أوكرانيا

ذكرت بيانات رسمية أن أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن عبروا الحدود إلى بولندا منذ بداية العزو الروسي لأوكرانيا. واستقبلت بولندا ايضا نحو أربعة آلاف من الأيتام الأوكرانيين