بولندا تستقبل الآلاف من أيتام أوكرانيا

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ذكرت بيانات رسمية أن أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن عبروا الحدود إلى بولندا منذ بداية العزو الروسي لأوكرانيا. واستقبلت بولندا ايضا نحو أربعة آلاف من الأيتام الأوكرانيين
يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الرئيس الأوكراني زيلنسكي في كييف ويزور ضواحي المدينة التي شهدت مجازر، وذلك بعد اجتماعه الذي وصفه بـ"المفيد جداً" مع بوتين. وبولندا تطالب بتمويل إضافي لرعاية اللاجئين الأوكرانيين.
انضم مكتب المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى التحقيق الأوروبي الجاري حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في تعاون غير مسبوق. وروسيا تستهدف إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية في دونباس.
عمت مشاعر التضامن والمساعدة لأولئك الفارين من الحرب في أوكرانيا جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال العقبات الإدارية تعرقل بعض الجهود التي تبذل في مختلف البلدان.
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صاروخين على كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بينما كثفت موسكو هجومها في شرق البلاد ما دفع واشنطن لقطع وعود جديدة بمساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.
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