 بولندا تدرب الجنود الأوكران على دبابات ليوبارد اثنان | DW الأخبار | DW | 14.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

بولندا تدرب الجنود الأوكران على دبابات ليوبارد اثنان

بعد أسابيع من إعطاء ألمانيا الضو الأخضر لتوريد دبابات قتالية من طراز ليوبارد اثنان لأوكرانيا، فرقة جنود أوكرانية تتلقى التدريب على الدبابات في غرب بولندا

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW : دبابات قتالية غربية لأوكرانيا...فصل جديد في الحرب؟

مسائيةDW : دبابات قتالية "غربية" لأوكرانيا...فصل جديد في الحرب؟ 25.01.2023

توقع أوكرانيا هجوما روسيا جديدا هذا الشهر بحلول ذكرى مرور عام على بدء الغزو الروسي.

زيلينسكي يصف الوضع الميداني في دونيتسك بالصعب 06.02.2023

بينما يزداد الضغط عليه، يتمسك المستشار الألماني بضرورة التشاور مع الشركاء للسماح بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 12.01.2023

هل تسمح ألمانيا باستلام أوكرانيا للدبابات من طراز ليوبارد؟

أوكرانيا تنتظر سماح ألمانيا بحصول كييف على الدباباة ليوبارد من دول غربية 17.01.2023

المزيد DW الأخبار

يعاني قطاع غزة من نقص كبير في المدارس ومن تزايد أعداد الطلبة مما ؤثر سلبا على مستوى التعليم في القطاع

اكتظاظ المدارس في غزة 14.02.2023

كنائس في ألمانيا تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا

كنائس في ألمانيا تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا 14.02.2023

نساء في السودان يتعلمن رياضة الجودو لحماية أنفسهن من عنف الشارع... تعرف على مبادرة جودو للنساء في السودان!

نساء في السودان يتعلمن رياضة الجودو لحماية أنفسهن من عنف الشارع. 13.02.2023

كييف تواجه مشلكة نقص متفاقم في الذخيرة، لماذا لا يستطيع الحلفاء الغربيين مواجهة هذه المشكلة؟

أوكرانيا: معارك مستمرة ونقص في الذخيرة 13.02.2023

اقرأ أيضا

Unser Bild zeigt Bundeswehr-Kampfpanzer Leopard 1 in Munster, 03.02.1995, © by picture alliance/photothek

برلين أعطت الضوء الأخضر لتسليم أوكرانيا 178 دبابة "ليوبارد 1" 07.02.2023

قال وزير الدفاع الألماني خلال زيارته إلى كييف، إنه من المنتظر أن تحصل أوكرانيا على نحو178 دبابة من طراز ليوبارد 1 من عدة دول أوروبية. كما أشار إلى أن ألمانيا سترسل صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى خلال هذا الشهر.

16.12.2022, Ukraine, Bachmut: Ukrainische Soldaten feuern eine Pion (M-1975) Kanonenhaubitze auf russische Stellungen. Foto: Libkos/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حرب أوكرانيا تَرسمُ معالم نظام عالمي جديد في طور التشكل 14.02.2023

خارج حدود أوكرانيا، أدى غزو روسيا لجارتها إلى إحداث تغييرات في أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل كتل جديدة لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة فيما يلي بعض التغييرات الرئيسية بعد مرور سنة على الحرب.

ARCHIV - Ein Kampfpanzer «Leopard 2 A6» fährt am 02.10.2013 bei einer Bundeswehrübung in Bergen (Niedersachsen). Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hat einen 118-Millionen-Euro-Großauftrag für die Modernisierung von Leopard-Kampfpanzern der Bundeswehr bekommen. Dabei würden insgesamt 104 Leopard-2-Panzer im Kampfwert gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

كيف يمكن أن تحسم دبابات ليوبارد الألمانية المعركة في أوكرانيا؟ 25.01.2023

أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟

Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 durch ein Wasserbecken.

تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 24.01.2023

قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.