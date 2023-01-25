بولندا تدرب الجنود الأوكران على دبابات ليوبارد اثنان

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بعد أسابيع من إعطاء ألمانيا الضو الأخضر لتوريد دبابات قتالية من طراز ليوبارد اثنان لأوكرانيا، فرقة جنود أوكرانية تتلقى التدريب على الدبابات في غرب بولندا
قال وزير الدفاع الألماني خلال زيارته إلى كييف، إنه من المنتظر أن تحصل أوكرانيا على نحو178 دبابة من طراز ليوبارد 1 من عدة دول أوروبية. كما أشار إلى أن ألمانيا سترسل صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى خلال هذا الشهر.
خارج حدود أوكرانيا، أدى غزو روسيا لجارتها إلى إحداث تغييرات في أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل كتل جديدة لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة فيما يلي بعض التغييرات الرئيسية بعد مرور سنة على الحرب.
أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟
قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.
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