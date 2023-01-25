بولندا تدرب الجنود الأوكران على دبابات ليوبارد اثنان

حرب أوكرانيا تَرسمُ معالم نظام عالمي جديد في طور التشكل

خارج حدود أوكرانيا، أدى غزو روسيا لجارتها إلى إحداث تغييرات في أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل كتل جديدة لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة فيما يلي بعض التغييرات الرئيسية بعد مرور سنة على الحرب.