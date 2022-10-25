بولندا تخشى أن تهرب روسيا المهاجرين إليها عبر كالينينغراد

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بولندا تخشى أن تهرب روسيا المهاجرين إليها عبر جيب كالينينغراد الروسي
بعد سحب بولندا اعتراضها، توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق في حال انخفاض الأسعار.
في موقف يتناقض مع ما عبر عنه متحدث باسمه، اعتبر زيلينسكي أن الغرب أظهر ضعفا عندما وضع سقفا للنفط الروسي عند 60 دولارا، قائلا إن هذا السعر سيزيد موازنة روسيا بمقدار 100 مليار دولار سنويا. من جانبها رفضت موسكو القرار بشدة.
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون "كل الإمكانيات القانونية" التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن الدمار في أوكرانيا. فيما اتهمت موسكو الغرب بالمشاركة مباشرة في الحرب.
يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست موقف الحلف تجاه الصين التي يتم توصيفها كتحد للأمن القومي وقيم الدول الأعضاء في الحلف. ويبحث الاجتماع كذلك تداعيات حرب أوكرانيا على الدول المجاورة لروسيا.
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