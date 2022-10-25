 بولندا تخشى أن تهرب روسيا المهاجرين إليها عبر كالينينغراد | DW الأخبار | DW | 03.12.2022

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DW الأخبار

بولندا تخشى أن تهرب روسيا المهاجرين إليها عبر كالينينغراد

بولندا تخشى أن تهرب روسيا المهاجرين إليها عبر جيب كالينينغراد الروسي

المزيد من المركز الإعلامي

26.09.2022 | Leader of Italian far-right party Fratelli d'Italia (Brothers of Italy), Giorgia Meloni acknowledges the audience after she delivered an address at her party's campaign headquarters overnight on September 26, 2022 in Rome, after the country voted in a legislative election. - Far-right leader Giorgia Meloni won big in Italian elections on September 25, the first projections suggested, putting her eurosceptic populists on course to take power at the heart of Europe. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

"الجرس" بيد اليمين في إيطاليا... هل القلق الأوروبي مُبرَّر؟ 25.10.2022

روسيا تهدد ليتوانيا، العضو في الناتو، بسبب تطبيقها العقوبات ومنعها نقل البضائع الروسية عبر أراضيها.

كالينينغراد في قلب نزاع روسي-أوروبي عنوانه العفوبات 22.06.2022

بسبب حرب أوكرانيا .. السويد وفنلندا تدرسان الانضمام للناتو

بسبب حرب أوكرانيا .. السويد وفنلندا تدرسان الانضمام للناتو 14.04.2022

عراقيون يعودون لبلادهم بعد فشل محاولاتهم دخول الاتحاد الأوروبي

عراقيون يستعدون للعودة لبلادهم بعد فشل محاولاتهم دخول الاتحاد الأوروبي 19.11.2021

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أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي

أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي 03.12.2022

أفادت تقارير لأطباء في ألمانيا أن المستشفيات تكتظ بسبب ارتفاع أعداد مرضى الجهاز التنفسي بين الأطفال.

أقسام الأطفال في المستشفيات الألمانية تدق ناقوس الخطر 03.12.2022

يسعى الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى إصلاح قوانين الجنسية. وستسمح خطتهم للمهاجرين بالحصول على جواز سفر ألماني في 3 سنوات.

الحكومة الألمانية تسعى لتخفيف قواعد الجنسية 03.12.2022

مدينة باخموت مدمرة وشوارعها مهجورة. المدينة تتوقع أن تتعرض لهجوم روسي. الإجلاء مستمر ولكن البعض لا يرغبون بمغادرتها.

باخموت الأوكرانية تقاوم محاولات روسيا لاحتلالها وسط عمليات إجلاء منها 03.12.2022

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, REPUBLIC OF TATARSTAN - NOVEMBER 22, 2022: Yamashneft, a subsidiary of Tatneft, develops the Yamashinskoye oil field in Almetyevsky District. On November 23, the EU and G7 plan to discuss setting a price cap of $60p/b on Russian oil. According to The Wall Street Journal, $70p/b is also on the table. Such a restriction is likely to come into force on December 5. Yegor Aleyev/TASS]

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تحديد سقف أعلى لسعر النفط الروسي 02.12.2022

بعد سحب بولندا اعتراضها، توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق في حال انخفاض الأسعار.

RUSSIA, REPUBLIC OF TATARSTAN - NOVEMBER 22, 2022: Yamashneft, a subsidiary of Tatneft, develops the Yamashinskoye oil field near the village of Boriskino, Almetyevsky District. On November 23, the EU and G7 plan to discuss setting a price cap of $60p/b on Russian oil. According to The Wall Street Journal, $70p/b is also on the table. Such a restriction is likely to come into force on December 5. Yegor Aleyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 56029465

زيلينسكي يعتبر وضع سقف لسعر النفط الروسي "قرارا غير جدي" 03.12.2022

في موقف يتناقض مع ما عبر عنه متحدث باسمه، اعتبر زيلينسكي أن الغرب أظهر ضعفا عندما وضع سقفا للنفط الروسي عند 60 دولارا، قائلا إن هذا السعر سيزيد موازنة روسيا بمقدار 100 مليار دولار سنويا. من جانبها رفضت موسكو القرار بشدة.

EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell (L) and OSCE Chairperson-in-Office and Polish Foreign Minister Zbigniew Rau shake hands during the 29th Ministerial Council meeting of the OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) in Lodz, Poland on December 1, 2022. (Photo by RADOSLAW JOZWIAK / AFP) (Photo by RADOSLAW JOZWIAK/AFP via Getty Images)

بوريل يسعى لتحميل روسيا تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا 01.12.2022

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون "كل الإمكانيات القانونية" التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن الدمار في أوكرانيا. فيما اتهمت موسكو الغرب بالمشاركة مباشرة في الحرب.

United States Secretary of State Antony Blinken attends at the first day of the meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, in Bucharest, Romania, Tuesday, Nov. 29, 2022. (AP Photo/Andreea Alexandru)

الناتو يسعى لتهدئة مخاوف الدول المجاورة لروسيا 30.11.2022

يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست موقف الحلف تجاه الصين التي يتم توصيفها كتحد للأمن القومي وقيم الدول الأعضاء في الحلف. ويبحث الاجتماع كذلك تداعيات حرب أوكرانيا على الدول المجاورة لروسيا.