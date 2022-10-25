بولندا تخشى أن تهرب روسيا المهاجرين إليها عبر كالينينغراد

زيلينسكي يعتبر وضع سقف لسعر النفط الروسي "قرارا غير جدي"

في موقف يتناقض مع ما عبر عنه متحدث باسمه، اعتبر زيلينسكي أن الغرب أظهر ضعفا عندما وضع سقفا للنفط الروسي عند 60 دولارا، قائلا إن هذا السعر سيزيد موازنة روسيا بمقدار 100 مليار دولار سنويا. من جانبها رفضت موسكو القرار بشدة.