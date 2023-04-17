 بولندا تحيي الذكرى الثماني لانتفاضة الحي اليهودي في وارسو | DW الأخبار | DW | 19.04.2023

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بولندا تحيي الذكرى الثماني لانتفاضة الحي اليهودي في وارسو

تمر اليوم الذكرى الثمانون لأكبر انتفاضة خاضها اليهود ضد الاصطهاد والإبادة من قبل ألمانيا النازية.

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