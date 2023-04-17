بولندا تحيي الذكرى الثماني لانتفاضة الحي اليهودي في وارسو

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تمر اليوم الذكرى الثمانون لأكبر انتفاضة خاضها اليهود ضد الاصطهاد والإبادة من قبل ألمانيا النازية.
في 19 أبريل 1943، بدأت الانتفاضة الأولى ضد النظام النازي. قاوم مئات اليهود قوات الوحدات النازية الخاصة "إس إس"، في الحي اليهودي "الغيتو" في وارسو. في الذكرى الـ 80 للانتفاضة تحكي ناجية من الموت عن معايشتها في تلك الحقبة.
"أقف أمامكم اليوم وأطلب منكم الصفح عن الجرائم التي ارتكبها الألمان هنا"، هكذا قدم الرئيس الألماني شتاينماير اعتذاره في وارسو. ويعد شتاينماير أول رئيس ألماني يُلقي خطاباً بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة "غيتو وارسو".
27 يناير هو يوم عالمي للتذكير وإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوست". ولم تبدأ ألمانيا في إحياء ذكرى المحرقة في هذا اليوم إلا بداية من عام 1996، أمّا إسرائيل فقد بدأت إحياء بالذكرى قبل ذلك بكثير وفي يوم مختلف.
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