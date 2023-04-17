بولندا تحيي الذكرى الثماني لانتفاضة الحي اليهودي في وارسو

تذكير بضحايا النازية - ما هو اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست؟

27 يناير هو يوم عالمي للتذكير وإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوست". ولم تبدأ ألمانيا في إحياء ذكرى المحرقة في هذا اليوم إلا بداية من عام 1996، أمّا إسرائيل فقد بدأت إحياء بالذكرى قبل ذلك بكثير وفي يوم مختلف.