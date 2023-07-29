بولندا تحذر من تحركات "فاغنر".. زيلينسكي يتفقد قواته قرب باخموت

قال ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي اليوم السبت (29 يوليو/ تموز 2023) إن مجموعة مكونة من 100 مقاتل من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة اقتربت من مدينة جرودنو في بيلاروسيا بالقرب من الحدود البولندية.

وبولندا قلقة من احتمال امتداد الحرب إلى أراضيها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وبولندا عضو سابق بحلف وارسو كما أنها عضو كامل بحلف شمال الأطلسي منذ 1999. وبدأت بولندا في وقت سابق هذا الشهر نقل أكثر من ألف جندي إلى شرقها وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي وجود مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا إلى زيادة التوتر على حدودها.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي في جليفيتسه غرب بولندا "تزداد خطورة الموقف ... على الأرجح سيتنكر (أفراد فاغنر) في زي حرس حدود بيلاروسيا وسيساعدون المهاجرين غير الشرعيين في دخول الأراضي البولندية و زعزعة استقرار بولندا". وأضاف "ومن المرجح أنهم سيحاولون دخول بولندا متظاهرين بأنهم مهاجرون غير نظاميينط.

وللمدينة موقع مهم نظرا لقربها من فجوة سوفاوكي، وهي ممر على الحدود البولندية الليتوانية يفصل روسيا البيضاء، حليفة موسكو، عن جيب كالينينجراد الروسي الواقع خارج أراضي روسيا.

زيلينسكي يتفقد قواته قرب باخموت

في ذات السياق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنه تفقد "مواقع متقدمة" للقوات الأوكرانية قرب مدينة باخموتالتي تشهد معارك في حين تواصل كييف تعزيز هجومها المضاد.

وجاء في رسالة لزيلينسكي عبر تطبيق تلغرام "إدارة باخموت، مواقع متقدّمة للقوات الخاصة ... أنا هنا لتهنئة محاربينا في يومهم الوطني، تكريما لقوّتهم"، في إشارة إلى يوم قوات العمليات الخاصة الذي تحتفي به أوكرانيا في التاسع والعشرين من تموز/يوليو.

وأشار زيلينسكي إلى أنه يتعذّر عليه كشف تفاصيل العمليات الحالية التي تجريها القوات الخاصة، لكنه شدد على أن عناصر تلك القوات ساهموا مؤخرا في استعادة قرية ستارومايورسكي من القوات الروسية في الجبهة الجنوبية.

وباشرت أوكرانيا الشهر الماضي هجومها المضاد الذي طال انتظاره بعدما حشدت أسلحة غربية وعبّأت قواتها الهجومية.

لكن كييف أقرت بإحرازها تقدما بطيئا ودعت الولايات المتحدة وغيرها من حلفائها إلى إمدادها بأسلحة بعيدة المدى ومدفعية. بحسب السلطات الأوكرانية تحقّق قوات كييف تقدّما تدريجيا نحو مدينة باخموت الواقعة في الشرق الأوكراني والتي سيطرت عليها روسيا في أيار/مايو.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت اليوم السبت عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن روسيا تلقت نحو 30 مبادرة سلام عبر قنوات تواصل رسمية وغير رسمية بشأن أوكرانيا.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا، رويترز، أ ف ب)